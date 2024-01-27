https://ria.ru/20240127/spetsoperatsiya-1923796803.html

Артиллеристы ЗВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении

Артиллеристы ЗВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 27.01.2024

Артиллеристы ЗВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении

Артиллеристы 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T04:02

2024-01-27T04:02

2024-01-27T04:04

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ЛУГАНСК, 27 янв — РИА Новости. Артиллеристы 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. "Военнослужащие артиллерийского дивизиона 6-й общевойсковой армии "Западной" группировки нанесли массированный удар по пехоте противника, находящейся в укрепленном опорном пункте", — рассказали в министерстве.Уточняется, что боевую задачу выполнили артиллеристы, работающие на реактивных системах залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град", после получения координат цели от расчета БПЛА "Орлан-10". "Огонь по цели велся на расстоянии порядка 18 километров осколочно-фугасными боеприпасами", — добавили в ведомстве.По данным Минобороны от пятницы, за неделю ВСУ потеряли на Купянском направлении 740 военнослужащих, семь танков, семь боевых бронированных машин, 18 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии.

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность