https://ria.ru/20240127/tramp-1923789884.html
Суд обязал Трампа уплатить компенсацию по иску о клевете
Суд обязал Трампа уплатить компенсацию по иску о клевете - РИА Новости, 27.01.2024
Суд обязал Трампа уплатить компенсацию по иску о клевете
Суд присяжных в Нью-Йорке приговорил Дональда Трампа к выплате более 80 миллионов по иску писательницы Джин Кэрролл, которая обвинила экс-президента США в... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T00:56
2024-01-27T00:56
2024-01-27T01:15
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ВАШИНГТОН, 27 янв – РИА Новости. Суд присяжных в Нью-Йорке приговорил Дональда Трампа к выплате более 80 миллионов по иску писательницы Джин Кэрролл, которая обвинила экс-президента США в домогательствах и клевете, передает телеканал CNN. "Присяжные постановили, что Трамп должен заплатить Джин Кэррол 83,3 миллиона долларов в качестве компенсации за нанесенный ущерб", - сообщил телеканал. В мае жюри присяжных признало Трампа виновным по гражданскому иску Кэрролл, обвинившей его в домогательстве и клевете. Бывшему главе Белого дома было предписано выплатить истице пять миллионов долларов. На следующий день после решения присяжных Трамп заявил, что жюри установили, что он не насиловал писательницу, и добавил, что "не делал и ничего другого" с ней. После этого Кэрролл потребовала дополнительной компенсации в размере 10 миллионов долларов за новые высказывания экс-президента.
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в мире, нью-йорк (город), сша, дональд трамп
В мире, Нью-Йорк (город), США, Дональд Трамп
Суд обязал Трампа уплатить компенсацию по иску о клевете
CNN: суд в Нью-Йорке обязал Трампа уплатить 83,3 млн долларов по иску о клевете