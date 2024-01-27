https://ria.ru/20240127/uglevodorody-1923853997.html
Глава "Газпром нефти" заявил об увеличении добычи углеводородов в 2024 году
Глава "Газпром нефти" заявил об увеличении добычи углеводородов в 2024 году - РИА Новости, 27.01.2024
Глава "Газпром нефти" заявил об увеличении добычи углеводородов в 2024 году
"Газпром нефть" в этом году планирует увеличить объемы добычи углеводородов, по итогам 2023 года также наблюдался рост, сообщил журналистам глава компании... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T14:56
2024-01-27T14:56
2024-01-27T14:59
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. "Газпром нефть" в этом году планирует увеличить объемы добычи углеводородов, по итогам 2023 года также наблюдался рост, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков. "В прошлом году мы увеличили объемы добычи. В этом году также планируем увеличить объемы", - сказал Дюков. "Что касается нефти, все будет зависеть от квоты, установленной ОПЕК+", - добавил он.
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общество, экономика, александр дюков, газпром, опек
Общество, Экономика, Александр Дюков, Газпром, ОПЕК, Выставка-форум "Россия"
Глава "Газпром нефти" заявил об увеличении добычи углеводородов в 2024 году
Дюков: "Газпром нефть" в 2024 г планирует увеличить добычу углеводородов