Рейтинг@Mail.ru
Антонов заявил, что в США осознали купирование последствий санкций в России - РИА Новости, 27.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:20 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/ssha-1923791487.html
Антонов заявил, что в США осознали купирование последствий санкций в России
Антонов заявил, что в США осознали купирование последствий санкций в России - РИА Новости, 27.01.2024
Антонов заявил, что в США осознали купирование последствий санкций в России
В администрации США вынужденно признают успешность действий правительства РФ по купированию последствий западных санкций, заявил российский посол в Вашингтоне... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T01:20
2024-01-27T01:20
россия
сша
анатолий антонов
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602787748_0:0:3157:1776_1920x0_80_0_0_cdcf3b568f556acdd5d604d24dee2e28.jpg
ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. В администрации США вынужденно признают успешность действий правительства РФ по купированию последствий западных санкций, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Даже некоторые представители администрации вынуждены признавать успешность действий правительства Российской Федерации по купированию последствий рестрикций", - сообщил посол, комментируя заявления американских чиновников о возможности расширения антироссийских санкций. Как добавил Антонов, в американской администрации также признают успешную работы российского кабмина по обеспечению "позитивной динамики в развитии отечественного нацхозяйства". В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240127/ssha-1923791335.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602787748_126:0:2855:2047_1920x0_80_0_0_cd66b795c16ad0a05ad7645c38e54d82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, анатолий антонов, владимир путин, в мире
Россия, США, Анатолий Антонов, Владимир Путин, В мире
Антонов заявил, что в США осознали купирование последствий санкций в России

Антонов: в США признают успешность России по купированию последствий санкций

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. В администрации США вынужденно признают успешность действий правительства РФ по купированию последствий западных санкций, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«
"Даже некоторые представители администрации вынуждены признавать успешность действий правительства Российской Федерации по купированию последствий рестрикций", - сообщил посол, комментируя заявления американских чиновников о возможности расширения антироссийских санкций.
Как добавил Антонов, в американской администрации также признают успешную работы российского кабмина по обеспечению "позитивной динамики в развитии отечественного нацхозяйства".
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
Антонов осудил идею США о конфискации активов России
01:18
 
РоссияСШААнатолий АнтоновВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала