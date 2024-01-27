https://ria.ru/20240127/sud-1923912431.html

Посол России в Греции назвал МУС воплощением политики двойных стандартов

Посол России в Греции назвал МУС воплощением политики двойных стандартов - РИА Новости, 27.01.2024

Посол России в Греции назвал МУС воплощением политики двойных стандартов

Посол России в Греции Андрей Маслов считает, что проблема установления ответственности за неправомерные действия в ходе вооруженных конфликтов действительно... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T23:21

2024-01-27T23:21

2024-01-27T23:21

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андрей маслов

международный уголовный суд

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АФИНЫ, 27 янв — РИА Новости. Посол России в Греции Андрей Маслов считает, что проблема установления ответственности за неправомерные действия в ходе вооруженных конфликтов действительно остается весьма острой, но Международный уголовный суд (МУС) не способен решать эти вопросы, поскольку его деятельность носит предвзятый и во многом декоративный характер. Статья российского посла "Международный уголовный суд как воплощение западной политики двойных стандартов" опубликована в греческой газете "Та Неа". "На фоне боестолкновений на Украине в очередной раз проявляется предвзятый и во многом декоративный характер деятельности Гаагского суда. Стоит признать, что Россия изначально была в числе наиболее активных участников разработки Римского статута МУС, подписала его и даже приступила к процессу ратификации. Тем не менее, наши надежды на то, что этот суд продолжит наследие Нюрнбергского и Токийского трибуналов и будет беспристрастно заниматься расследованием серьезных международно-правовых преступлений, не оправдались", - говорится в статье. Маслов отметил избирательность и высокую степень политизации судебного процесса в МУС. По его словам, все дела, дошедшие до непосредственно судебной стадии, касались ситуации в странах Африки, а правонарушения со стороны представителей западного лагеря суд предпочитает не замечать, под внешним давлением быстро прекращал попытки расследовать преступления натовских военных в отношении мирных жителей Афганистана, Ирака и Ливии. По словам посла, факты позволяют с уверенностью говорить о полностью зависимом положении суда, который превратился в карательный инструмент коллективного Запада и охотно выполняет его политические заказы. "Апофеозом такой деятельности стала выдача в марте с.г. т.н. "ордеров на арест" президента России В.В. Путина и уполномоченной президента по правам ребенка М.А. Львовой-Беловой под надуманным предлогом якобы "незаконной депортации тысяч детей с территории Украины", - говорится в статье. "Несмотря на отсутствие эффективных и реально независимых международных институтов, проблема установления ответственности за неправомерные действия в ходе вооруженных конфликтов действительно остается весьма острой. Россия, со своей стороны, продолжает расследование многочисленных нарушений международного гуманитарного права киевским режимом", - говорится в статье. "Сегодня суды Российской Федерации на основании собранных российскими профильными ведомствами доказательств выносят приговоры членам украинских формирований, включая неонацистский полк "Азов"*, совершившим тяжкие преступления в отношении мирных граждан на Донбассе, в том числе в Мариуполе и других районах компактного проживания греческой общины. Тем не менее, для справедливого наказания виновных предстоит еще много работы. Возмездие военным преступникам на службе Киева является непреложным аспектом денацификации Украины - одной из основных целей специальной военной операции", - заключает Маслов.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20240111/argentina-1920819154.html

https://ria.ru/20240112/blinken-1920820257.html

https://ria.ru/20231115/konflikt-1909483373.html

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в мире, россия, греция, украина, андрей маслов, международный уголовный суд