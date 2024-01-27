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Российские войска отразили две атаки ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 27.01.2024
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14:05 27.01.2024 (обновлено: 14:47 27.01.2024)
https://ria.ru/20240127/spetsoperatsiya-1923845895.html
Российские войска отразили две атаки ВСУ на Донецком направлении
Российские войска отразили две атаки ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 27.01.2024
Российские войска отразили две атаки ВСУ на Донецком направлении
Российские войска отразили две атаки украинской армии в районах населенных пунктов Шумы и Богдановка в ДНР, сообщается в сводке Минобороны. РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T14:05
2024-01-27T14:47
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
безопасность
клещеевка
украина
харьковская область
донецкая народная республика
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Российские войска отразили две атаки украинской армии в районах населенных пунктов Шумы и Богдановка в ДНР, сообщается в сводке Минобороны."На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили две атаки противника в районах населенных пунктов Шумы и Богдановка, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Клещеевка, Андреевка, Георгиевка, Новомихайловка Донецкой Народной Республики", — заявили в ведомстве.По данным министерства, украинские военные потеряли две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку "Акация".На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск ликвидировали до 25 солдат ВСУ при отражении пяти атак вблизи населенных пунктов Синьковка и Терны в Харьковской области.На Краснолиманском направлении войска "Центра" отбили две атаки штурмовых групп противника в районе Ямполовки в ДНР и Червоной Дибровы в ЛНР. Украинская армия потеряла до ста военнослужащих.На Южнодонецком направлении бойцы "Востока" отразили четыре атаки в районе населенного пункта Приютное в Запорожской области, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике вблизи Макаровки в ДНР. Потери войск противника составили до 115 солдат.На Херсонском направлении в ходе активных действий российских военных ВСУ потеряли порядка 15 человек.Всего с начала проведения спецоперации уничтожены:
https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html
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вооруженные силы украины, россия, безопасность, клещеевка, украина, харьковская область, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Клещеевка, Украина, Харьковская область, Донецкая Народная Республика
Российские войска отразили две атаки ВСУ на Донецком направлении

МО РФ: российские войска отразили две атаки ВСУ в районах сел Шумы и Богдановка

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Российские войска отразили две атаки украинской армии в районах населенных пунктов Шумы и Богдановка в ДНР, сообщается в сводке Минобороны.
"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили две атаки противника в районах населенных пунктов Шумы и Богдановка, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Клещеевка, Андреевка, Георгиевка, Новомихайловка Донецкой Народной Республики", — заявили в ведомстве.
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По данным министерства, украинские военные потеряли две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку "Акация".
На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск ликвидировали до 25 солдат ВСУ при отражении пяти атак вблизи населенных пунктов Синьковка и Терны в Харьковской области.
На Краснолиманском направлении войска "Центра" отбили две атаки штурмовых групп противника в районе Ямполовки в ДНР и Червоной Дибровы в ЛНР. Украинская армия потеряла до ста военнослужащих.
На Южнодонецком направлении бойцы "Востока" отразили четыре атаки в районе населенного пункта Приютное в Запорожской области, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике вблизи Макаровки в ДНР. Потери войск противника составили до 115 солдат.
На Херсонском направлении в ходе активных действий российских военных ВСУ потеряли порядка 15 человек.
Всего с начала проведения спецоперации уничтожены:
  • 568 самолетов;
  • 265 вертолетов;
  • 11 283 беспилотника;
  • 456 ЗРК;
  • 14 805 танков и другой бронетехники;
  • 1210 боевых машин РСЗО;
  • 7881 орудие полевой артиллерии и миномет;
  • 17 940 единиц специальной военной автомобильной техники.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
25 января, 15:11
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасностьКлещеевкаУкраинаХарьковская областьДонецкая Народная Республика
 
 
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