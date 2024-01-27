Рейтинг@Mail.ru
"Позже". Мэр Львова заявил, что его старшие сыновья пока не вступят в ВСУ - РИА Новости, 27.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:50 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/sluzhba-1923852902.html
"Позже". Мэр Львова заявил, что его старшие сыновья пока не вступят в ВСУ
"Позже". Мэр Львова заявил, что его старшие сыновья пока не вступят в ВСУ - РИА Новости, 27.01.2024
"Позже". Мэр Львова заявил, что его старшие сыновья пока не вступят в ВСУ
Мэр Львова Андрей Садовой в ответ на критику заявил, что против службы в ВСУ его двух старших сыновей, являющихся на данным момент студентами, при этом заверил, РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T14:50
2024-01-27T14:50
специальная военная операция на украине
в мире
украина
львов
андрей садовой
владимир зеленский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148939/86/1489398691_0:189:2200:1427_1920x0_80_0_0_622635066d64377915c7cc11ae10429e.jpg
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Мэр Львова Андрей Садовой в ответ на критику заявил, что против службы в ВСУ его двух старших сыновей, являющихся на данным момент студентами, при этом заверил, что служить в армию пойдет вместе с детьми, но позже. Ранее украинские СМИ сообщали, что совершеннолетние сыновья Садового на данный момент учатся и живут за границей. На видео в Telegram-канале украинского агентства УНИАН на вопрос, пойдут ли его сыновья в армию, он ответил, что "это ждет нас всех". "Однако, разорвать обучение и идти воевать, не знаю, может так и будет, но мне как отцу, немного внутри крутит", — заявил Садовой. Владимир Зеленский в декабре 2023 года сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем предлагалось отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Нижняя планка возраста для мобилизации снижалась с 27 до 25 лет. Законопроект вызвал негодование на Украине и был отправлен на доработку. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20231222/ukraintsy-1917328119.html
https://ria.ru/20240106/dengi-1919867837.html
украина
львов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148939/86/1489398691_24:0:2177:1615_1920x0_80_0_0_bdab6c5113cd2e7c91b36874410941e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, львов, андрей садовой, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Львов, Андрей Садовой, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
"Позже". Мэр Львова заявил, что его старшие сыновья пока не вступят в ВСУ

Мэр Львова заявил, что старшие сыновья не пойдут служить в ВСУ, пока учатся

© РИА Новости / Александр Максименко | Перейти в медиабанкМэр Львова Андрей Садовой
Мэр Львова Андрей Садовой - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости / Александр Максименко
Перейти в медиабанк
Мэр Львова Андрей Садовой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Мэр Львова Андрей Садовой в ответ на критику заявил, что против службы в ВСУ его двух старших сыновей, являющихся на данным момент студентами, при этом заверил, что служить в армию пойдет вместе с детьми, но позже.
Ранее украинские СМИ сообщали, что совершеннолетние сыновья Садового на данный момент учатся и живут за границей.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
"Все бегут". Украинцы поняли, что это не их война
22 декабря 2023, 08:00
На видео в Telegram-канале украинского агентства УНИАН на вопрос, пойдут ли его сыновья в армию, он ответил, что "это ждет нас всех". "Однако, разорвать обучение и идти воевать, не знаю, может так и будет, но мне как отцу, немного внутри крутит", — заявил Садовой.
Владимир Зеленский в декабре 2023 года сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем предлагалось отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Нижняя планка возраста для мобилизации снижалась с 27 до 25 лет. Законопроект вызвал негодование на Украине и был отправлен на доработку.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
Украинский военнослужащий бригады территориальной обороны на позиции у реки Днепр - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
Мертвым деньги не нужны: Европа хочет запихнуть украинский фарш назад
6 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЛьвовАндрей СадовойВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала