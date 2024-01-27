https://ria.ru/20240127/tailand-1923715504.html

Таиланд солидарен с Россией: иноагентам запретили выступать

Таиланд солидарен с Россией: иноагентам запретили выступать - РИА Новости, 27.01.2024

Таиланд солидарен с Россией: иноагентам запретили выступать

Зима — горячий сезон в Таиланде для туристов из России. А также для многих артистов, желающих заработать. Однако в последнее время не у всех это получается. Чьи РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T08:00

2024-01-27T08:00

2024-01-27T08:03

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости, Юлия Зачетова. Зима — горячий сезон в Таиланде для туристов из России. А также для многих артистов, желающих заработать. Однако в последнее время не у всех это получается. Чьи концерты отменяют и почему — в материале РИА Новости.Кто и почему разозлил власти ТаиландаРанее стало известно, что в стране отменили запланированные на январь концерты иноагентов-юмористов Руслана Белого* и Максима Галкина*.Экс-резидент Comedy Club, сбежавший после критики СВО в Испанию, должен был выступить в Патайе и на Пхукете на зимних каникулах. Ради этого, как признался сам артист, он прилетел "на другой конец Евразии". Однако там его уже не ждали."Нам не присылают никакую бумажку, просто говорят: "Не проводите", — тут же пожаловался Белый в подкасте коллеге Сергею Матросову.Комик предположил, что все дело в его иноагентском статусе и взглядах. "Таким артистам, как я, особенно иноагентам, желательно в таких странах, как Таиланд, не выступать", — отметил он.Тоже самое произошло с супругом Аллы Пугачевой, который планировал смешить россиян в Таиланде 24 и 25 января. По информации некоторых СМИ, поводом для отмены выступлений стали политические высказывания юмориста.Ранее Галкин не раз произносил со сцены лозунги украинских националистов и оскорблял коллег из России, которые поддерживают свою страну.В отличие от Руслана Белого, он не комментировал отмену концертов. А сообщил, что 27 января собирается выступить на Бали с новой программой.Не дали выступить на курорте и украинской певице Светлане Лободе*. Она должна была спеть 25 января в одном из ресторанов Пхукета. По какой причине произошла отмена, организаторы и сама исполнительница не раскрыли.Весной 2022-го Лобода поддержала Украину, но при этом жила в Литве и периодически обращалась к подписчикам на русском языке.Все это разозлило ее соотечественников. Они обвинили артистку в неискренности, заявив, что исполнительница хита "Твои глаза" лишь "изображает любовь к Украине". На этой волне весной прошлого года в Киеве отменили концерт певицы. А теперь ей не рады на другом конце Евразии.Вышли, спели, сели — арест "Би-2"Жаркий сезон в Таиланде оказался "неурожайным" и для участников рок-группы "Би-2". Как ранее сообщили РИА Новости в управлении полиции провинции Пхукет, музыкантов задержали за концерт "без необходимого разрешения". Местная туристическая полиция, которая в день выступления проводила рейд, обнаружила (уже после шоу), что у участников коллектива нет официальных разрешений, необходимых для проведения концертов в Таиланде.Семерых артистов оправили за решетку. В камере временного содержания они провели ночь, затем их отпустили до суда.Суд Пхукета приговорил каждого из музыкантов к штрафу в 85 долларов (примерно 7,5 тысячи рублей по текущему курсу. — Прим. ред.). Как стало известно РИА Новости, свою вину "Би-2" признали. Тем не менее их ждет выезд из страны. А какой — решит иммиграционная полиция. Не исключено, что рокеры смогут покинуть Таиланд без депортации и занесения в черный список.Черный список уже естьПосле историй с отменой концертов артистов-иноагентов в СМИ появились новости о так называемом негласном списке нежелательных граждан, куда входят и знаменитости.Информацию подтвердил в беседе с РИА Новости адвокат Сергей Жорин, который представляет в суде интересы публичных лиц."У властей Таиланда действительно есть такие списки. В них есть и артисты, — прокомментировал он. — Мои коллеги из Таиланда полагают, что списки сформированы с учетом позиции российских властей. Таиланд прислушивается и сотрудничает с нашей страной, поэтому, когда принимают или запрещают концерты, берут во внимание эти негласные распоряжения".По словам адвоката, именно по этой причине отменили выступления Галкина, Белого и других актеров, музыкантов и медийных персон.Таиланд — дело тонкоеСергей Жорин рассказал, что в королевстве есть возможность провести концерты по просьбам уважаемых и влиятельных людей, как правило, из военных структур.При этом адвокат подчеркнул, что их не надо путать с частными мероприятиями. "Корпоратив можно провести так, что никто не узнает. А здесь речь о полноценном выступлении: со зрителями, рекламой и билетами", — пояснил он.Такие концерты, как правило, проходят не совсем официально. Их согласовывают на местном уровне, без документооборота."Таиланд — дело тонкое", — подчеркнул правозащитник.И все же большинство представителей местной индустрии развлечений действует по наработанной схеме. Самые ответственные изучают список, а затем собирают полный пакет документов."Так было с Земфирой* (певица выступила 12 января. — Прим. ред.), — привел пример Жорин. — Организаторы, которые ее привезли, сумели получить официально все разрешения. Все было сделано, несмотря на то что она тоже в списке "нежелательных лиц".Адвокат уточнил, что список носит больше рекомендательный характер. И если организацией занимаются люди понимающие и опытные, шоу проходят. А если нет — все заканчивается задержанием, штрафом и депортацией.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

https://ria.ru/20240126/bi2-1923624000.html

https://ria.ru/20230614/inoagent-1877787794.html

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