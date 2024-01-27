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Источник: транзит судов через Босфор приостановили из-за поломки сухогруза - РИА Новости, 27.01.2024
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23:37 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/sukhogruz-1923913282.html
Источник: транзит судов через Босфор приостановили из-за поломки сухогруза
Источник: транзит судов через Босфор приостановили из-за поломки сухогруза - РИА Новости, 27.01.2024
Источник: транзит судов через Босфор приостановили из-за поломки сухогруза
Транзит судов через Босфорский пролив приостановлен в обе стороны из-за поломки у сухогруза, сообщил РИА Новости источник в генеральном управлении береговой... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T23:37
2024-01-27T23:37
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СТАМБУЛ, 27 янв - РИА Новости. Транзит судов через Босфорский пролив приостановлен в обе стороны из-за поломки у сухогруза, сообщил РИА Новости источник в генеральном управлении береговой охраны Турции. "У 80-метрового сухогруза SNP Pazar во время прохода через Босфор в районе моста Фатиха Султана Мехмета возникла неполадка в двигателе, в результате транзит судов через пролив временно приостановлен в обе стороны", - сообщил источник. По его словам, буксиры береговой охраны вызволяют судно под флагом Барбадоса из сложной ситуации.
https://ria.ru/20240124/lavrov-1923306264.html
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в мире, босфор, турция, барбадос
В мире, Босфор, Турция, Барбадос
Источник: транзит судов через Босфор приостановили из-за поломки сухогруза

Транзит судов через Босфорский пролив приостановили из-за поломки сухогруза

© Pixabay / Engin_AkyurtВид на пролив Босфор
Вид на пролив Босфор - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© Pixabay / Engin_Akyurt
Вид на пролив Босфор. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 27 янв - РИА Новости. Транзит судов через Босфорский пролив приостановлен в обе стороны из-за поломки у сухогруза, сообщил РИА Новости источник в генеральном управлении береговой охраны Турции.
"У 80-метрового сухогруза SNP Pazar во время прохода через Босфор в районе моста Фатиха Султана Мехмета возникла неполадка в двигателе, в результате транзит судов через пролив временно приостановлен в обе стороны", - сообщил источник.
По его словам, буксиры береговой охраны вызволяют судно под флагом Барбадоса из сложной ситуации.
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В миреБосфорТурцияБарбадос
 
 
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