"Позже". Мэр Львова заявил, что его старшие сыновья пока не вступят в ВСУ
Мэр Львова заявил, что старшие сыновья не пойдут служить в ВСУ, пока учатся
Мэр Львова Андрей Садовой. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Мэр Львова Андрей Садовой в ответ на критику заявил, что против службы в ВСУ его двух старших сыновей, являющихся на данным момент студентами, при этом заверил, что служить в армию пойдет вместе с детьми, но позже.
Ранее украинские СМИ сообщали, что совершеннолетние сыновья Садового на данный момент учатся и живут за границей.
На видео в Telegram-канале украинского агентства УНИАН на вопрос, пойдут ли его сыновья в армию, он ответил, что "это ждет нас всех". "Однако, разорвать обучение и идти воевать, не знаю, может так и будет, но мне как отцу, немного внутри крутит", — заявил Садовой.
Владимир Зеленский в декабре 2023 года сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем предлагалось отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Нижняя планка возраста для мобилизации снижалась с 27 до 25 лет. Законопроект вызвал негодование на Украине и был отправлен на доработку.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.