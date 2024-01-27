https://ria.ru/20240127/smartfon-1923821912.html

Эксперт рассказала, как "ускорить" смартфон

Эксперт рассказала, как "ускорить" смартфон - РИА Новости, 27.01.2024

Эксперт рассказала, как "ускорить" смартфон

Любой смартфон со временем начинает работать медленнее, частично решить эту проблему помогут закрытие приложений, открытых в фоновом режиме, очистка памяти и... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T11:25

2024-01-27T11:25

2024-01-27T11:25

общество

россия

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Любой смартфон со временем начинает работать медленнее, частично решить эту проблему помогут закрытие приложений, открытых в фоновом режиме, очистка памяти и регулярные обновления, рассказала РИА Новости руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына. По ее словам, обладатель любого смартфона рано или поздно сталкивается с замедлением его работы. Однако у неопытного пользователя такие проблемы могут возникнуть раньше - например, уже через 3-6 месяцев, а у "продвинутых" - через 1,5-2 года, но в любом случае это неизбежно. Основная проблема связана, конечно же, с забитой памятью в телефоне. "Поэтому очень важно регулярно её очищать, избавляясь от ненужной информации. ... Её можно очищать самостоятельно раз в месяц или установить специальные приложения, которые это будут делать за вас в автоматическом режиме с определенной регулярностью", - напоминает эксперт. Также "необходимо всегда закрывать приложения, работающие в фоновом режиме". В особенности это касается ресурсоёмких приложений: мобильных игр и видеосервисов. Большое количество открытых сервисов расходуют ресурсы смартфона, тем самым замедляя его работу. Голицына также отметила, что есть еще один способ, о котором не стоит забывать – своевременное обновление операционной системы и приложений. "Разработчики регулярно запускают обновления сервисов, чтобы исправить возникающие ошибки, поэтому рекомендуется ставить обновления в автоматический режим. Однако важно убедиться в настройках телефона, что все обновления будут устанавливаться через Wi-Fi – в противном случае пользователь рискует израсходовать свой пакет мобильного интернета", - резюмировала она.

https://ria.ru/20240116/zaryadka-1921536344.html

https://ria.ru/20240124/zhuchok-1923105302.html

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общество, россия