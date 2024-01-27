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Антонов раскритиковал США за молчание после атаки ВСУ на Ил-76 - РИА Новости, 27.01.2024
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01:45 27.01.2024 (обновлено: 01:46 27.01.2024)
https://ria.ru/20240127/ssha-1923792294.html
Антонов раскритиковал США за молчание после атаки ВСУ на Ил-76
Антонов раскритиковал США за молчание после атаки ВСУ на Ил-76 - РИА Новости, 27.01.2024
Антонов раскритиковал США за молчание после атаки ВСУ на Ил-76
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что в Вашингтоне так и не удосужились осудить теракт ВСУ, в результате которого был сбит самолет Ил-76 с украинскими... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T01:45
2024-01-27T01:46
в мире
россия
сша
киев
анатолий антонов
вооруженные силы украины
ил-76
крушение ил-76 в белгородской области
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ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что в Вашингтоне так и не удосужились осудить теракт ВСУ, в результате которого был сбит самолет Ил-76 с украинскими пленными. "Мы два дня ждали от администрации США осуждения варварского теракта киевского режима. Этого так и не произошло даже после созванного по настоянию России заседания Совета Безопасности ООН", - сказал Антонов, комментируя сбитый самолет Ил-76. ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в нем с подмосковного аэродрома "Чкаловский" везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли. Утром на следующий день были обнаружены оба черных ящика - прибор регистрации параметров полета и речевой самописец. По данным Минобороны РФ, Киев знал о готовящейся перевозке пленных, обмен должен был состояться в день перелета. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США и бундестагу – именно Вашингтон и Берлин поставляют Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot и IRIS-T. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для зенитных ракетных систем С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.
https://ria.ru/20240127/ssha-1923791487.html
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в мире, россия, сша, киев, анатолий антонов, вооруженные силы украины, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области
В мире, Россия, США, Киев, Анатолий Антонов, Вооруженные силы Украины, Ил-76, Крушение Ил-76 в Белгородской области
Антонов раскритиковал США за молчание после атаки ВСУ на Ил-76

Антонов: США так и не удосужились выступить с осуждением атаки на Ил-76

© РИА Новости / СК РФ | Перейти в медиабанкОбломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости / СК РФ
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Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что в Вашингтоне так и не удосужились осудить теракт ВСУ, в результате которого был сбит самолет Ил-76 с украинскими пленными.
«
"Мы два дня ждали от администрации США осуждения варварского теракта киевского режима. Этого так и не произошло даже после созванного по настоянию России заседания Совета Безопасности ООН", - сказал Антонов, комментируя сбитый самолет Ил-76.
ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в нем с подмосковного аэродрома "Чкаловский" везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли. Утром на следующий день были обнаружены оба черных ящика - прибор регистрации параметров полета и речевой самописец.
По данным Минобороны РФ, Киев знал о готовящейся перевозке пленных, обмен должен был состояться в день перелета. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США и бундестагу – именно Вашингтон и Берлин поставляют Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot и IRIS-T.
Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила "о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства" у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для зенитных ракетных систем С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
Антонов заявил, что в США осознали купирование последствий санкций в России
01:20
 
В миреРоссияСШАКиевАнатолий АнтоновВооруженные силы УкраиныИл-76Крушение Ил-76 в Белгородской области
 
 
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