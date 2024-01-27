https://ria.ru/20240127/ssha-1923793645.html
США хотят предать забвению подвиг советских граждан, заявило посольство
США хотят предать забвению подвиг советских граждан, заявило посольство - РИА Новости, 27.01.2024
США хотят предать забвению подвиг советских граждан, заявило посольство
США пытаются переписать историю и предать забвению подвиг советских граждан, отдавших жизни за спасение мира и еврейского населения, заявили в российском... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T02:18
2024-01-27T02:18
2024-01-27T02:18
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ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. США пытаются переписать историю и предать забвению подвиг советских граждан, отдавших жизни за спасение мира и еврейского населения, заявили в российском посольстве в Вашингтоне. Ранее в пятницу госдепартамент США в канун годовщины освобождения концлагеря Аушвиц опубликовал доклад, в котором суммировал обвинения в антисемитизме против Российской империи, Советского Союза и современной России. "Здесь продолжают одиозную линию на переписывание истории и предание забвению героического подвига 27 миллионов советских граждан, отдавших жизни за спасение всего мира, включая еврейское население, от гитлеровских палачей", - заявили в посольстве. В дипмиссии добавили, что американская администрация стремится задеть священную для народа России память о Великой Отечественной войне, что особенно цинично в преддверии 80-летия снятия блокады Ленинграда и 79-й годовщины освобождения советскими солдатами узников концлагеря "Аушвиц". "Требуем от американских властей внимательно изучать, а не манипулировать историческими фактами в угоду узкокорыстным целям. Равно как и озаботиться собственными проблемами и прорехами на ниве противодействия антисемитизму, разгул которого в США отмечают как на Капитолии, так и среди правозащитных организаций", - заключили в посольстве.
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в мире, сша, россия
США хотят предать забвению подвиг советских граждан, заявило посольство
Посольство: США хотят предать забвению подвиг граждан СССР, спасавших евреев
ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. США пытаются переписать историю и предать забвению подвиг советских граждан, отдавших жизни за спасение мира и еврейского населения, заявили в российском посольстве в Вашингтоне.
Ранее в пятницу госдепартамент США в канун годовщины освобождения концлагеря Аушвиц опубликовал доклад, в котором суммировал обвинения в антисемитизме против Российской империи
, Советского Союза и современной России
.
Посольство отвергло обвинения США в адрес России в антисемитизме
"Здесь продолжают одиозную линию на переписывание истории и предание забвению героического подвига 27 миллионов советских граждан, отдавших жизни за спасение всего мира, включая еврейское население, от гитлеровских палачей", - заявили в посольстве.
В дипмиссии добавили, что американская администрация стремится задеть священную для народа России память о Великой Отечественной войне, что особенно цинично в преддверии 80-летия снятия блокады Ленинграда
и 79-й годовщины освобождения советскими солдатами узников концлагеря "Аушвиц".
"Требуем от американских властей внимательно изучать, а не манипулировать историческими фактами в угоду узкокорыстным целям. Равно как и озаботиться собственными проблемами и прорехами на ниве противодействия антисемитизму, разгул которого в США отмечают как на Капитолии, так и среди правозащитных организаций", - заключили в посольстве.
Антонов заявил, что США не видят порочность санкций против России