https://ria.ru/20240127/ssha-1923793499.html

Посольство отвергло обвинения США в адрес России в антисемитизме

Посольство отвергло обвинения США в адрес России в антисемитизме - РИА Новости, 27.01.2024

Посольство отвергло обвинения США в адрес России в антисемитизме

Посольство РФ в США, комментируя обвинения в адрес России в антисемитизме, сообщило, что подобного рода материалы пробивают "очередное дно невежества", говорят... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T02:17

2024-01-27T02:17

2024-01-27T02:17

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ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Посольство РФ в США, комментируя обвинения в адрес России в антисемитизме, сообщило, что подобного рода материалы пробивают "очередное дно невежества", говорят о слабости исторической памяти союзников по антигитлеровской коалиции. Ранее в пятницу госдепартамент США в канун годовщины освобождения концлагеря Аушвиц опубликовал доклад, в котором суммировал обвинения в антисемитизме против Российской империи, Советского Союза и современной России. "На этот раз нашей стране приписывают якобы укоренившуюся у нас практику использования юдофобии в целях "дезинформации" и дискредитации оппонентов. Составлением подобного рода материалов пробивается очередное дно невежества и демонстрируется слабость исторической памяти союзников по антигитлеровской коалиции. Вашингтон вновь кощунственно принижает роль нашей страны в борьбе с антисемитскими проявлениями", - сообщили в российском посольстве.

https://ria.ru/20240127/ssha-1923792294.html

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в мире, россия, российская империя, сша