Российские войска отразили две атаки ВСУ на Донецком направлении
МО РФ: российские войска отразили две атаки ВСУ в районах сел Шумы и Богдановка
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Российские войска отразили две атаки украинской армии в районах населенных пунктов Шумы и Богдановка в ДНР, сообщается в сводке Минобороны.
"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили две атаки противника в районах населенных пунктов Шумы и Богдановка, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Клещеевка, Андреевка, Георгиевка, Новомихайловка Донецкой Народной Республики", — заявили в ведомстве.
По данным министерства, украинские военные потеряли две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку "Акация".
На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск ликвидировали до 25 солдат ВСУ при отражении пяти атак вблизи населенных пунктов Синьковка и Терны в Харьковской области.
На Краснолиманском направлении войска "Центра" отбили две атаки штурмовых групп противника в районе Ямполовки в ДНР и Червоной Дибровы в ЛНР. Украинская армия потеряла до ста военнослужащих.
На Южнодонецком направлении бойцы "Востока" отразили четыре атаки в районе населенного пункта Приютное в Запорожской области, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике вблизи Макаровки в ДНР. Потери войск противника составили до 115 солдат.
На Херсонском направлении в ходе активных действий российских военных ВСУ потеряли порядка 15 человек.
Всего с начала проведения спецоперации уничтожены:
- 568 самолетов;
- 265 вертолетов;
- 11 283 беспилотника;
- 456 ЗРК;
- 14 805 танков и другой бронетехники;
- 1210 боевых машин РСЗО;
- 7881 орудие полевой артиллерии и миномет;
- 17 940 единиц специальной военной автомобильной техники.