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В Самарской области подросток погиб при пожаре в частном доме
В Самарской области подросток погиб при пожаре в частном доме - РИА Новости, 27.01.2024
В Самарской области подросток погиб при пожаре в частном доме
Шестнадцатилетний подросток погиб при пожаре, который произошел в субботу в частном доме в селе Андреевка Самарской области, сообщило региональное следственное... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T12:32
2024-01-27T12:32
2024-01-27T12:32
происшествия
самарская область
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САМАРА, 27 янв - РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток погиб при пожаре, который произошел в субботу в частном доме в селе Андреевка Самарской области, сообщило региональное следственное управление СК России в своем Telegram-канале. "В жилом частном доме, расположенном в поселке Андреевка в Богатовском районе Самарской области, произошел пожар. По предварительным данным, в результате пожара погиб 16-летний подросток… Предварительная причина пожара: неисправность проводки электрообогревателя", - говорится в сообщении ведомства. Богатовский межрайонный следственный отдел регионального СУСК России проводит доследственную проверку, следователи осматривают место происшествия и выясняют все обстоятельства пожара. Прокуратура региона сообщила в своем Telegram-канале, что взяла на контроль ход доследственной проверки. Источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что помимо мальчика-подростка в доме на первом этаже находились его родители и трое других детей, которым удалось спастись. Погибший, предположительно, включил обогреватель на втором этаже и уснул, когда произошел пожар.
https://ria.ru/20240125/prokuratura-1923446869.html
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происшествия, самарская область
Происшествия, Самарская область
В Самарской области подросток погиб при пожаре в частном доме
СК: шестнадцатилетний подросток погиб при пожаре в селе Самарской области
САМАРА, 27 янв - РИА Новости.
Шестнадцатилетний подросток погиб при пожаре, который произошел в субботу в частном доме в селе Андреевка Самарской области, сообщило региональное следственное управление СК России в своем Telegram-канале
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"В жилом частном доме, расположенном в поселке Андреевка в Богатовском районе Самарской области, произошел пожар. По предварительным данным, в результате пожара погиб 16-летний подросток… Предварительная причина пожара: неисправность проводки электрообогревателя", - говорится в сообщении ведомства.
Богатовский межрайонный следственный отдел регионального СУСК России проводит доследственную проверку, следователи осматривают место происшествия и выясняют все обстоятельства пожара.
Прокуратура региона сообщила в своем Telegram-канале, что взяла на контроль ход доследственной проверки.
Источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что помимо мальчика-подростка в доме на первом этаже находились его родители и трое других детей, которым удалось спастись. Погибший, предположительно, включил обогреватель на втором этаже и уснул, когда произошел пожар.
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