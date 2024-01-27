https://ria.ru/20240127/ssha-1923791487.html

Антонов заявил, что в США осознали купирование последствий санкций в России

Антонов заявил, что в США осознали купирование последствий санкций в России - РИА Новости, 27.01.2024

Антонов заявил, что в США осознали купирование последствий санкций в России

В администрации США вынужденно признают успешность действий правительства РФ по купированию последствий западных санкций, заявил российский посол в Вашингтоне... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T01:20

2024-01-27T01:20

2024-01-27T01:20

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ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. В администрации США вынужденно признают успешность действий правительства РФ по купированию последствий западных санкций, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Даже некоторые представители администрации вынуждены признавать успешность действий правительства Российской Федерации по купированию последствий рестрикций", - сообщил посол, комментируя заявления американских чиновников о возможности расширения антироссийских санкций. Как добавил Антонов, в американской администрации также признают успешную работы российского кабмина по обеспечению "позитивной динамики в развитии отечественного нацхозяйства". В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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россия, сша, анатолий антонов, владимир путин, в мире