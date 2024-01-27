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СК зафиксировал последствия ударов украинских FPV-дронов по Новой Каховке - РИА Новости, 27.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:51 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/udar-1923910887.html
СК зафиксировал последствия ударов украинских FPV-дронов по Новой Каховке
СК зафиксировал последствия ударов украинских FPV-дронов по Новой Каховке - РИА Новости, 27.01.2024
СК зафиксировал последствия ударов украинских FPV-дронов по Новой Каховке
Следователи Следственного комитета России зафиксировали последствия атаки украинских FPV-дронов по городу Новая Каховка Херсонской области и квалифицировали ее... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T22:51
2024-01-27T22:51
специальная военная операция на украине
россия
новая каховка
херсонская область
владимир сальдо
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
происшествия
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 27 янв — РИА Новости. Следователи Следственного комитета России зафиксировали последствия атаки украинских FPV-дронов по городу Новая Каховка Херсонской области и квалифицировали ее как военное преступление против жителей области, сообщил РИА Новости представитель СК РФ. "Военные следователи Следственного комитета России зафиксировали очередное преступление вооруженных формирований Украины в отношении мирных жителей Херсонской области. Украинские боевики дроном-камикадзе атаковали автомобиль, загруженный гуманитарной помощью в городе Новая Каховка в Херсонской области", - сообщил он. В СК РФ подтвердили, что при атаке украинского дрона по автомобилю с гуманитарной помощью ранения получила 70-летняя женщина. "В настоящий момент женщина госпитализирована. Ей оказывается необходимая медицинская помощь", — сказал военный следователь СК РФ. Ранее на официальном Telegram-канале губернатора Херсонской области Владимира Сальдо было опубликовано сообщение о массированной атаке FPV-дронов ВСУ по гражданским объектам Новой Каховки.
https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html
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россия, новая каховка, херсонская область , владимир сальдо, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Новая Каховка, Херсонская область , Владимир Сальдо, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Происшествия
СК зафиксировал последствия ударов украинских FPV-дронов по Новой Каховке

СК назвал удары FPV-дронов ВСУ по Новой Каховке преступлением против жителей

© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиПоследствия атаки со строны ВСУ в Новой Каховке
Последствия атаки со строны ВСУ в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области
Последствия атаки со строны ВСУ в Новой Каховке
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 27 янв — РИА Новости. Следователи Следственного комитета России зафиксировали последствия атаки украинских FPV-дронов по городу Новая Каховка Херсонской области и квалифицировали ее как военное преступление против жителей области, сообщил РИА Новости представитель СК РФ.
«
"Военные следователи Следственного комитета России зафиксировали очередное преступление вооруженных формирований Украины в отношении мирных жителей Херсонской области. Украинские боевики дроном-камикадзе атаковали автомобиль, загруженный гуманитарной помощью в городе Новая Каховка в Херсонской области", - сообщил он.
В СК РФ подтвердили, что при атаке украинского дрона по автомобилю с гуманитарной помощью ранения получила 70-летняя женщина.
"В настоящий момент женщина госпитализирована. Ей оказывается необходимая медицинская помощь", — сказал военный следователь СК РФ.
Ранее на официальном Telegram-канале губернатора Херсонской области Владимира Сальдо было опубликовано сообщение о массированной атаке FPV-дронов ВСУ по гражданским объектам Новой Каховки.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияНовая КаховкаХерсонская областьВладимир СальдоСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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