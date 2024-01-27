https://ria.ru/20240127/ssha-1923795445.html

В США сочли, что ситуация в Техасе может навредить позициям Байдена

В США сочли, что ситуация в Техасе может навредить позициям Байдена - РИА Новости, 27.01.2024

В США сочли, что ситуация в Техасе может навредить позициям Байдена

Конфликт между властями американского штата Техас и правительством в Вашингтоне по миграционному кризису "рано или поздно" разрешится, но все же может навредить РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T03:08

2024-01-27T03:08

2024-01-27T03:09

в мире

техас

сша

джо байден

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909288740_658:0:3072:1358_1920x0_80_0_0_aa53abd2a1dcdb81d1b27695dd281e38.jpg

ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Конфликт между властями американского штата Техас и правительством в Вашингтоне по миграционному кризису "рано или поздно" разрешится, но все же может навредить нынешнему лидеру США Джо Байдену в преддверии грядущих президентских выборов, заявил РИА Новости бывший советник в двусторонней российско-американской президентской комиссии при госдепартаменте Джеймс Карден. Администрация Байдена конфликтует с властями Техаса в связи с мерами по охране границы. В лояльном республиканцам штате считают меры по обеспечению безопасности границы недостаточными, что привело к рекордному числу нелегалов, проникающих в страну. Администрация, со своей стороны, называет предпринимаемые местными властями меры неконституционными и избыточными. Верховный суд ранее вынес решение, в соответствии с которым потребовал от губернатора штата Грега Эбботта убрать из пограничной реки Рио-Гранде барьер, выставленный для сдерживания потока мигрантов. Руководство 25 американских штатов в пятницу обвинило Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией, а сам Эбботт открыто дал понять, что готов к потенциальному конфликту с федеральным правительством. "Думаю, что с политической точки зрения это может навредить Байдену в год выборов", - сказал Карден. "Я бы ожидал, что рано или поздно это разрешится", - добавил он.

https://ria.ru/20240127/bayden-1923794493.html

https://ria.ru/20240126/tekhas-1923781850.html

техас

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, техас, сша, джо байден