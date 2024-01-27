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В США сочли, что ситуация в Техасе может навредить позициям Байдена - РИА Новости, 27.01.2024
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03:08 27.01.2024 (обновлено: 03:09 27.01.2024)
https://ria.ru/20240127/ssha-1923795445.html
В США сочли, что ситуация в Техасе может навредить позициям Байдена
В США сочли, что ситуация в Техасе может навредить позициям Байдена - РИА Новости, 27.01.2024
В США сочли, что ситуация в Техасе может навредить позициям Байдена
Конфликт между властями американского штата Техас и правительством в Вашингтоне по миграционному кризису "рано или поздно" разрешится, но все же может навредить РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T03:08
2024-01-27T03:09
в мире
техас
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Конфликт между властями американского штата Техас и правительством в Вашингтоне по миграционному кризису "рано или поздно" разрешится, но все же может навредить нынешнему лидеру США Джо Байдену в преддверии грядущих президентских выборов, заявил РИА Новости бывший советник в двусторонней российско-американской президентской комиссии при госдепартаменте Джеймс Карден. Администрация Байдена конфликтует с властями Техаса в связи с мерами по охране границы. В лояльном республиканцам штате считают меры по обеспечению безопасности границы недостаточными, что привело к рекордному числу нелегалов, проникающих в страну. Администрация, со своей стороны, называет предпринимаемые местными властями меры неконституционными и избыточными. Верховный суд ранее вынес решение, в соответствии с которым потребовал от губернатора штата Грега Эбботта убрать из пограничной реки Рио-Гранде барьер, выставленный для сдерживания потока мигрантов. Руководство 25 американских штатов в пятницу обвинило Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией, а сам Эбботт открыто дал понять, что готов к потенциальному конфликту с федеральным правительством. "Думаю, что с политической точки зрения это может навредить Байдену в год выборов", - сказал Карден. "Я бы ожидал, что рано или поздно это разрешится", - добавил он.
https://ria.ru/20240127/bayden-1923794493.html
https://ria.ru/20240126/tekhas-1923781850.html
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в мире, техас, сша, джо байден
В мире, Техас, США, Джо Байден
В США сочли, что ситуация в Техасе может навредить позициям Байдена

Экс-советник госдепа Карден: ситуация в Техасе может навредить позициям Байдена

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Конфликт между властями американского штата Техас и правительством в Вашингтоне по миграционному кризису "рано или поздно" разрешится, но все же может навредить нынешнему лидеру США Джо Байдену в преддверии грядущих президентских выборов, заявил РИА Новости бывший советник в двусторонней российско-американской президентской комиссии при госдепартаменте Джеймс Карден.
Администрация Байдена конфликтует с властями Техаса в связи с мерами по охране границы. В лояльном республиканцам штате считают меры по обеспечению безопасности границы недостаточными, что привело к рекордному числу нелегалов, проникающих в страну. Администрация, со своей стороны, называет предпринимаемые местными властями меры неконституционными и избыточными.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
Байден согласился на "самые жесткие реформы" для защиты границы
02:50
Верховный суд ранее вынес решение, в соответствии с которым потребовал от губернатора штата Грега Эбботта убрать из пограничной реки Рио-Гранде барьер, выставленный для сдерживания потока мигрантов. Руководство 25 американских штатов в пятницу обвинило Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией, а сам Эбботт открыто дал понять, что готов к потенциальному конфликту с федеральным правительством.
"Думаю, что с политической точки зрения это может навредить Байдену в год выборов", - сказал Карден.
"Я бы ожидал, что рано или поздно это разрешится", - добавил он.
Губернатор Флориды Рон Десантис - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
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