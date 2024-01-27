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Американский военный отреагировал на ситуацию в Техасе словами о России - РИА Новости, 27.01.2024
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21:02 27.01.2024 (обновлено: 21:49 27.01.2024)
https://ria.ru/20240127/tekhas-1923902461.html
Американский военный отреагировал на ситуацию в Техасе словами о России
Американский военный отреагировал на ситуацию в Техасе словами о России - РИА Новости, 27.01.2024
Американский военный отреагировал на ситуацию в Техасе словами о России
Ветеран американской армии Ноктис Дрейвен в соцсети X пошутил о дружбе Техаса, вступившего в конфликт с федеральными властями, с Россией. РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T21:02
2024-01-27T21:49
в мире
техас
россия
мексика
джо байден
миграционный кризис в техасе
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Ветеран американской армии Ноктис Дрейвен в соцсети X пошутил о дружбе Техаса, вступившего в конфликт с федеральными властями, с Россией."Если бы я был во главе Техаса, я бы принял Россию с распростертыми объятиями. Техас стал бы самым близким союзником России", — написал он.Миграционный кризис в ТехасеНацгвардия Техаса для борьбы с нелегальной миграцией возвела у границы с Мексикой заграждение из колючей проволоки. Администрация Джо Байдена пожаловалась на это в Верховный суд, который в начале этой недели постановил убрать ограждение. Тем не менее силовики штата заблокировали доступ патрулям федеральных служб.Губернатор Эббот, со своей стороны, объявил о "вторжении" мигрантов и принятии мер по самозащите. По его словам, Техас будет проводить собственную политику, поскольку власти страны не справляются с охраной границы.Так, в штате уже действует закон, позволяющий арестовывать, уголовно преследовать и сажать в тюрьму подозреваемых в незаконном пересечении границы, а также выдворять их из страны по решению суда.Вашингтон называет действия властей Техаса неконституционными, а методы избыточными.Действия Эббота поддержали губернаторы-республиканцы 25 американских штатов, выпустив заявление, в котором обвинили Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией. Главы Оклахомы и Флориды сообщили о готовности отправить в Техас нацгвардию. Кроме того, решения Эббота поддержал Трамп.
https://ria.ru/20240126/bayden-1923687464.html
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в мире, техас, россия, мексика, джо байден, миграционный кризис в техасе
В мире, Техас, Россия, Мексика, Джо Байден, Миграционный кризис в Техасе
Американский военный отреагировал на ситуацию в Техасе словами о России

Ветеран ВС США Дрейвен: Техас мог бы стать союзником России

© AP Photo / Eric GayСотрудник правоохранительных органов на границе США и Мексики в Игл-Пасс, штат Техас
Сотрудник правоохранительных органов на границе США и Мексики в Игл-Пасс, штат Техас - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© AP Photo / Eric Gay
Сотрудник правоохранительных органов на границе США и Мексики в Игл-Пасс, штат Техас. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Ветеран американской армии Ноктис Дрейвен в соцсети X пошутил о дружбе Техаса, вступившего в конфликт с федеральными властями, с Россией.
"Если бы я был во главе Техаса, я бы принял Россию с распростертыми объятиями. Техас стал бы самым близким союзником России", — написал он.

После того, как Техас отказался выполнять требование президента США Джо Байдена по ситуации с мигрантами, в социальных сетях распространились шутки о независимости Техасской республики.

Миграционный кризис в Техасе

Нацгвардия Техаса для борьбы с нелегальной миграцией возвела у границы с Мексикой заграждение из колючей проволоки. Администрация Джо Байдена пожаловалась на это в Верховный суд, который в начале этой недели постановил убрать ограждение. Тем не менее силовики штата заблокировали доступ патрулям федеральных служб.
Губернатор Эббот, со своей стороны, объявил о "вторжении" мигрантов и принятии мер по самозащите. По его словам, Техас будет проводить собственную политику, поскольку власти страны не справляются с охраной границы.
Агенты таможенной и пограничной службы охраняют транзитный центр для мигрантов на границе США и Мексики в Игл-Пасс, штат Техас - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
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Так, в штате уже действует закон, позволяющий арестовывать, уголовно преследовать и сажать в тюрьму подозреваемых в незаконном пересечении границы, а также выдворять их из страны по решению суда.
Вашингтон называет действия властей Техаса неконституционными, а методы избыточными.
Действия Эббота поддержали губернаторы-республиканцы 25 американских штатов, выпустив заявление, в котором обвинили Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией. Главы Оклахомы и Флориды сообщили о готовности отправить в Техас нацгвардию. Кроме того, решения Эббота поддержал Трамп.
Сотрудник правоохранительных органов на границе США и Мексики в Игл-Пасс, штат Техас - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
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Вчера, 20:16
 
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