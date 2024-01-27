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Суд обязал Трампа уплатить компенсацию по иску о клевете - РИА Новости, 27.01.2024
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00:56 27.01.2024 (обновлено: 01:15 27.01.2024)
https://ria.ru/20240127/tramp-1923789884.html
Суд обязал Трампа уплатить компенсацию по иску о клевете
Суд обязал Трампа уплатить компенсацию по иску о клевете - РИА Новости, 27.01.2024
Суд обязал Трампа уплатить компенсацию по иску о клевете
Суд присяжных в Нью-Йорке приговорил Дональда Трампа к выплате более 80 миллионов по иску писательницы Джин Кэрролл, которая обвинила экс-президента США в... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T00:56
2024-01-27T01:15
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ВАШИНГТОН, 27 янв – РИА Новости. Суд присяжных в Нью-Йорке приговорил Дональда Трампа к выплате более 80 миллионов по иску писательницы Джин Кэрролл, которая обвинила экс-президента США в домогательствах и клевете, передает телеканал CNN. "Присяжные постановили, что Трамп должен заплатить Джин Кэррол 83,3 миллиона долларов в качестве компенсации за нанесенный ущерб", - сообщил телеканал. В мае жюри присяжных признало Трампа виновным по гражданскому иску Кэрролл, обвинившей его в домогательстве и клевете. Бывшему главе Белого дома было предписано выплатить истице пять миллионов долларов. На следующий день после решения присяжных Трамп заявил, что жюри установили, что он не насиловал писательницу, и добавил, что "не делал и ничего другого" с ней. После этого Кэрролл потребовала дополнительной компенсации в размере 10 миллионов долларов за новые высказывания экс-президента.
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в мире, нью-йорк (город), сша, дональд трамп
В мире, Нью-Йорк (город), США, Дональд Трамп
Суд обязал Трампа уплатить компенсацию по иску о клевете

CNN: суд в Нью-Йорке обязал Трампа уплатить 83,3 млн долларов по иску о клевете

© AP Photo / Charles KrupaДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© AP Photo / Charles Krupa
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 янв – РИА Новости. Суд присяжных в Нью-Йорке приговорил Дональда Трампа к выплате более 80 миллионов по иску писательницы Джин Кэрролл, которая обвинила экс-президента США в домогательствах и клевете, передает телеканал CNN.
«
"Присяжные постановили, что Трамп должен заплатить Джин Кэррол 83,3 миллиона долларов в качестве компенсации за нанесенный ущерб", - сообщил телеканал.
В мае жюри присяжных признало Трампа виновным по гражданскому иску Кэрролл, обвинившей его в домогательстве и клевете. Бывшему главе Белого дома было предписано выплатить истице пять миллионов долларов.
На следующий день после решения присяжных Трамп заявил, что жюри установили, что он не насиловал писательницу, и добавил, что "не делал и ничего другого" с ней. После этого Кэрролл потребовала дополнительной компенсации в размере 10 миллионов долларов за новые высказывания экс-президента.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
Экс-советника Трампа приговорили к четырем месяцам тюрьмы
25 января, 21:59
 
В миреНью-Йорк (город)СШАДональд Трамп
 
 
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