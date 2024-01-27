https://ria.ru/20240127/spetsoperatsiya-1923799809.html

Операторы FPV-дронов группировки "Запад" уничтожили БМП под Купянском

Операторы FPV-дронов группировки "Запад" уничтожили БМП под Купянском - РИА Новости, 27.01.2024

Операторы FPV-дронов группировки "Запад" уничтожили БМП под Купянском

Операторы FPV-дронов общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили боевую машину пехоты CV-90 шведского производства и боевую бронированную машину... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T06:03

2024-01-27T06:03

2024-01-27T06:03

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ЛУГАНСК, 27 янв – РИА Новости. Операторы FPV-дронов общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили боевую машину пехоты CV-90 шведского производства и боевую бронированную машину ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Операторы ударных FPV-дронов роты беспилотных летательных аппаратов общевойсковой армии группировки войск "Запад" из тылового района скрытно совершили марш-бросок ближе к переднему краю для выполнения боевой задачи... После получения команды операторы беспилотников уничтожили обнаруженные боевую машину пехоты CV-90 шведского производства и боевую бронированную машину ВСУ", - сообщили в Минобороны. В оборонном ведомстве отметили, что все цели были достигнуты, группа без потерь вернулась в пункт временного развертывания. Ежедневно операторы ударных дронов поражают несколько различных целей, включая скопления живой силы противника.

https://ria.ru/20240127/spetsoperatsiya-1923798961.html

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность