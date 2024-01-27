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Антонов заявил, США стараются не замечать "варварские действия" Киева
Антонов заявил, США стараются не замечать "варварские действия" Киева - РИА Новости, 27.01.2024
Антонов заявил, США стараются не замечать "варварские действия" Киева
Посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя инцидент со сбитым Ил-76, заявил, что некоторые бюрократы в Вашингтоне пытаются перенести ответственность за теракт РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T01:52
2024-01-27T01:52
2024-01-27T01:52
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крушение ил-76 в белгородской области
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ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя инцидент со сбитым Ил-76, заявил, что некоторые бюрократы в Вашингтоне пытаются перенести ответственность за теракт на Россию, а местные чиновники и вовсе стараются не замечать "варварские действия" Киева. "Местные чиновники уходят от очевидных фактов. Стараются не замечать варварские действия укронацистов. Забывают, что "страусиная" политика еще никогда не доводила до добра. Дошло до того, что некоторые бюрократы пытаются перенести ответственность за этот ужасающий теракт на Россию. По сути, подобные "вихляния" в информационном поле создают у украинских марионеток ощущение поддержки и полной безнаказанности. Очевидно, что прогнивший украинский режим будет и дальше продолжать бесчеловечные и гнусные деяния вплоть до своего исчезновения", - сказал Антонов. По его словам, от сложившейся ситуации США "ничего не выигрывают". "Потворство террористам способствует дальнейшему "проседанию" облика США, которые в прежние годы считались уважаемым государством. Вашингтон идет по опасному пути, превращаясь в соучастника кровавых терактов", - добавил российский дипломат.
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в мире, россия, сша, анатолий антонов, ил-76, украина, крушение ил-76 в белгородской области
В мире, Россия, США, Анатолий Антонов, Ил-76, Украина, Крушение Ил-76 в Белгородской области
Антонов заявил, США стараются не замечать "варварские действия" Киева
Антонов: в США стараются не замечать "варварские действия" Киева