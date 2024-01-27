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ВСУ на Херсонском направлении за сутки потеряли до 15 военнослужащих
ВСУ на Херсонском направлении за сутки потеряли до 15 военнослужащих - РИА Новости, 27.01.2024
ВСУ на Херсонском направлении за сутки потеряли до 15 военнослужащих
Российские подразделения уничтожили на Херсонском направлении за сутки до 15 военнослужащих ВСУ, поражены четыре украинские самоходные артиллерийские установки... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T14:06
2024-01-27T14:06
2024-01-27T14:26
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили на Херсонском направлении за сутки до 15 военнослужащих ВСУ, поражены четыре украинские самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", сообщило в субботу Минобороны РФ в сводке."На Херсонском направлении в результате активных действий подразделений российской группировки войск и комплексного огневого поражения противника потери ВСУ составили до 15-ти военнослужащих и два автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены четыре самоходных артиллерийских установки "Гвоздика", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ на Херсонском направлении за сутки потеряли до 15 военнослужащих
МО РФ: на Херсонском направлении ВСУ за сутки потеряли до 15 военных