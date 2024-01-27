https://ria.ru/20240127/ucheniya-1923805815.html

Власти Севастополя объяснили громкие звуки в центре города

Власти Севастополя объяснили громкие звуки в центре города - РИА Новости, 27.01.2024

Власти Севастополя объяснили громкие звуки в центре города

Учения с применением гранатометов провели утром в субботу в Севастополе, в городе все спокойно, сообщил губернатора региона Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T08:23

2024-01-27T08:23

2024-01-27T08:24

севастополь

михаил развожаев

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв — РИА Новости. Учения с применением гранатометов провели утром в субботу в Севастополе, в городе все спокойно, сообщил губернатора региона Михаил Развожаев в Telegram-канале. "Громкие звуки, которые были слышны в центре города - это военные проводили тренировку расчетов ППДО со стрельбой из гранатометов", - написал Развожаев. В городе все спокойно, отметил он.

https://ria.ru/20240123/korabli-1922870036.html

севастополь

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севастополь, михаил развожаев, безопасность