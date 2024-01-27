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Эксперт рассказала, как "ускорить" смартфон - РИА Новости, 27.01.2024
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11:25 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/smartfon-1923821912.html
Эксперт рассказала, как "ускорить" смартфон
Эксперт рассказала, как "ускорить" смартфон - РИА Новости, 27.01.2024
Эксперт рассказала, как "ускорить" смартфон
Любой смартфон со временем начинает работать медленнее, частично решить эту проблему помогут закрытие приложений, открытых в фоновом режиме, очистка памяти и... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T11:25
2024-01-27T11:25
общество
россия
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Любой смартфон со временем начинает работать медленнее, частично решить эту проблему помогут закрытие приложений, открытых в фоновом режиме, очистка памяти и регулярные обновления, рассказала РИА Новости руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына. По ее словам, обладатель любого смартфона рано или поздно сталкивается с замедлением его работы. Однако у неопытного пользователя такие проблемы могут возникнуть раньше - например, уже через 3-6 месяцев, а у "продвинутых" - через 1,5-2 года, но в любом случае это неизбежно. Основная проблема связана, конечно же, с забитой памятью в телефоне. "Поэтому очень важно регулярно её очищать, избавляясь от ненужной информации. ... Её можно очищать самостоятельно раз в месяц или установить специальные приложения, которые это будут делать за вас в автоматическом режиме с определенной регулярностью", - напоминает эксперт. Также "необходимо всегда закрывать приложения, работающие в фоновом режиме". В особенности это касается ресурсоёмких приложений: мобильных игр и видеосервисов. Большое количество открытых сервисов расходуют ресурсы смартфона, тем самым замедляя его работу. Голицына также отметила, что есть еще один способ, о котором не стоит забывать – своевременное обновление операционной системы и приложений. "Разработчики регулярно запускают обновления сервисов, чтобы исправить возникающие ошибки, поэтому рекомендуется ставить обновления в автоматический режим. Однако важно убедиться в настройках телефона, что все обновления будут устанавливаться через Wi-Fi – в противном случае пользователь рискует израсходовать свой пакет мобильного интернета", - резюмировала она.
https://ria.ru/20240116/zaryadka-1921536344.html
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общество, россия
Общество, Россия
Эксперт рассказала, как "ускорить" смартфон

Голицына: решить проблему медленной работы смартфона может очистка памяти

© Depositphotos.com / HayDmitriyМолодые люди изучают настройки смартфонов
Молодые люди изучают настройки смартфонов - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© Depositphotos.com / HayDmitriy
Молодые люди изучают настройки смартфонов . Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Любой смартфон со временем начинает работать медленнее, частично решить эту проблему помогут закрытие приложений, открытых в фоновом режиме, очистка памяти и регулярные обновления, рассказала РИА Новости руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына.
По ее словам, обладатель любого смартфона рано или поздно сталкивается с замедлением его работы. Однако у неопытного пользователя такие проблемы могут возникнуть раньше - например, уже через 3-6 месяцев, а у "продвинутых" - через 1,5-2 года, но в любом случае это неизбежно.
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Основная проблема связана, конечно же, с забитой памятью в телефоне. "Поэтому очень важно регулярно её очищать, избавляясь от ненужной информации. ... Её можно очищать самостоятельно раз в месяц или установить специальные приложения, которые это будут делать за вас в автоматическом режиме с определенной регулярностью", - напоминает эксперт.
Также "необходимо всегда закрывать приложения, работающие в фоновом режиме". В особенности это касается ресурсоёмких приложений: мобильных игр и видеосервисов. Большое количество открытых сервисов расходуют ресурсы смартфона, тем самым замедляя его работу.
Голицына также отметила, что есть еще один способ, о котором не стоит забывать – своевременное обновление операционной системы и приложений.
"Разработчики регулярно запускают обновления сервисов, чтобы исправить возникающие ошибки, поэтому рекомендуется ставить обновления в автоматический режим. Однако важно убедиться в настройках телефона, что все обновления будут устанавливаться через Wi-Fi – в противном случае пользователь рискует израсходовать свой пакет мобильного интернета", - резюмировала она.
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