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Путин заявил, что целью нацистов в годы войны были ресурсы СССР - РИА Новости, 27.01.2024
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17:19 27.01.2024 (обновлено: 18:20 27.01.2024)
https://ria.ru/20240127/sssr-1923875327.html
Путин заявил, что целью нацистов в годы войны были ресурсы СССР
Путин заявил, что целью нацистов в годы войны были ресурсы СССР - РИА Новости, 27.01.2024
Путин заявил, что целью нацистов в годы войны были ресурсы СССР
Нацисты и их сателлиты в годы Великой Отечественной войны воевали не с политическим режимом или идеологией СССР, их целями были захват ресурсов страны и... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T17:19
2024-01-27T18:20
в мире
ссср
владимир путин
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ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН (Ленинградская обл.), 27 янв — РИА Новости. Нацисты и их сателлиты в годы Великой Отечественной войны воевали не с политическим режимом или идеологией СССР, их целями были захват ресурсов страны и физическое уничтожение большинства ее граждан, заявил президент России Владимир Путин."Из общего числа потерь, которые понес Советский Союз в годы Великой Отечественной войны, более половины составили именно мирные жители. И это - убедительное доказательство того, что нацисты и их сателлиты воевали не с политическим режимом или идеологией, нет. Их целью были богатейшие природные ресурсы, территория нашей страны и физическое уничтожение большинства граждан", — заявил Путин в субботу на церемонии открытия мемориала жертвам нацистского геноцида в СССР.Остальным жителям СССР нацисты "уготовили роль рабов, лишенных родной культуры, традиций и языка", напомнил он."Эти злодейские цели отражены во многих нацистских документах и воплотились в жутких, леденящих душу массовых казнях, убийствах гражданского населения", - сказал президент РФ.
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в мире, ссср, владимир путин
В мире, СССР, Владимир Путин
Путин заявил, что целью нацистов в годы войны были ресурсы СССР

Путин: целью нацистов в годы Великой Отечественной войны были ресурсы СССР

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии возложения венка к монументу "Мать-Родина" на Пискаревское кладбище в Санкт-Петербурге в день 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны
Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения венка к монументу Мать-Родина на Пискаревское кладбище в Санкт-Петербурге в день 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения венка к монументу "Мать-Родина" на Пискаревское кладбище в Санкт-Петербурге в день 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны
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ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН (Ленинградская обл.), 27 янв — РИА Новости. Нацисты и их сателлиты в годы Великой Отечественной войны воевали не с политическим режимом или идеологией СССР, их целями были захват ресурсов страны и физическое уничтожение большинства ее граждан, заявил президент России Владимир Путин.
"Из общего числа потерь, которые понес Советский Союз в годы Великой Отечественной войны, более половины составили именно мирные жители. И это - убедительное доказательство того, что нацисты и их сателлиты воевали не с политическим режимом или идеологией, нет. Их целью были богатейшие природные ресурсы, территория нашей страны и физическое уничтожение большинства граждан", — заявил Путин в субботу на церемонии открытия мемориала жертвам нацистского геноцида в СССР.
Остальным жителям СССР нацисты "уготовили роль рабов, лишенных родной культуры, традиций и языка", напомнил он.
"Эти злодейские цели отражены во многих нацистских документах и воплотились в жутких, леденящих душу массовых казнях, убийствах гражданского населения", - сказал президент РФ.
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