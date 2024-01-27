https://ria.ru/20240127/sk-1923829003.html
В Волгоградской области при пожаре в доме погиб трехлетний ребенок
В Волгоградской области при пожаре в доме погиб трехлетний ребенок - РИА Новости, 27.01.2024
В Волгоградской области при пожаре в доме погиб трехлетний ребенок
Трехлетний ребенок погиб при пожаре в частном доме в хуторе Ляпичев Волгоградской области, 14-летней девочке удалось выбраться из огня, сообщает в субботу СУ... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T11:59
2024-01-27T11:59
2024-01-27T11:59
происшествия
волгоградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
ВОЛГОГРАД, 27 янв – РИА Новости. Трехлетний ребенок погиб при пожаре в частном доме в хуторе Ляпичев Волгоградской области, 14-летней девочке удалось выбраться из огня, сообщает в субботу СУ СКР по региону. По информации ГУ МЧС, утром в субботу в хуторе Ляпичев загорелась крыша дома, площадь пожара составила 144 "квадратов". Отмечается, что пожарные ликвидировали возгорание в 10.34. "В результате (пожара – ред.) "…" скончался малолетний мальчик 2021 года рождения. Девочка 2007 года рождения смогла выбраться, ей оказана медицинская помощь, решается вопрос о госпитализации", - говорится в сообщении СК. По данным ведомства, в момент пожара матери детей не было дома.
https://ria.ru/20240126/pozhar-1923694947.html
волгоградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Волгоградская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
В Волгоградской области при пожаре в доме погиб трехлетний ребенок
СК: в Волгоградской области при пожаре в доме погиб ребенок, второй пострадал