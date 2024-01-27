Рейтинг@Mail.ru
США хотят предать забвению подвиг советских граждан, заявило посольство - РИА Новости, 27.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:18 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/ssha-1923793645.html
США хотят предать забвению подвиг советских граждан, заявило посольство
США хотят предать забвению подвиг советских граждан, заявило посольство - РИА Новости, 27.01.2024
США хотят предать забвению подвиг советских граждан, заявило посольство
США пытаются переписать историю и предать забвению подвиг советских граждан, отдавших жизни за спасение мира и еврейского населения, заявили в российском... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T02:18
2024-01-27T02:18
в мире
сша
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151729/39/1517293967_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_58cceb6033641df48d62f5f015a65d68.jpg
ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. США пытаются переписать историю и предать забвению подвиг советских граждан, отдавших жизни за спасение мира и еврейского населения, заявили в российском посольстве в Вашингтоне. Ранее в пятницу госдепартамент США в канун годовщины освобождения концлагеря Аушвиц опубликовал доклад, в котором суммировал обвинения в антисемитизме против Российской империи, Советского Союза и современной России. "Здесь продолжают одиозную линию на переписывание истории и предание забвению героического подвига 27 миллионов советских граждан, отдавших жизни за спасение всего мира, включая еврейское население, от гитлеровских палачей", - заявили в посольстве. В дипмиссии добавили, что американская администрация стремится задеть священную для народа России память о Великой Отечественной войне, что особенно цинично в преддверии 80-летия снятия блокады Ленинграда и 79-й годовщины освобождения советскими солдатами узников концлагеря "Аушвиц". "Требуем от американских властей внимательно изучать, а не манипулировать историческими фактами в угоду узкокорыстным целям. Равно как и озаботиться собственными проблемами и прорехами на ниве противодействия антисемитизму, разгул которого в США отмечают как на Капитолии, так и среди правозащитных организаций", - заключили в посольстве.
https://ria.ru/20240127/ssha-1923793499.html
https://ria.ru/20240127/sanktsii-1923791209.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151729/39/1517293967_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_77321bf078196f73f26ea280e6eaf65e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия
В мире, США, Россия
США хотят предать забвению подвиг советских граждан, заявило посольство

Посольство: США хотят предать забвению подвиг граждан СССР, спасавших евреев

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкПосольство Российской Федерации в Вашингтоне
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в медиабанк
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. США пытаются переписать историю и предать забвению подвиг советских граждан, отдавших жизни за спасение мира и еврейского населения, заявили в российском посольстве в Вашингтоне.
Ранее в пятницу госдепартамент США в канун годовщины освобождения концлагеря Аушвиц опубликовал доклад, в котором суммировал обвинения в антисемитизме против Российской империи, Советского Союза и современной России.
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
Посольство отвергло обвинения США в адрес России в антисемитизме
02:17
"Здесь продолжают одиозную линию на переписывание истории и предание забвению героического подвига 27 миллионов советских граждан, отдавших жизни за спасение всего мира, включая еврейское население, от гитлеровских палачей", - заявили в посольстве.
В дипмиссии добавили, что американская администрация стремится задеть священную для народа России память о Великой Отечественной войне, что особенно цинично в преддверии 80-летия снятия блокады Ленинграда и 79-й годовщины освобождения советскими солдатами узников концлагеря "Аушвиц".
"Требуем от американских властей внимательно изучать, а не манипулировать историческими фактами в угоду узкокорыстным целям. Равно как и озаботиться собственными проблемами и прорехами на ниве противодействия антисемитизму, разгул которого в США отмечают как на Капитолии, так и среди правозащитных организаций", - заключили в посольстве.
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
Антонов заявил, что США не видят порочность санкций против России
01:15
 
В миреСШАРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала