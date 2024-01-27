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Россия и Мьянма изучат вопрос стыковочных рейсов для увеличения турпотока - РИА Новости, 27.01.2024
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17:30 27.01.2024
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Россия и Мьянма изучат вопрос стыковочных рейсов для увеличения турпотока
Россия и Мьянма изучат вопрос стыковочных рейсов для увеличения турпотока - РИА Новости, 27.01.2024
Россия и Мьянма изучат вопрос стыковочных рейсов для увеличения турпотока
Россия и Мьянма прорабатывают вопрос об организации стыковочных рейсов из Москвы, Красноярска и Екатеринбурга для организации взаимных турпрограмм, сообщила... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T17:30
2024-01-27T17:30
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Россия и Мьянма прорабатывают вопрос об организации стыковочных рейсов из Москвы, Красноярска и Екатеринбурга для организации взаимных турпрограмм, сообщила пресс-служба министерства экономического развития РФ. В субботу в Москве прошел II Российско-Мьянманский бизнес-форума, а также состоялось заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству двух стран. "В ближайшее время стороны планируют создать совместный канал расчетов для туристов из России в Мьянме, конкурентные ценовые предложения, а также удобные стыковочные рейсы из Москвы, Красноярска и Екатеринбурга для организации турпрограмм", - говорится в сообщении. В министерстве также напомнили, что с сентября 2023 года Россия запустила в Мьянму прямое авиасообщение. "(Россия - ред.) возобновила работу "электронной визы" и начала подготовку к запуску "карты туриста", чтобы у гостей из Мьянмы была возможность безналично расплачиваться на территории России. Мьянма, в свою очередь, продлила режим безвизового въезда для российских граждан на срок до 30 дней, активно занимается развитием туристических предложений под российского туриста", - указали в министерстве. В конце августа прошлого года Росавиация выдала авиакомпании Myanmar Airways International разрешение на выполнение полетов по маршруту Мандалай – Новосибирск – Мандалай.
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Россия и Мьянма изучат вопрос стыковочных рейсов для увеличения турпотока

РФ и Мьянма изучат организацию стыковочных рейсов для увеличения турпотока

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр инвестиций и внешнеэкономических связей Республики Союз Мьянма Кан Зо на заседании Межправительственной Российско-Мьянманской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству
Министр инвестиций и внешнеэкономических связей Республики Союз Мьянма Кан Зо на заседании Межправительственной Российско-Мьянманской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Министр инвестиций и внешнеэкономических связей Республики Союз Мьянма Кан Зо на заседании Межправительственной Российско-Мьянманской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Россия и Мьянма прорабатывают вопрос об организации стыковочных рейсов из Москвы, Красноярска и Екатеринбурга для организации взаимных турпрограмм, сообщила пресс-служба министерства экономического развития РФ.
В субботу в Москве прошел II Российско-Мьянманский бизнес-форума, а также состоялось заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству двух стран.
Выставка Россия. IV заседание Межправительственной Российско-Мьянманской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству
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"В ближайшее время стороны планируют создать совместный канал расчетов для туристов из России в Мьянме, конкурентные ценовые предложения, а также удобные стыковочные рейсы из Москвы, Красноярска и Екатеринбурга для организации турпрограмм", - говорится в сообщении.
В министерстве также напомнили, что с сентября 2023 года Россия запустила в Мьянму прямое авиасообщение.
"(Россия - ред.) возобновила работу "электронной визы" и начала подготовку к запуску "карты туриста", чтобы у гостей из Мьянмы была возможность безналично расплачиваться на территории России. Мьянма, в свою очередь, продлила режим безвизового въезда для российских граждан на срок до 30 дней, активно занимается развитием туристических предложений под российского туриста", - указали в министерстве.
В конце августа прошлого года Росавиация выдала авиакомпании Myanmar Airways International разрешение на выполнение полетов по маршруту МандалайНовосибирск – Мандалай.
Министр инвестиций и внешнеэкономических связей Республики Союз Мьянма Кан Зо
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