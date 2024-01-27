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Операторы FPV-дронов группировки "Запад" уничтожили БМП под Купянском - РИА Новости, 27.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:03 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/spetsoperatsiya-1923799809.html
Операторы FPV-дронов группировки "Запад" уничтожили БМП под Купянском
Операторы FPV-дронов группировки "Запад" уничтожили БМП под Купянском - РИА Новости, 27.01.2024
Операторы FPV-дронов группировки "Запад" уничтожили БМП под Купянском
Операторы FPV-дронов общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили боевую машину пехоты CV-90 шведского производства и боевую бронированную машину... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T06:03
2024-01-27T06:03
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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ЛУГАНСК, 27 янв – РИА Новости. Операторы FPV-дронов общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили боевую машину пехоты CV-90 шведского производства и боевую бронированную машину ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Операторы ударных FPV-дронов роты беспилотных летательных аппаратов общевойсковой армии группировки войск "Запад" из тылового района скрытно совершили марш-бросок ближе к переднему краю для выполнения боевой задачи... После получения команды операторы беспилотников уничтожили обнаруженные боевую машину пехоты CV-90 шведского производства и боевую бронированную машину ВСУ", - сообщили в Минобороны. В оборонном ведомстве отметили, что все цели были достигнуты, группа без потерь вернулась в пункт временного развертывания. Ежедневно операторы ударных дронов поражают несколько различных целей, включая скопления живой силы противника.
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Операторы FPV-дронов группировки "Запад" уничтожили БМП под Купянском

Операторы FPV-дронов группировки "Запад" уничтожили шведскую БМП под Купянском

© РИА Новости / Андрей КоцОператор дрона
Оператор дрона - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости / Андрей Коц
Оператор дрона. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 27 янв – РИА Новости. Операторы FPV-дронов общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили боевую машину пехоты CV-90 шведского производства и боевую бронированную машину ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Операторы ударных FPV-дронов роты беспилотных летательных аппаратов общевойсковой армии группировки войск "Запад" из тылового района скрытно совершили марш-бросок ближе к переднему краю для выполнения боевой задачи... После получения команды операторы беспилотников уничтожили обнаруженные боевую машину пехоты CV-90 шведского производства и боевую бронированную машину ВСУ", - сообщили в Минобороны.
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Артиллеристы уничтожили минометный расчет ВСУ под Купянском
Вчера, 05:04
В оборонном ведомстве отметили, что все цели были достигнуты, группа без потерь вернулась в пункт временного развертывания. Ежедневно операторы ударных дронов поражают несколько различных целей, включая скопления живой силы противника.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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