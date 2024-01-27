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Эксперт развеял необычный миф о слежке через экран - РИА Новости, 27.01.2024
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02:15 27.01.2024
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Эксперт развеял необычный миф о слежке через экран
Эксперт развеял необычный миф о слежке через экран - РИА Новости, 27.01.2024
Эксперт развеял необычный миф о слежке через экран
Сообщения о том, что датчик освещенности смартфона якобы может следить за владельцем — не более чем миф, рассказал в беседе с агентством "Прайм" преподаватель... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T02:15
2024-01-27T02:15
общество
технологии
россия
василий шутов
смартфоны
слежка
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Сообщения о том, что датчик освещенности смартфона якобы может следить за владельцем — не более чем миф, рассказал в беседе с агентством "Прайм" преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА Василий Шутов.Авторы таких материалов уверяют, что хакеры могут узнавать личные данные пользователя благодаря индикатору автоматического регулирования яркости экрана. Однако это не соответствует действительности. Задача датчика освещенности — реагировать на внешнее освещение, при необходимости уменьшая или увеличивая яркость.“Так же он выполняет функции сбережения заряда аккумулятора и бережет дисплей от излишней яркости, которая может привести к выгоранию”, — пояснил Шутов.Это довольно тривиальные задачи, не предусматривающие возможности какой-либо слежки за владельцем смартфона, заключил он.
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общество, технологии, россия, василий шутов, смартфоны, слежка
Общество, Технологии, Россия, Василий Шутов, Смартфоны, Слежка
Эксперт развеял необычный миф о слежке через экран

Эксперт Шутов: датчик освещенности смартфона не может следить за владельцем

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМужчина со смартфоном в руке
Мужчина со смартфоном в руке - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Мужчина со смартфоном в руке. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Сообщения о том, что датчик освещенности смартфона якобы может следить за владельцем — не более чем миф, рассказал в беседе с агентством "Прайм" преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА Василий Шутов.
Авторы таких материалов уверяют, что хакеры могут узнавать личные данные пользователя благодаря индикатору автоматического регулирования яркости экрана. Однако это не соответствует действительности. Задача датчика освещенности — реагировать на внешнее освещение, при необходимости уменьшая или увеличивая яркость.
«
“Так же он выполняет функции сбережения заряда аккумулятора и бережет дисплей от излишней яркости, которая может привести к выгоранию”, — пояснил Шутов.
Это довольно тривиальные задачи, не предусматривающие возможности какой-либо слежки за владельцем смартфона, заключил он.
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ОбществоТехнологииРоссияВасилий ШутовСмартфоныСлежка
 
 
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