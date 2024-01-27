https://ria.ru/20240127/sluzhba-1923852902.html

"Позже". Мэр Львова заявил, что его старшие сыновья пока не вступят в ВСУ

"Позже". Мэр Львова заявил, что его старшие сыновья пока не вступят в ВСУ - РИА Новости, 27.01.2024

"Позже". Мэр Львова заявил, что его старшие сыновья пока не вступят в ВСУ

Мэр Львова Андрей Садовой в ответ на критику заявил, что против службы в ВСУ его двух старших сыновей, являющихся на данным момент студентами, при этом заверил, РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T14:50

2024-01-27T14:50

2024-01-27T14:50

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Мэр Львова Андрей Садовой в ответ на критику заявил, что против службы в ВСУ его двух старших сыновей, являющихся на данным момент студентами, при этом заверил, что служить в армию пойдет вместе с детьми, но позже. Ранее украинские СМИ сообщали, что совершеннолетние сыновья Садового на данный момент учатся и живут за границей. На видео в Telegram-канале украинского агентства УНИАН на вопрос, пойдут ли его сыновья в армию, он ответил, что "это ждет нас всех". "Однако, разорвать обучение и идти воевать, не знаю, может так и будет, но мне как отцу, немного внутри крутит", — заявил Садовой. Владимир Зеленский в декабре 2023 года сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем предлагалось отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Нижняя планка возраста для мобилизации снижалась с 27 до 25 лет. Законопроект вызвал негодование на Украине и был отправлен на доработку. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20231222/ukraintsy-1917328119.html

https://ria.ru/20240106/dengi-1919867837.html

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в мире, украина, львов, андрей садовой, владимир зеленский, вооруженные силы украины