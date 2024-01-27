https://ria.ru/20240127/turpotok-1923877280.html
Россия и Мьянма изучат вопрос стыковочных рейсов для увеличения турпотока
Россия и Мьянма изучат вопрос стыковочных рейсов для увеличения турпотока - РИА Новости, 27.01.2024
Россия и Мьянма изучат вопрос стыковочных рейсов для увеличения турпотока
Россия и Мьянма прорабатывают вопрос об организации стыковочных рейсов из Москвы, Красноярска и Екатеринбурга для организации взаимных турпрограмм, сообщила... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T17:30
2024-01-27T17:30
2024-01-27T17:30
выставка-форум "россия"
россия
мьянма
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
москва
новости - туризм
выставка-форум "россия" — радио sputnik
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1b/1923850027_0:99:3275:1941_1920x0_80_0_0_a870aed85e1f98a391ebc7c1b4cfad2d.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Россия и Мьянма прорабатывают вопрос об организации стыковочных рейсов из Москвы, Красноярска и Екатеринбурга для организации взаимных турпрограмм, сообщила пресс-служба министерства экономического развития РФ. В субботу в Москве прошел II Российско-Мьянманский бизнес-форума, а также состоялось заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству двух стран. "В ближайшее время стороны планируют создать совместный канал расчетов для туристов из России в Мьянме, конкурентные ценовые предложения, а также удобные стыковочные рейсы из Москвы, Красноярска и Екатеринбурга для организации турпрограмм", - говорится в сообщении. В министерстве также напомнили, что с сентября 2023 года Россия запустила в Мьянму прямое авиасообщение. "(Россия - ред.) возобновила работу "электронной визы" и начала подготовку к запуску "карты туриста", чтобы у гостей из Мьянмы была возможность безналично расплачиваться на территории России. Мьянма, в свою очередь, продлила режим безвизового въезда для российских граждан на срок до 30 дней, активно занимается развитием туристических предложений под российского туриста", - указали в министерстве. В конце августа прошлого года Росавиация выдала авиакомпании Myanmar Airways International разрешение на выполнение полетов по маршруту Мандалай – Новосибирск – Мандалай.
https://ria.ru/20240127/biznes-1923866963.html
https://ria.ru/20240127/myanma-1923865470.html
россия
мьянма
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1b/1923850027_515:0:3246:2048_1920x0_80_0_0_5367c2435cfb36e70ef7d5d868200080.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мьянма, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), москва, новости - туризм, выставка-форум "россия" — радио sputnik
Выставка-форум "Россия", Россия, Мьянма, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Москва, Новости - Туризм, Выставка-форум "Россия" — радио Sputnik
Россия и Мьянма изучат вопрос стыковочных рейсов для увеличения турпотока
РФ и Мьянма изучат организацию стыковочных рейсов для увеличения турпотока
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости.
Россия и Мьянма прорабатывают вопрос об организации стыковочных рейсов из Москвы, Красноярска и Екатеринбурга для организации взаимных турпрограмм, сообщила пресс-служба
министерства экономического развития РФ.
В субботу в Москве прошел II Российско-Мьянманский бизнес-форума, а также состоялось заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству двух стран.
Решетников призвал российский бизнес присмотреться к продукции из Мьянмы
"В ближайшее время стороны планируют создать совместный канал расчетов для туристов из России в Мьянме, конкурентные ценовые предложения, а также удобные стыковочные рейсы из Москвы, Красноярска и Екатеринбурга для организации турпрограмм", - говорится в сообщении.
В министерстве также напомнили, что с сентября 2023 года Россия запустила в Мьянму прямое авиасообщение.
"(Россия - ред.) возобновила работу "электронной визы" и начала подготовку к запуску "карты туриста", чтобы у гостей из Мьянмы была возможность безналично расплачиваться на территории России. Мьянма, в свою очередь, продлила режим безвизового въезда для российских граждан на срок до 30 дней, активно занимается развитием туристических предложений под российского туриста", - указали в министерстве.
В конце августа прошлого года Росавиация
выдала авиакомпании Myanmar Airways International разрешение на выполнение полетов по маршруту Мандалай
– Новосибирск
– Мандалай.
Мьянма выразила надежду на превращение России в главного инвестора страны