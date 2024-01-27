https://ria.ru/20240127/sukhogruz-1923913282.html

Источник: транзит судов через Босфор приостановили из-за поломки сухогруза

Источник: транзит судов через Босфор приостановили из-за поломки сухогруза - РИА Новости, 27.01.2024

Источник: транзит судов через Босфор приостановили из-за поломки сухогруза

Транзит судов через Босфорский пролив приостановлен в обе стороны из-за поломки у сухогруза, сообщил РИА Новости источник в генеральном управлении береговой... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T23:37

2024-01-27T23:37

2024-01-27T23:37

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СТАМБУЛ, 27 янв - РИА Новости. Транзит судов через Босфорский пролив приостановлен в обе стороны из-за поломки у сухогруза, сообщил РИА Новости источник в генеральном управлении береговой охраны Турции. "У 80-метрового сухогруза SNP Pazar во время прохода через Босфор в районе моста Фатиха Султана Мехмета возникла неполадка в двигателе, в результате транзит судов через пролив временно приостановлен в обе стороны", - сообщил источник. По его словам, буксиры береговой охраны вызволяют судно под флагом Барбадоса из сложной ситуации.

https://ria.ru/20240124/lavrov-1923306264.html

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барбадос

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в мире, босфор, турция, барбадос