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Профсоюз пограничников встал на сторону Техаса в конфликте с Белым домом - РИА Новости, 27.01.2024
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20:16 27.01.2024 (обновлено: 21:18 27.01.2024)
https://ria.ru/20240127/tekhas-1923898155.html
Профсоюз пограничников встал на сторону Техаса в конфликте с Белым домом
Профсоюз пограничников встал на сторону Техаса в конфликте с Белым домом - РИА Новости, 27.01.2024
Профсоюз пограничников встал на сторону Техаса в конфликте с Белым домом
Белый дом делает все, чтобы помешать охране границы, заявил РИА Новости профсоюз агентов и сотрудников американской пограничной службы на фоне конфликта между... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T20:16
2024-01-27T21:18
в мире
миграционный кризис в техасе
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ВАШИНГТОН, 27 янв — РИА Новости. Белый дом делает все, чтобы помешать охране границы, заявил РИА Новости профсоюз агентов и сотрудников американской пограничной службы на фоне конфликта между руководством Техаса и федеральными властями."Вызывает сожаление, что действующая администрация продолжает делать все, что может, чтобы помешать охране нашей границы", — отметили в организации.Ранее сегодня офис губернатора Техаса Грега Эббота сообщил, что власти штата за несколько лет отправили в другие части США более 102 тысяч незаконных мигрантов. Помимо этого, им удалось самостоятельно изъять более 454 миллионов летальных доз наркотика (фентанил) и задержать на границе почти полмиллиона нелегалов.Миграционный кризис в ТехасеНацгвардия Техаса для борьбы с нелегальной миграцией возвела у границы с Мексикой заграждение из колючей проволоки. Администрация Джо Байдена пожаловалась на это в Верховный суд, который в начале этой недели постановил убрать ограждение. Тем не менее силовики штата заблокировали доступ патрулям федеральных служб.Губернатор Эббот, со своей стороны, объявил о "вторжении" мигрантов и принятии мер по самозащите. По его словам, Техас будет проводить собственную политику, поскольку власти страны не справляются с охраной границы.Так, в штате уже действует закон, позволяющий арестовывать, уголовно преследовать и сажать в тюрьму подозреваемых в незаконном пересечении границы, а также выдворять их из страны по решению суда.Вашингтон называет действия властей Техаса неконституционными, а методы избыточными.Действия Эббота поддержали губернаторы-республиканцы 25 американских штатов, выпустив заявление, в котором обвинили Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией. Главы Оклахомы и Флориды сообщили о готовности отправить в Техас нацгвардию. Кроме того, решения Эббота поддержал Трамп.
https://ria.ru/20240127/separatizm-1923783053.html
https://ria.ru/20240127/ssha-1923795445.html
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в мире, миграционный кризис в техасе, техас, сша, джо байден, мексика
В мире, Миграционный кризис в Техасе, Техас, США, Джо Байден, Мексика
Профсоюз пограничников встал на сторону Техаса в конфликте с Белым домом

Профсоюз американских пограничников: Белый дом мешает охранять границу США

© AP Photo / Eric GayСотрудник правоохранительных органов на границе США и Мексики в Игл-Пасс, штат Техас
Сотрудник правоохранительных органов на границе США и Мексики в Игл-Пасс, штат Техас - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© AP Photo / Eric Gay
Сотрудник правоохранительных органов на границе США и Мексики в Игл-Пасс, штат Техас
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 янв — РИА Новости. Белый дом делает все, чтобы помешать охране границы, заявил РИА Новости профсоюз агентов и сотрудников американской пограничной службы на фоне конфликта между руководством Техаса и федеральными властями.
"Вызывает сожаление, что действующая администрация продолжает делать все, что может, чтобы помешать охране нашей границы", — отметили в организации.
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Вчера, 08:00
Ранее сегодня офис губернатора Техаса Грега Эббота сообщил, что власти штата за несколько лет отправили в другие части США более 102 тысяч незаконных мигрантов. Помимо этого, им удалось самостоятельно изъять более 454 миллионов летальных доз наркотика (фентанил) и задержать на границе почти полмиллиона нелегалов.

Миграционный кризис в Техасе

Нацгвардия Техаса для борьбы с нелегальной миграцией возвела у границы с Мексикой заграждение из колючей проволоки. Администрация Джо Байдена пожаловалась на это в Верховный суд, который в начале этой недели постановил убрать ограждение. Тем не менее силовики штата заблокировали доступ патрулям федеральных служб.
Губернатор Эббот, со своей стороны, объявил о "вторжении" мигрантов и принятии мер по самозащите. По его словам, Техас будет проводить собственную политику, поскольку власти страны не справляются с охраной границы.
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Так, в штате уже действует закон, позволяющий арестовывать, уголовно преследовать и сажать в тюрьму подозреваемых в незаконном пересечении границы, а также выдворять их из страны по решению суда.
Вашингтон называет действия властей Техаса неконституционными, а методы избыточными.
Действия Эббота поддержали губернаторы-республиканцы 25 американских штатов, выпустив заявление, в котором обвинили Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией. Главы Оклахомы и Флориды сообщили о готовности отправить в Техас нацгвардию. Кроме того, решения Эббота поддержал Трамп.
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