https://ria.ru/20240127/tekhas-1923800954.html

Власти Техаса вывезли в другие штаты более 102 тысяч незаконных мигрантов

Власти Техаса вывезли в другие штаты более 102 тысяч незаконных мигрантов - РИА Новости, 27.01.2024

Власти Техаса вывезли в другие штаты более 102 тысяч незаконных мигрантов

Власти Техаса за несколько лет отправили в другие части США свыше 102 тысяч незаконных мигрантов, заявили в офисе губернатора региона Грега Эббота. РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T06:29

2024-01-27T06:29

2024-01-27T09:40

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сша

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ВАШИНГТОН, 27 янв — РИА Новости. Власти Техаса за несколько лет отправили в другие части США свыше 102 тысяч незаконных мигрантов, заявили в офисе губернатора региона Грега Эббота."Техас транспортировал свыше 12,5 тысячи мигрантов в Вашингтон с апреля 2022 года, более 37,5 тысячи мигрантов в Нью-Йорк и 31,2 тысячи мигрантов в Чикаго с августа 2022 года", — говорится в сообщении.Кроме того, 16 тысяч нелегальных беженцев перевезли в Денвер, 3,4 тысячи — в Филадельфию, еще полторы тысячи — в Лос-Анджелес. Суммарно из Техаса увезли 102,1 тысячи мигрантов. Также властям штата удалось самостоятельно изъять более 454 миллионов летальных доз наркотика фентанил и задержать на границе почти полмиллиона незаконных мигрантов. Миграционный кризис в ТехасеНацгвардия Техаса для борьбы с нелегальной миграцией возвела у границы с Мексикой заграждение из колючей проволоки. Администрация Джо Байдена пожаловалась на это в Верховный суд, который в начале этой недели постановил убрать ограждение. Тем не менее силовики штата заблокировали доступ патрулям федеральных служб.Губернатор Эббот, со своей стороны, объявил о "вторжении" мигрантов и принятии мер по самозащите. По его словам, Техас будет проводить собственную политику, поскольку власти страны не справляются с охраной границы.Так, в штате уже действует закон, позволяющий арестовывать, уголовно преследовать и сажать в тюрьму подозреваемых в незаконном пересечении границы, а также выдворять их из страны по решению суда.Вашингтон называет действия властей Техаса неконституционными, а методы избыточными.Действия Эббота поддержали губернаторы-республиканцы 25 американских штатов, выпустив заявление, в котором обвинили Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией. Главы Оклахомы и Флориды сообщили о готовности отправить в Техас нацгвардию. Кроме того, решения Эббота поддержал Трамп.

https://ria.ru/20240127/bayden-1923794493.html

https://radiosputnik.ru/20240126/tekhas-1923713557.html

https://ria.ru/20240127/ssha-1923800788.html

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в мире, техас, сша, нью-йорк (город), джо байден