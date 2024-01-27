https://ria.ru/20240127/tramp-1923789884.html

Суд обязал Трампа уплатить компенсацию по иску о клевете

Суд обязал Трампа уплатить компенсацию по иску о клевете - РИА Новости, 27.01.2024

Суд обязал Трампа уплатить компенсацию по иску о клевете

Суд присяжных в Нью-Йорке приговорил Дональда Трампа к выплате более 80 миллионов по иску писательницы Джин Кэрролл, которая обвинила экс-президента США в... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T00:56

2024-01-27T00:56

2024-01-27T01:15

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ВАШИНГТОН, 27 янв – РИА Новости. Суд присяжных в Нью-Йорке приговорил Дональда Трампа к выплате более 80 миллионов по иску писательницы Джин Кэрролл, которая обвинила экс-президента США в домогательствах и клевете, передает телеканал CNN. "Присяжные постановили, что Трамп должен заплатить Джин Кэррол 83,3 миллиона долларов в качестве компенсации за нанесенный ущерб", - сообщил телеканал. В мае жюри присяжных признало Трампа виновным по гражданскому иску Кэрролл, обвинившей его в домогательстве и клевете. Бывшему главе Белого дома было предписано выплатить истице пять миллионов долларов. На следующий день после решения присяжных Трамп заявил, что жюри установили, что он не насиловал писательницу, и добавил, что "не делал и ничего другого" с ней. После этого Кэрролл потребовала дополнительной компенсации в размере 10 миллионов долларов за новые высказывания экс-президента.

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