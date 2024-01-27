https://ria.ru/20240127/udar-1923910887.html

СК зафиксировал последствия ударов украинских FPV-дронов по Новой Каховке

СК зафиксировал последствия ударов украинских FPV-дронов по Новой Каховке - РИА Новости, 27.01.2024

СК зафиксировал последствия ударов украинских FPV-дронов по Новой Каховке

Следователи Следственного комитета России зафиксировали последствия атаки украинских FPV-дронов по городу Новая Каховка Херсонской области и квалифицировали ее... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T22:51

2024-01-27T22:51

2024-01-27T22:51

специальная военная операция на украине

россия

новая каховка

херсонская область

владимир сальдо

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

происшествия

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 27 янв — РИА Новости. Следователи Следственного комитета России зафиксировали последствия атаки украинских FPV-дронов по городу Новая Каховка Херсонской области и квалифицировали ее как военное преступление против жителей области, сообщил РИА Новости представитель СК РФ. "Военные следователи Следственного комитета России зафиксировали очередное преступление вооруженных формирований Украины в отношении мирных жителей Херсонской области. Украинские боевики дроном-камикадзе атаковали автомобиль, загруженный гуманитарной помощью в городе Новая Каховка в Херсонской области", - сообщил он. В СК РФ подтвердили, что при атаке украинского дрона по автомобилю с гуманитарной помощью ранения получила 70-летняя женщина. "В настоящий момент женщина госпитализирована. Ей оказывается необходимая медицинская помощь", — сказал военный следователь СК РФ. Ранее на официальном Telegram-канале губернатора Херсонской области Владимира Сальдо было опубликовано сообщение о массированной атаке FPV-дронов ВСУ по гражданским объектам Новой Каховки.

https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html

россия

новая каховка

херсонская область

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россия, новая каховка, херсонская область , владимир сальдо, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, происшествия