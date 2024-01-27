https://ria.ru/20240127/sevmorput-1923861299.html

"Газпром нефть" планирует в 2024 году продолжать поставки по Севморпути

"Газпром нефть" планирует в 2024 году продолжать поставки по Севморпути - РИА Новости, 27.01.2024

"Газпром нефть" планирует в 2024 году продолжать поставки по Севморпути

"Газпром нефть" намерена продолжить поставки нефти по Северному морскому пути в этом году, видит эффективность этого маршрута, сообщил журналистам глава... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T15:52

2024-01-27T15:52

2024-01-27T15:54

выставка-форум "россия"

экономика

александр дюков

газпром нефть

россия

северный морской путь

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. "Газпром нефть" намерена продолжить поставки нефти по Северному морскому пути в этом году, видит эффективность этого маршрута, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков в кулуарах Дня энергетики на выставке-форуме "Россия". "Сокращается время доставки, сокращаются транспортные расходы. Мы планируем продолжить отгрузки по Северному морскому пути в этом году", - сказал он, комментируя экономическую эффективность маршрута.

https://ria.ru/20240125/sevmorput-1923390121.html

россия

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Ольга Фомченкова

экономика, александр дюков, газпром нефть, россия, северный морской путь, выставка-форум "россия"