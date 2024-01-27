https://ria.ru/20240127/slezhka-1923785494.html
Эксперт развеял необычный миф о слежке через экран
Эксперт развеял необычный миф о слежке через экран - РИА Новости, 27.01.2024
Эксперт развеял необычный миф о слежке через экран
Сообщения о том, что датчик освещенности смартфона якобы может следить за владельцем — не более чем миф, рассказал в беседе с агентством "Прайм" преподаватель... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T02:15
2024-01-27T02:15
2024-01-27T02:15
общество
технологии
россия
василий шутов
смартфоны
слежка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592533480_306:416:2921:1887_1920x0_80_0_0_cec5f1102b860c6ba2f63f3b6b2aca95.jpg
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Сообщения о том, что датчик освещенности смартфона якобы может следить за владельцем — не более чем миф, рассказал в беседе с агентством "Прайм" преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА Василий Шутов.Авторы таких материалов уверяют, что хакеры могут узнавать личные данные пользователя благодаря индикатору автоматического регулирования яркости экрана. Однако это не соответствует действительности. Задача датчика освещенности — реагировать на внешнее освещение, при необходимости уменьшая или увеличивая яркость.“Так же он выполняет функции сбережения заряда аккумулятора и бережет дисплей от излишней яркости, которая может привести к выгоранию”, — пояснил Шутов.Это довольно тривиальные задачи, не предусматривающие возможности какой-либо слежки за владельцем смартфона, заключил он.
https://ria.ru/20240126/proslushka-1923535223.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592533480_722:426:2669:1887_1920x0_80_0_0_429c17e9b7f540b920a7e8b597a539d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, россия, василий шутов, смартфоны, слежка
Общество, Технологии, Россия, Василий Шутов, Смартфоны, Слежка
Эксперт развеял необычный миф о слежке через экран
Эксперт Шутов: датчик освещенности смартфона не может следить за владельцем