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Трамп планирует обжаловать приговор по иску о домогательствах - РИА Новости, 27.01.2024
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02:21 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/tramp-1923793789.html
Трамп планирует обжаловать приговор по иску о домогательствах
Трамп планирует обжаловать приговор по иску о домогательствах - РИА Новости, 27.01.2024
Трамп планирует обжаловать приговор по иску о домогательствах
Экс-президент США Дональд Трамп сообщил, что будет обжаловать приговор нью-йоркского суда, который обязал его уплатить свыше 83 миллионов долларов по иску... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T02:21
2024-01-27T02:21
в мире
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 27 янв – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп сообщил, что будет обжаловать приговор нью-йоркского суда, который обязал его уплатить свыше 83 миллионов долларов по иску писательницы Джин Кэрролл, которая обвинила его в домогательствах и клевете. В вердикте присяжных он увидел политический подтекст и связал его с желанием помешать избирательной кампании. "Я полностью не согласен с обоими вердиктами и буду обжаловать всю эту охоту на ведьм, которая по указанию (президента США Джо) Байдена открыта на меня и Республиканскую партию. Наша юридическая система полностью вышла из-под контроля и используется как политическое оружие", - написал Трамп в социальной сети Truth Social. В мае Трамп был признан виновным по гражданскому иску Кэрролл, обвинившей его в домогательстве и клевете. Бывшему главе Белого дома было предписано выплатить истице пять миллионов долларов. Писательница подала дополнительный иск, когда Трамп по итогам процесса продолжил отрицать вину и обрушился на нее с вербальными нападками.
https://ria.ru/20240125/navarro-1923526287.html
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп планирует обжаловать приговор по иску о домогательствах

Трамп планирует обжаловать приговор по иску о домогательствах и клевете

© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 янв – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп сообщил, что будет обжаловать приговор нью-йоркского суда, который обязал его уплатить свыше 83 миллионов долларов по иску писательницы Джин Кэрролл, которая обвинила его в домогательствах и клевете.
В вердикте присяжных он увидел политический подтекст и связал его с желанием помешать избирательной кампании.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
Экс-советника Трампа приговорили к четырем месяцам тюрьмы
25 января, 21:59
"Я полностью не согласен с обоими вердиктами и буду обжаловать всю эту охоту на ведьм, которая по указанию (президента США Джо) Байдена открыта на меня и Республиканскую партию. Наша юридическая система полностью вышла из-под контроля и используется как политическое оружие", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
В мае Трамп был признан виновным по гражданскому иску Кэрролл, обвинившей его в домогательстве и клевете. Бывшему главе Белого дома было предписано выплатить истице пять миллионов долларов. Писательница подала дополнительный иск, когда Трамп по итогам процесса продолжил отрицать вину и обрушился на нее с вербальными нападками.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
Байден снимется с выборов, убежден Трамп
23 января, 00:22
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
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