Власти Техаса вывезли в другие штаты более 102 тысяч незаконных мигрантов
Губернатор Техаса: в другие штаты вывезли более 102 тысяч незаконных мигрантов
© AP Photo / Eric GayМигранты, задержанные властями на границе штата Техас и Мексики
© AP Photo / Eric Gay
Мигранты, задержанные властями на границе штата Техас и Мексики. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 янв — РИА Новости. Власти Техаса за несколько лет отправили в другие части США свыше 102 тысяч незаконных мигрантов, заявили в офисе губернатора региона Грега Эббота.
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"Техас транспортировал свыше 12,5 тысячи мигрантов в Вашингтон с апреля 2022 года, более 37,5 тысячи мигрантов в Нью-Йорк и 31,2 тысячи мигрантов в Чикаго с августа 2022 года", — говорится в сообщении.
Кроме того, 16 тысяч нелегальных беженцев перевезли в Денвер, 3,4 тысячи — в Филадельфию, еще полторы тысячи — в Лос-Анджелес. Суммарно из Техаса увезли 102,1 тысячи мигрантов.
Также властям штата удалось самостоятельно изъять более 454 миллионов летальных доз наркотика фентанил и задержать на границе почти полмиллиона незаконных мигрантов.
Миграционный кризис в Техасе
Нацгвардия Техаса для борьбы с нелегальной миграцией возвела у границы с Мексикой заграждение из колючей проволоки. Администрация Джо Байдена пожаловалась на это в Верховный суд, который в начале этой недели постановил убрать ограждение. Тем не менее силовики штата заблокировали доступ патрулям федеральных служб.
Губернатор Эббот, со своей стороны, объявил о "вторжении" мигрантов и принятии мер по самозащите. По его словам, Техас будет проводить собственную политику, поскольку власти страны не справляются с охраной границы.
Так, в штате уже действует закон, позволяющий арестовывать, уголовно преследовать и сажать в тюрьму подозреваемых в незаконном пересечении границы, а также выдворять их из страны по решению суда.
Вашингтон называет действия властей Техаса неконституционными, а методы избыточными.