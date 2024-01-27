https://ria.ru/20240127/spetsoperatsiya-1923845895.html

Российские войска отразили две атаки ВСУ на Донецком направлении

Российские войска отразили две атаки ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 27.01.2024

Российские войска отразили две атаки ВСУ на Донецком направлении

Российские войска отразили две атаки украинской армии в районах населенных пунктов Шумы и Богдановка в ДНР, сообщается в сводке Минобороны. РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T14:05

2024-01-27T14:05

2024-01-27T14:47

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

безопасность

клещеевка

украина

харьковская область

донецкая народная республика

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Российские войска отразили две атаки украинской армии в районах населенных пунктов Шумы и Богдановка в ДНР, сообщается в сводке Минобороны."На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили две атаки противника в районах населенных пунктов Шумы и Богдановка, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Клещеевка, Андреевка, Георгиевка, Новомихайловка Донецкой Народной Республики", — заявили в ведомстве.По данным министерства, украинские военные потеряли две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку "Акация".На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск ликвидировали до 25 солдат ВСУ при отражении пяти атак вблизи населенных пунктов Синьковка и Терны в Харьковской области.На Краснолиманском направлении войска "Центра" отбили две атаки штурмовых групп противника в районе Ямполовки в ДНР и Червоной Дибровы в ЛНР. Украинская армия потеряла до ста военнослужащих.На Южнодонецком направлении бойцы "Востока" отразили четыре атаки в районе населенного пункта Приютное в Запорожской области, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике вблизи Макаровки в ДНР. Потери войск противника составили до 115 солдат.На Херсонском направлении в ходе активных действий российских военных ВСУ потеряли порядка 15 человек.Всего с начала проведения спецоперации уничтожены:

https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html

россия

клещеевка

украина

харьковская область

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины, россия, безопасность, клещеевка, украина, харьковская область, донецкая народная республика