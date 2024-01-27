https://ria.ru/20240127/trebovanie-1923798450.html

"Возглавил атаку". В США рассказали о требовании американцев из-за Техаса

"Возглавил атаку". В США рассказали о требовании американцев из-за Техаса - РИА Новости, 27.01.2024

"Возглавил атаку". В США рассказали о требовании американцев из-за Техаса

Американцы хотят, чтобы вопрос с нелегальными мигрантами решился, написала американская журналистка Томи Ларен в соцсети X. РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T05:05

2024-01-27T05:05

2024-01-27T12:31

в мире

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сша

томи ларен

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Американцы хотят, чтобы вопрос с нелегальными мигрантами решился, написала американская журналистка Томи Ларен в соцсети X."Иммиграция станет самой большой проблемой в ноябре (На 5 ноября 2024 года намечены выборы в США. — Прим. ред.). Избиратели хотят, чтобы республиканцы подняли свои задницы и что-то предприняли. Хорошо, что Техас встал во главе", — заявила она.Журналистка также призвала защитить государственную границу, отметив, что штат "держится стойко".Ранее губернатор Техаса Грег Эбботт объявил о "вторжении" мигрантов и принятии мер по самозащите. По его словам, штат будет проводить собственную политику, поскольку федеральные власти не справляются с охраной границы.Вашингтон называет действия властей Техаса неконституционными, а методы избыточными.Действия Эббота поддержали губернаторы-республиканцы 25 американских штатов, выпустив заявление, в котором обвинили Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией. Главы Оклахомы и Флориды сообщили о готовности отправить в Техас нацгвардию. Кроме того, решения Эббота поддержал Трамп.

https://ria.ru/20240127/ssha-1923795445.html

https://ria.ru/20240127/bayden-1923794493.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, техас, сша, томи ларен