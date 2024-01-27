https://ria.ru/20240127/spetsoperatsiya-1923846244.html

ВСУ на Херсонском направлении за сутки потеряли до 15 военнослужащих

ВСУ на Херсонском направлении за сутки потеряли до 15 военнослужащих - РИА Новости, 27.01.2024

ВСУ на Херсонском направлении за сутки потеряли до 15 военнослужащих

Российские подразделения уничтожили на Херсонском направлении за сутки до 15 военнослужащих ВСУ, поражены четыре украинские самоходные артиллерийские установки... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T14:06

2024-01-27T14:06

2024-01-27T14:26

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922771580_0:362:2998:2048_1920x0_80_0_0_ac86ddaa4c25d8262edd6dd2cb1d60d3.jpg

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили на Херсонском направлении за сутки до 15 военнослужащих ВСУ, поражены четыре украинские самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", сообщило в субботу Минобороны РФ в сводке."На Херсонском направлении в результате активных действий подразделений российской группировки войск и комплексного огневого поражения противника потери ВСУ составили до 15-ти военнослужащих и два автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены четыре самоходных артиллерийских установки "Гвоздика", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)