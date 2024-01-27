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"Газпром нефть" планирует в 2024 году продолжать поставки по Севморпути - РИА Новости, 27.01.2024
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15:52 27.01.2024 (обновлено: 15:54 27.01.2024)
https://ria.ru/20240127/sevmorput-1923861299.html
"Газпром нефть" планирует в 2024 году продолжать поставки по Севморпути
"Газпром нефть" планирует в 2024 году продолжать поставки по Севморпути - РИА Новости, 27.01.2024
"Газпром нефть" планирует в 2024 году продолжать поставки по Севморпути
"Газпром нефть" намерена продолжить поставки нефти по Северному морскому пути в этом году, видит эффективность этого маршрута, сообщил журналистам глава... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T15:52
2024-01-27T15:54
выставка-форум "россия"
экономика
александр дюков
газпром нефть
россия
северный морской путь
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. "Газпром нефть" намерена продолжить поставки нефти по Северному морскому пути в этом году, видит эффективность этого маршрута, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков в кулуарах Дня энергетики на выставке-форуме "Россия". "Сокращается время доставки, сокращаются транспортные расходы. Мы планируем продолжить отгрузки по Северному морскому пути в этом году", - сказал он, комментируя экономическую эффективность маршрута.
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экономика, александр дюков, газпром нефть, россия, северный морской путь, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Экономика, Александр Дюков, Газпром нефть, Россия, Северный морской путь, Выставка-форум "Россия"
"Газпром нефть" планирует в 2024 году продолжать поставки по Севморпути

Дюков: "Газпром нефть" продолжит поставки по Северному морскому пути в 2024 году

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМорской порт в Дудинке
Морской порт в Дудинке - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Морской порт в Дудинке . Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. "Газпром нефть" намерена продолжить поставки нефти по Северному морскому пути в этом году, видит эффективность этого маршрута, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков в кулуарах Дня энергетики на выставке-форуме "Россия".
"Сокращается время доставки, сокращаются транспортные расходы. Мы планируем продолжить отгрузки по Северному морскому пути в этом году", - сказал он, комментируя экономическую эффективность маршрута.
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Грузовая навигация на Севморпути станет круглогодичной, заявил Новак
25 января, 12:15
 
Выставка-форум "Россия"ЭкономикаАлександр ДюковГазпром нефтьРоссияСеверный морской путьВыставка-форум "Россия"
 
 
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