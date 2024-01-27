https://ria.ru/20240127/sevmorput-1923861299.html
"Газпром нефть" планирует в 2024 году продолжать поставки по Севморпути
"Газпром нефть" планирует в 2024 году продолжать поставки по Севморпути - РИА Новости, 27.01.2024
"Газпром нефть" планирует в 2024 году продолжать поставки по Севморпути
"Газпром нефть" намерена продолжить поставки нефти по Северному морскому пути в этом году, видит эффективность этого маршрута, сообщил журналистам глава... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T15:52
2024-01-27T15:52
2024-01-27T15:54
выставка-форум "россия"
экономика
александр дюков
газпром нефть
россия
северный морской путь
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. "Газпром нефть" намерена продолжить поставки нефти по Северному морскому пути в этом году, видит эффективность этого маршрута, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков в кулуарах Дня энергетики на выставке-форуме "Россия". "Сокращается время доставки, сокращаются транспортные расходы. Мы планируем продолжить отгрузки по Северному морскому пути в этом году", - сказал он, комментируя экономическую эффективность маршрута.
https://ria.ru/20240125/sevmorput-1923390121.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, александр дюков, газпром нефть, россия, северный морской путь, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Экономика, Александр Дюков, Газпром нефть, Россия, Северный морской путь, Выставка-форум "Россия"
"Газпром нефть" планирует в 2024 году продолжать поставки по Севморпути
Дюков: "Газпром нефть" продолжит поставки по Северному морскому пути в 2024 году
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. "Газпром нефть" намерена продолжить поставки нефти по Северному морскому пути в этом году, видит эффективность этого маршрута, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков в кулуарах Дня энергетики на выставке-форуме "Россия".
"Сокращается время доставки, сокращаются транспортные расходы. Мы планируем продолжить отгрузки по Северному морскому пути в этом году", - сказал он, комментируя экономическую эффективность маршрута.
Грузовая навигация на Севморпути станет круглогодичной, заявил Новак