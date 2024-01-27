https://ria.ru/20240127/texas-1923859722.html
Слуцкий прокомментировал ситуацию в Техасе
Слуцкий прокомментировал ситуацию в Техасе - РИА Новости, 27.01.2024
Слуцкий прокомментировал ситуацию в Техасе
Россия не вмешивается и не будет вмешиваться в ситуацию в американском штате Техас, заняться своими проблемами и не лезть в дела других государств - самая... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T15:39
2024-01-27T15:39
2024-01-27T15:39
в мире
техас
россия
леонид слуцкий (политик)
сша
миграционный кризис в техасе
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Россия не вмешивается и не будет вмешиваться в ситуацию в американском штате Техас, заняться своими проблемами и не лезть в дела других государств - самая правильная линия, заявил глава комитета ГД по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале. Администрация Байдена конфликтует с властями Техаса в связи с мерами по охране границы. В лояльном республиканцам штате считают меры по обеспечению безопасности границы недостаточными, что привело к рекордному числу нелегалов, проникающих в страну. Администрация, со своей стороны, называет предпринимаемые местными властями меры неконституционными и избыточными. "Техас на острие мировых новостей. В России шутят про американское гражданское противостояние под попкорн всего остального света или раздачу калачей для техасских революционеров. Сразу разочарую конспирологов в США — не вмешиваемся и не будем вмешиваться! Сами разберутся <…> Заняться своими проблемами и не лезть в дела других государств — самая правильная линия", - написал Слуцкий.По словам лидера ЛДПР, пока Вашингтон создавал и спонсировал киевский режим и поддерживал действия Израиля, миграционный "нарыв" спровоцировал острый конфликт внутри страны. "И только тогда, когда ситуация вышла на национальный уровень, администрация Байдена включилась в процесс решения, якобы, даже согласовав с конгрессом некий план. Очевидно, его реализация потребует серьезных финансовых вложений, для которых придется, видимо, скинуть "киевский балласт", - отметил Слуцкий.
https://ria.ru/20240127/separatizm-1923783053.html
https://ria.ru/20240126/bayden-1923687464.html
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в мире, техас, россия, леонид слуцкий (политик), сша, миграционный кризис в техасе
В мире, Техас, Россия, Леонид Слуцкий (политик), США, Миграционный кризис в Техасе
Слуцкий прокомментировал ситуацию в Техасе
Слуцкий: Россия не будет вмешиваться в дела США в ситуации с кризисом в Техасе