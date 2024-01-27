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Антонов осудил идею США о конфискации активов России
Антонов осудил идею США о конфискации активов России - РИА Новости, 27.01.2024
Антонов осудил идею США о конфискации активов России
"Креативные" идеи Белого дома о конфискации активов РФ противоречат не только международному праву, но и здравому смыслу, заявил посол России в США Анатолий... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T01:18
2024-01-27T01:18
2024-01-27T01:18
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ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. "Креативные" идеи Белого дома о конфискации активов РФ противоречат не только международному праву, но и здравому смыслу, заявил посол России в США Анатолий Антонов. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября международный депозитарий Euroclear отчитался, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка 3 миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов. Посол в очередной раз призвал американскую сторону отказаться от стратегии по "нанесению ущерба российской экономике". "Призываем американскую сторону отказаться от нынешней стратегии по нанесению ущерба российской экономике. Мотивированные эгоистичными политическими целями, "креативные" идеи Белого дома вроде конфискации росгосактивов противоречат не только международному праву, но и здравому смыслу", - сказал Антонов. Он отметил, что действия Вашингтона "помогли" загнать ситуацию в двусторонних отношениях в тупик. Также "здравомыслящие столицы" всерьез задумываются об отказе от использования доллара. "Лишний раз подтверждают насущную потребность в переходе мирового сообщества к многополярности", - констатировал дипломат.
https://ria.ru/20240127/sanktsii-1923791209.html
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россия, сша, украина, анатолий антонов, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
Россия, США, Украина, Анатолий Антонов, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире
Антонов осудил идею США о конфискации активов России
Антонов: идеи США о конфискации активов России противоречат здравому смыслу
ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. "Креативные" идеи Белого дома о конфискации активов РФ противоречат не только международному праву, но и здравому смыслу, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
После начала спецоперации на Украине ЕС
и страны G7
заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear
- одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября международный депозитарий Euroclear отчитался, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка 3 миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.
Антонов заявил, что США не видят порочность санкций против России
Посол в очередной раз призвал американскую сторону отказаться от стратегии по "нанесению ущерба российской экономике".
"Призываем американскую сторону отказаться от нынешней стратегии по нанесению ущерба российской экономике. Мотивированные эгоистичными политическими целями, "креативные" идеи Белого дома вроде конфискации росгосактивов противоречат не только международному праву, но и здравому смыслу", - сказал Антонов.
Он отметил, что действия Вашингтона "помогли" загнать ситуацию в двусторонних отношениях в тупик. Также "здравомыслящие столицы" всерьез задумываются об отказе от использования доллара.
"Лишний раз подтверждают насущную потребность в переходе мирового сообщества к многополярности", - констатировал дипломат.
Рогов назвал решение комитета США по российским активам пиратством