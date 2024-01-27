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В Волгоградской области при пожаре в доме погиб трехлетний ребенок - РИА Новости, 27.01.2024
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11:59 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/sk-1923829003.html
В Волгоградской области при пожаре в доме погиб трехлетний ребенок
В Волгоградской области при пожаре в доме погиб трехлетний ребенок - РИА Новости, 27.01.2024
В Волгоградской области при пожаре в доме погиб трехлетний ребенок
Трехлетний ребенок погиб при пожаре в частном доме в хуторе Ляпичев Волгоградской области, 14-летней девочке удалось выбраться из огня, сообщает в субботу СУ... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T11:59
2024-01-27T11:59
происшествия
волгоградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОЛГОГРАД, 27 янв – РИА Новости. Трехлетний ребенок погиб при пожаре в частном доме в хуторе Ляпичев Волгоградской области, 14-летней девочке удалось выбраться из огня, сообщает в субботу СУ СКР по региону. По информации ГУ МЧС, утром в субботу в хуторе Ляпичев загорелась крыша дома, площадь пожара составила 144 "квадратов". Отмечается, что пожарные ликвидировали возгорание в 10.34. "В результате (пожара – ред.) "…" скончался малолетний мальчик 2021 года рождения. Девочка 2007 года рождения смогла выбраться, ей оказана медицинская помощь, решается вопрос о госпитализации", - говорится в сообщении СК. По данным ведомства, в момент пожара матери детей не было дома.
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происшествия, волгоградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Волгоградская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
В Волгоградской области при пожаре в доме погиб трехлетний ребенок

СК: в Волгоградской области при пожаре в доме погиб ребенок, второй пострадал

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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ВОЛГОГРАД, 27 янв – РИА Новости. Трехлетний ребенок погиб при пожаре в частном доме в хуторе Ляпичев Волгоградской области, 14-летней девочке удалось выбраться из огня, сообщает в субботу СУ СКР по региону.
По информации ГУ МЧС, утром в субботу в хуторе Ляпичев загорелась крыша дома, площадь пожара составила 144 "квадратов". Отмечается, что пожарные ликвидировали возгорание в 10.34.
«
"В результате (пожара – ред.) "…" скончался малолетний мальчик 2021 года рождения. Девочка 2007 года рождения смогла выбраться, ей оказана медицинская помощь, решается вопрос о госпитализации", - говорится в сообщении СК.
По данным ведомства, в момент пожара матери детей не было дома.
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ПроисшествияВолгоградская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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