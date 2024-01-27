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Власти Техаса вывезли в другие штаты более 102 тысяч незаконных мигрантов - РИА Новости, 27.01.2024
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06:29 27.01.2024 (обновлено: 09:40 27.01.2024)
https://ria.ru/20240127/tekhas-1923800954.html
Власти Техаса вывезли в другие штаты более 102 тысяч незаконных мигрантов
Власти Техаса вывезли в другие штаты более 102 тысяч незаконных мигрантов - РИА Новости, 27.01.2024
Власти Техаса вывезли в другие штаты более 102 тысяч незаконных мигрантов
Власти Техаса за несколько лет отправили в другие части США свыше 102 тысяч незаконных мигрантов, заявили в офисе губернатора региона Грега Эббота. РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T06:29
2024-01-27T09:40
в мире
техас
сша
нью-йорк (город)
джо байден
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ВАШИНГТОН, 27 янв — РИА Новости. Власти Техаса за несколько лет отправили в другие части США свыше 102 тысяч незаконных мигрантов, заявили в офисе губернатора региона Грега Эббота.&quot;Техас транспортировал свыше 12,5 тысячи мигрантов в Вашингтон с апреля 2022 года, более 37,5 тысячи мигрантов в Нью-Йорк и 31,2 тысячи мигрантов в Чикаго с августа 2022 года&quot;, — говорится в сообщении.Кроме того, 16 тысяч нелегальных беженцев перевезли в Денвер, 3,4 тысячи — в Филадельфию, еще полторы тысячи — в Лос-Анджелес. Суммарно из Техаса увезли 102,1 тысячи мигрантов. Также властям штата удалось самостоятельно изъять более 454 миллионов летальных доз наркотика фентанил и задержать на границе почти полмиллиона незаконных мигрантов. Миграционный кризис в ТехасеНацгвардия Техаса для борьбы с нелегальной миграцией возвела у границы с Мексикой заграждение из колючей проволоки. Администрация Джо Байдена пожаловалась на это в Верховный суд, который в начале этой недели постановил убрать ограждение. Тем не менее силовики штата заблокировали доступ патрулям федеральных служб.Губернатор Эббот, со своей стороны, объявил о "вторжении" мигрантов и принятии мер по самозащите. По его словам, Техас будет проводить собственную политику, поскольку власти страны не справляются с охраной границы.Так, в штате уже действует закон, позволяющий арестовывать, уголовно преследовать и сажать в тюрьму подозреваемых в незаконном пересечении границы, а также выдворять их из страны по решению суда.Вашингтон называет действия властей Техаса неконституционными, а методы избыточными.Действия Эббота поддержали губернаторы-республиканцы 25 американских штатов, выпустив заявление, в котором обвинили Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией. Главы Оклахомы и Флориды сообщили о готовности отправить в Техас нацгвардию. Кроме того, решения Эббота поддержал Трамп.
https://ria.ru/20240127/bayden-1923794493.html
https://radiosputnik.ru/20240126/tekhas-1923713557.html
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техас
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в мире, техас, сша, нью-йорк (город), джо байден
В мире, Техас, США, Нью-Йорк (город), Джо Байден
Власти Техаса вывезли в другие штаты более 102 тысяч незаконных мигрантов

Губернатор Техаса: в другие штаты вывезли более 102 тысяч незаконных мигрантов

© AP Photo / Eric GayМигранты, задержанные властями на границе штата Техас и Мексики
Мигранты, задержанные властями на границе штата Техас и Мексики - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© AP Photo / Eric Gay
Мигранты, задержанные властями на границе штата Техас и Мексики. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 янв — РИА Новости. Власти Техаса за несколько лет отправили в другие части США свыше 102 тысяч незаконных мигрантов, заявили в офисе губернатора региона Грега Эббота.
«

"Техас транспортировал свыше 12,5 тысячи мигрантов в Вашингтон с апреля 2022 года, более 37,5 тысячи мигрантов в Нью-Йорк и 31,2 тысячи мигрантов в Чикаго с августа 2022 года", — говорится в сообщении.

Кроме того, 16 тысяч нелегальных беженцев перевезли в Денвер, 3,4 тысячи — в Филадельфию, еще полторы тысячи — в Лос-Анджелес. Суммарно из Техаса увезли 102,1 тысячи мигрантов.
Также властям штата удалось самостоятельно изъять более 454 миллионов летальных доз наркотика фентанил и задержать на границе почти полмиллиона незаконных мигрантов.
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Миграционный кризис в Техасе

Нацгвардия Техаса для борьбы с нелегальной миграцией возвела у границы с Мексикой заграждение из колючей проволоки. Администрация Джо Байдена пожаловалась на это в Верховный суд, который в начале этой недели постановил убрать ограждение. Тем не менее силовики штата заблокировали доступ патрулям федеральных служб.
Губернатор Эббот, со своей стороны, объявил о "вторжении" мигрантов и принятии мер по самозащите. По его словам, Техас будет проводить собственную политику, поскольку власти страны не справляются с охраной границы.
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Вице-губернатор Техаса призвал Байдена "уйти с дороги"
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Так, в штате уже действует закон, позволяющий арестовывать, уголовно преследовать и сажать в тюрьму подозреваемых в незаконном пересечении границы, а также выдворять их из страны по решению суда.
Вашингтон называет действия властей Техаса неконституционными, а методы избыточными.
Действия Эббота поддержали губернаторы-республиканцы 25 американских штатов, выпустив заявление, в котором обвинили Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией. Главы Оклахомы и Флориды сообщили о готовности отправить в Техас нацгвардию. Кроме того, решения Эббота поддержал Трамп.
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