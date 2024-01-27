https://ria.ru/20240127/ssha-1923791487.html
Антонов заявил, что в США осознали купирование последствий санкций в России
Антонов заявил, что в США осознали купирование последствий санкций в России - РИА Новости, 27.01.2024
Антонов заявил, что в США осознали купирование последствий санкций в России
В администрации США вынужденно признают успешность действий правительства РФ по купированию последствий западных санкций, заявил российский посол в Вашингтоне... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T01:20
2024-01-27T01:20
2024-01-27T01:20
россия
сша
анатолий антонов
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602787748_0:0:3157:1776_1920x0_80_0_0_cdcf3b568f556acdd5d604d24dee2e28.jpg
ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. В администрации США вынужденно признают успешность действий правительства РФ по купированию последствий западных санкций, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Даже некоторые представители администрации вынуждены признавать успешность действий правительства Российской Федерации по купированию последствий рестрикций", - сообщил посол, комментируя заявления американских чиновников о возможности расширения антироссийских санкций. Как добавил Антонов, в американской администрации также признают успешную работы российского кабмина по обеспечению "позитивной динамики в развитии отечественного нацхозяйства". В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240127/ssha-1923791335.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602787748_126:0:2855:2047_1920x0_80_0_0_cd66b795c16ad0a05ad7645c38e54d82.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, анатолий антонов, владимир путин, в мире
Россия, США, Анатолий Антонов, Владимир Путин, В мире
Антонов заявил, что в США осознали купирование последствий санкций в России
Антонов: в США признают успешность России по купированию последствий санкций