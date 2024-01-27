https://ria.ru/20240127/slezhka-1923785494.html

Эксперт развеял необычный миф о слежке через экран

Эксперт развеял необычный миф о слежке через экран - РИА Новости, 27.01.2024

Эксперт развеял необычный миф о слежке через экран

Сообщения о том, что датчик освещенности смартфона якобы может следить за владельцем — не более чем миф, рассказал в беседе с агентством "Прайм" преподаватель... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T02:15

2024-01-27T02:15

2024-01-27T02:15

общество

технологии

россия

василий шутов

смартфоны

слежка

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Сообщения о том, что датчик освещенности смартфона якобы может следить за владельцем — не более чем миф, рассказал в беседе с агентством "Прайм" преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА Василий Шутов.Авторы таких материалов уверяют, что хакеры могут узнавать личные данные пользователя благодаря индикатору автоматического регулирования яркости экрана. Однако это не соответствует действительности. Задача датчика освещенности — реагировать на внешнее освещение, при необходимости уменьшая или увеличивая яркость.“Так же он выполняет функции сбережения заряда аккумулятора и бережет дисплей от излишней яркости, которая может привести к выгоранию”, — пояснил Шутов.Это довольно тривиальные задачи, не предусматривающие возможности какой-либо слежки за владельцем смартфона, заключил он.

https://ria.ru/20240126/proslushka-1923535223.html

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2024

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общество, технологии, россия, василий шутов, смартфоны, слежка