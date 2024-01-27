https://ria.ru/20240127/tekhas-1923908810.html
Трамп назвал ситуацию на границе оружием массового разрушения США
Трамп назвал ситуацию на границе оружием массового разрушения США - РИА Новости, 27.01.2024
Трамп назвал ситуацию на границе оружием массового разрушения США
Ситуация на границе США стала орудием массового разрушения, заявил бывший американский лидер Дональд Трамп. РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T22:17
2024-01-27T22:17
2024-01-27T22:17
миграционный кризис в техасе
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техас
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ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Ситуация на границе США стала орудием массового разрушения, заявил бывший американский лидер Дональд Трамп. "Наша граница стала оружием нашего массового разрушения", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. По его словам, нынешнее положение вещей на границе - "худшее в истории". С тем, что нынешняя администрация не контролирует ситуацию с мигрантами, согласны и в профсоюзе пограничников США. Там РИА Новости заявили, что Белый дом "делает все, чтобы помешать охране границы". Как сообщалось, администрация во главе с Джо Байденом конфликтует с властями Техаса в связи с мерами по охране границы. Власти Техаса настаивают, что охрана границы не осуществляется должным образом, что привело к проникновению в США рекордного количества нелегалов. Администрация, со своей стороны, называет предпринимаемые местными властями меры неконституционными и избыточными. Верховный суд ранее вынес решение, потребовав от губернатора Техаса Грега Эбботта убрать барьер, выставленный для сдерживания потока мигрантов. В пятницу истек срок, в течение которого Эбботт должен был допустить федеральных служащих к участку границы для демонтажа заграждений. Руководство 25 американских штатов тогда же обвинило Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией, а сам Эбботт открыто дал понять, что готов к потенциальному конфликту с федеральным правительством. США в последние месяцы фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц. Кроме того, рекордное число нелегалов фиксируется все три года, в течение которых США возглавляет Байден.
https://ria.ru/20240127/separatizm-1923783053.html
https://ria.ru/20240127/tekhas-1923902461.html
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миграционный кризис в техасе, в мире, сша, техас, джо байден, дональд трамп
Миграционный кризис в Техасе, В мире, США, Техас, Джо Байден, Дональд Трамп
Трамп назвал ситуацию на границе оружием массового разрушения США
Трамп назвал ситуацию на границе оружием массового разрушения США
ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Ситуация на границе США стала орудием массового разрушения, заявил бывший американский лидер Дональд Трамп.
"Наша граница стала оружием нашего массового разрушения", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
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По его словам, нынешнее положение вещей на границе - "худшее в истории".
С тем, что нынешняя администрация не контролирует ситуацию с мигрантами, согласны и в профсоюзе пограничников США. Там РИА Новости заявили, что Белый дом "делает все, чтобы помешать охране границы".
Как сообщалось, администрация во главе с Джо Байденом
конфликтует с властями Техаса
в связи с мерами по охране границы. Власти Техаса настаивают, что охрана границы не осуществляется должным образом, что привело к проникновению в США рекордного количества нелегалов. Администрация, со своей стороны, называет предпринимаемые местными властями меры неконституционными и избыточными.
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Верховный суд ранее вынес решение, потребовав от губернатора Техаса Грега Эбботта убрать барьер, выставленный для сдерживания потока мигрантов. В пятницу истек срок, в течение которого Эбботт должен был допустить федеральных служащих к участку границы для демонтажа заграждений. Руководство 25 американских штатов тогда же обвинило Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией, а сам Эбботт открыто дал понять, что готов к потенциальному конфликту с федеральным правительством.
США в последние месяцы фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц. Кроме того, рекордное число нелегалов фиксируется все три года, в течение которых США возглавляет Байден.
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