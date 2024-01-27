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На Южнодонецком направлении российские войска отразили четыре атаки ВСУ
На Южнодонецком направлении российские войска отразили четыре атаки ВСУ - РИА Новости, 27.01.2024
На Южнодонецком направлении российские войска отразили четыре атаки ВСУ
Российские войска на южнодонецком направлении отразили четыре атаки ВСУ, Украина потеряла до 115 военнослужащих, две самоходки "Акация", сообщили в Минобороны... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T14:07
2024-01-27T14:07
2024-01-27T14:19
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении отразили четыре атаки ВСУ, Украина потеряла до 115 военнослужащих, две самоходки "Акация", сообщили в Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" отразили четыре атаки штурмовых групп 127-й бригады теробороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районе населенного пункта Макаровка Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 115 военнослужащих, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация".
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На Южнодонецком направлении российские войска отразили четыре атаки ВСУ
МО: на Южнодонецком направлении российские войска отразили четыре атаки ВСУ