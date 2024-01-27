https://ria.ru/20240127/ssha-1923792294.html

Антонов раскритиковал США за молчание после атаки ВСУ на Ил-76

Антонов раскритиковал США за молчание после атаки ВСУ на Ил-76 - РИА Новости, 27.01.2024

Антонов раскритиковал США за молчание после атаки ВСУ на Ил-76

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что в Вашингтоне так и не удосужились осудить теракт ВСУ, в результате которого был сбит самолет Ил-76 с украинскими... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T01:45

2024-01-27T01:45

2024-01-27T01:46

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россия

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киев

анатолий антонов

вооруженные силы украины

ил-76

крушение ил-76 в белгородской области

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ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что в Вашингтоне так и не удосужились осудить теракт ВСУ, в результате которого был сбит самолет Ил-76 с украинскими пленными. "Мы два дня ждали от администрации США осуждения варварского теракта киевского режима. Этого так и не произошло даже после созванного по настоянию России заседания Совета Безопасности ООН", - сказал Антонов, комментируя сбитый самолет Ил-76. ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в нем с подмосковного аэродрома "Чкаловский" везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли. Утром на следующий день были обнаружены оба черных ящика - прибор регистрации параметров полета и речевой самописец. По данным Минобороны РФ, Киев знал о готовящейся перевозке пленных, обмен должен был состояться в день перелета. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США и бундестагу – именно Вашингтон и Берлин поставляют Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot и IRIS-T. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для зенитных ракетных систем С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.

https://ria.ru/20240127/ssha-1923791487.html

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в мире, россия, сша, киев, анатолий антонов, вооруженные силы украины, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области