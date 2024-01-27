https://ria.ru/20240127/sk-1923829003.html

В Волгоградской области при пожаре в доме погиб трехлетний ребенок

В Волгоградской области при пожаре в доме погиб трехлетний ребенок - РИА Новости, 27.01.2024

В Волгоградской области при пожаре в доме погиб трехлетний ребенок

Трехлетний ребенок погиб при пожаре в частном доме в хуторе Ляпичев Волгоградской области, 14-летней девочке удалось выбраться из огня, сообщает в субботу СУ... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T11:59

2024-01-27T11:59

2024-01-27T11:59

происшествия

волгоградская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОЛГОГРАД, 27 янв – РИА Новости. Трехлетний ребенок погиб при пожаре в частном доме в хуторе Ляпичев Волгоградской области, 14-летней девочке удалось выбраться из огня, сообщает в субботу СУ СКР по региону. По информации ГУ МЧС, утром в субботу в хуторе Ляпичев загорелась крыша дома, площадь пожара составила 144 "квадратов". Отмечается, что пожарные ликвидировали возгорание в 10.34. "В результате (пожара – ред.) "…" скончался малолетний мальчик 2021 года рождения. Девочка 2007 года рождения смогла выбраться, ей оказана медицинская помощь, решается вопрос о госпитализации", - говорится в сообщении СК. По данным ведомства, в момент пожара матери детей не было дома.

https://ria.ru/20240126/pozhar-1923694947.html

волгоградская область

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происшествия, волгоградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)