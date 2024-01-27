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Власти Севастополя объяснили громкие звуки в центре города - РИА Новости, 27.01.2024
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08:23 27.01.2024 (обновлено: 08:24 27.01.2024)
https://ria.ru/20240127/ucheniya-1923805815.html
Власти Севастополя объяснили громкие звуки в центре города
Власти Севастополя объяснили громкие звуки в центре города - РИА Новости, 27.01.2024
Власти Севастополя объяснили громкие звуки в центре города
Учения с применением гранатометов провели утром в субботу в Севастополе, в городе все спокойно, сообщил губернатора региона Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T08:23
2024-01-27T08:24
севастополь
михаил развожаев
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв — РИА Новости. Учения с применением гранатометов провели утром в субботу в Севастополе, в городе все спокойно, сообщил губернатора региона Михаил Развожаев в Telegram-канале. "Громкие звуки, которые были слышны в центре города - это военные проводили тренировку расчетов ППДО со стрельбой из гранатометов", - написал Развожаев. В городе все спокойно, отметил он.
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севастополь, михаил развожаев, безопасность
Севастополь, Михаил Развожаев, Безопасность
Власти Севастополя объяснили громкие звуки в центре города

Развожаев: в Севастополе провели учения с применением гранатометов

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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Севастополь. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв — РИА Новости. Учения с применением гранатометов провели утром в субботу в Севастополе, в городе все спокойно, сообщил губернатора региона Михаил Развожаев в Telegram-канале.
"Громкие звуки, которые были слышны в центре города - это военные проводили тренировку расчетов ППДО со стрельбой из гранатометов", - написал Развожаев.
В городе все спокойно, отметил он.
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
Источник: две трети украинских кораблей в Севастополе уже уничтожены
23 января, 03:05
 
СевастопольМихаил РазвожаевБезопасность
 
 
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