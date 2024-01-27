https://ria.ru/20240127/sssr-1923875327.html

Путин заявил, что целью нацистов в годы войны были ресурсы СССР

Путин заявил, что целью нацистов в годы войны были ресурсы СССР - РИА Новости, 27.01.2024

Путин заявил, что целью нацистов в годы войны были ресурсы СССР

Нацисты и их сателлиты в годы Великой Отечественной войны воевали не с политическим режимом или идеологией СССР, их целями были захват ресурсов страны и... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T17:19

2024-01-27T17:19

2024-01-27T18:20

в мире

ссср

владимир путин

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ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН (Ленинградская обл.), 27 янв — РИА Новости. Нацисты и их сателлиты в годы Великой Отечественной войны воевали не с политическим режимом или идеологией СССР, их целями были захват ресурсов страны и физическое уничтожение большинства ее граждан, заявил президент России Владимир Путин."Из общего числа потерь, которые понес Советский Союз в годы Великой Отечественной войны, более половины составили именно мирные жители. И это - убедительное доказательство того, что нацисты и их сателлиты воевали не с политическим режимом или идеологией, нет. Их целью были богатейшие природные ресурсы, территория нашей страны и физическое уничтожение большинства граждан", — заявил Путин в субботу на церемонии открытия мемориала жертвам нацистского геноцида в СССР.Остальным жителям СССР нацисты "уготовили роль рабов, лишенных родной культуры, традиций и языка", напомнил он."Эти злодейские цели отражены во многих нацистских документах и воплотились в жутких, леденящих душу массовых казнях, убийствах гражданского населения", - сказал президент РФ.

https://ria.ru/20240127/germaniya-1923878325.html

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в мире, ссср, владимир путин