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Артиллеристы ЗВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 27.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:02 27.01.2024 (обновлено: 04:04 27.01.2024)
https://ria.ru/20240127/spetsoperatsiya-1923796803.html
Артиллеристы ЗВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении
Артиллеристы ЗВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 27.01.2024
Артиллеристы ЗВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении
Артиллеристы 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T04:02
2024-01-27T04:04
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ЛУГАНСК, 27 янв — РИА Новости. Артиллеристы 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. &quot;Военнослужащие артиллерийского дивизиона 6-й общевойсковой армии &quot;Западной&quot; группировки нанесли массированный удар по пехоте противника, находящейся в укрепленном опорном пункте&quot;, — рассказали в министерстве.Уточняется, что боевую задачу выполнили артиллеристы, работающие на реактивных системах залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град", после получения координат цели от расчета БПЛА "Орлан-10". "Огонь по цели велся на расстоянии порядка 18 километров осколочно-фугасными боеприпасами", — добавили в ведомстве.По данным Минобороны от пятницы, за неделю ВСУ потеряли на Купянском направлении 740 военнослужащих, семь танков, семь боевых бронированных машин, 18 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии.
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Артиллеристы ЗВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении

МО: артиллеристы ЗВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения СВО
Работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 27 янв — РИА Новости. Артиллеристы 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны.
«

"Военнослужащие артиллерийского дивизиона 6-й общевойсковой армии "Западной" группировки нанесли массированный удар по пехоте противника, находящейся в укрепленном опорном пункте", — рассказали в министерстве.

Уточняется, что боевую задачу выполнили артиллеристы, работающие на реактивных системах залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град", после получения координат цели от расчета БПЛА "Орлан-10".
"Огонь по цели велся на расстоянии порядка 18 километров осколочно-фугасными боеприпасами", — добавили в ведомстве.
По данным Минобороны от пятницы, за неделю ВСУ потеряли на Купянском направлении 740 военнослужащих, семь танков, семь боевых бронированных машин, 18 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии.
Военный заправщик - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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