Американский военный отреагировал на ситуацию в Техасе словами о России
Ветеран ВС США Дрейвен: Техас мог бы стать союзником России
© AP Photo / Eric GayСотрудник правоохранительных органов на границе США и Мексики в Игл-Пасс, штат Техас
© AP Photo / Eric Gay
Сотрудник правоохранительных органов на границе США и Мексики в Игл-Пасс, штат Техас. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Ветеран американской армии Ноктис Дрейвен в соцсети X пошутил о дружбе Техаса, вступившего в конфликт с федеральными властями, с Россией.
"Если бы я был во главе Техаса, я бы принял Россию с распростертыми объятиями. Техас стал бы самым близким союзником России", — написал он.
После того, как Техас отказался выполнять требование президента США Джо Байдена по ситуации с мигрантами, в социальных сетях распространились шутки о независимости Техасской республики.
Миграционный кризис в Техасе
Нацгвардия Техаса для борьбы с нелегальной миграцией возвела у границы с Мексикой заграждение из колючей проволоки. Администрация Джо Байдена пожаловалась на это в Верховный суд, который в начале этой недели постановил убрать ограждение. Тем не менее силовики штата заблокировали доступ патрулям федеральных служб.
Губернатор Эббот, со своей стороны, объявил о "вторжении" мигрантов и принятии мер по самозащите. По его словам, Техас будет проводить собственную политику, поскольку власти страны не справляются с охраной границы.
Так, в штате уже действует закон, позволяющий арестовывать, уголовно преследовать и сажать в тюрьму подозреваемых в незаконном пересечении границы, а также выдворять их из страны по решению суда.
Вашингтон называет действия властей Техаса неконституционными, а методы избыточными.