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Власти Севастополя объяснили громкие звуки в центре города
Власти Севастополя объяснили громкие звуки в центре города - РИА Новости, 27.01.2024
Власти Севастополя объяснили громкие звуки в центре города
Учения с применением гранатометов провели утром в субботу в Севастополе, в городе все спокойно, сообщил губернатора региона Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T08:23
2024-01-27T08:23
2024-01-27T08:24
севастополь
михаил развожаев
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв — РИА Новости. Учения с применением гранатометов провели утром в субботу в Севастополе, в городе все спокойно, сообщил губернатора региона Михаил Развожаев в Telegram-канале. "Громкие звуки, которые были слышны в центре города - это военные проводили тренировку расчетов ППДО со стрельбой из гранатометов", - написал Развожаев. В городе все спокойно, отметил он.
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севастополь, михаил развожаев, безопасность
Севастополь, Михаил Развожаев, Безопасность
Власти Севастополя объяснили громкие звуки в центре города
Развожаев: в Севастополе провели учения с применением гранатометов