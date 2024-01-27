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"Возглавил атаку". В США рассказали о требовании американцев из-за Техаса - РИА Новости, 27.01.2024
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05:05 27.01.2024 (обновлено: 12:31 27.01.2024)
https://ria.ru/20240127/trebovanie-1923798450.html
"Возглавил атаку". В США рассказали о требовании американцев из-за Техаса
"Возглавил атаку". В США рассказали о требовании американцев из-за Техаса - РИА Новости, 27.01.2024
"Возглавил атаку". В США рассказали о требовании американцев из-за Техаса
Американцы хотят, чтобы вопрос с нелегальными мигрантами решился, написала американская журналистка Томи Ларен в соцсети X. РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T05:05
2024-01-27T12:31
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Американцы хотят, чтобы вопрос с нелегальными мигрантами решился, написала американская журналистка Томи Ларен в соцсети X.&quot;Иммиграция станет самой большой проблемой в ноябре (На 5 ноября 2024 года намечены выборы в США. — Прим. ред.). Избиратели хотят, чтобы республиканцы подняли свои задницы и что-то предприняли. Хорошо, что Техас встал во главе&quot;, — заявила она.Журналистка также призвала защитить государственную границу, отметив, что штат "держится стойко".Ранее губернатор Техаса Грег Эбботт объявил о "вторжении" мигрантов и принятии мер по самозащите. По его словам, штат будет проводить собственную политику, поскольку федеральные власти не справляются с охраной границы.Вашингтон называет действия властей Техаса неконституционными, а методы избыточными.Действия Эббота поддержали губернаторы-республиканцы 25 американских штатов, выпустив заявление, в котором обвинили Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией. Главы Оклахомы и Флориды сообщили о готовности отправить в Техас нацгвардию. Кроме того, решения Эббота поддержал Трамп.
https://ria.ru/20240127/ssha-1923795445.html
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в мире, техас, сша, томи ларен
В мире, Техас, США, Томи Ларен
"Возглавил атаку". В США рассказали о требовании американцев из-за Техаса

Журналистка Ларен заявил, что Техас возглавил атаку на нелегальных мигрантов

© AP Photo / Eric GayМужчина с оружием, охраняющий границу США и Мексики, штат Техас
Мужчина с оружием, охраняющий границу США и Мексики, штат Техас - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© AP Photo / Eric Gay
Мужчина с оружием, охраняющий границу США и Мексики, штат Техас. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Американцы хотят, чтобы вопрос с нелегальными мигрантами решился, написала американская журналистка Томи Ларен в соцсети X.
«

"Иммиграция станет самой большой проблемой в ноябре (На 5 ноября 2024 года намечены выборы в США. — Прим. ред.). Избиратели хотят, чтобы республиканцы подняли свои задницы и что-то предприняли. Хорошо, что Техас встал во главе", — заявила она.

Журналистка также призвала защитить государственную границу, отметив, что штат "держится стойко".
Ранее губернатор Техаса Грег Эбботт объявил о "вторжении" мигрантов и принятии мер по самозащите. По его словам, штат будет проводить собственную политику, поскольку федеральные власти не справляются с охраной границы.
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