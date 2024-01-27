https://ria.ru/20240127/separatizm-1923783053.html

Распад подкрался незаметно: сепаратизм по-настоящему опасен для страны

Распад подкрался незаметно: сепаратизм по-настоящему опасен для страны - РИА Новости, 27.01.2024

Распад подкрался незаметно: сепаратизм по-настоящему опасен для страны

Пока в США мечтали о "деколонизации" России и рисовали карты нашей страны, распавшейся на много частей, зараза сепаратизма подкралась и к "сияющему граду на... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T08:00

2024-01-27T08:00

2024-01-27T08:00

в мире

техас

вашингтон (штат)

джо байден

гэвин ньюсом

сша

рон десантис

оон

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Пока в США мечтали о "деколонизации" России и рисовали карты нашей страны, распавшейся на много частей, зараза сепаратизма подкралась и к "сияющему граду на холме". В университетах рисуют карты "Разъединенных Штатов Америки", причем страна на них распалась аж на 124 части. И это далеко не предел.Вот, например, прямо сейчас в штате Техас нацгвардия, состоящая из местных жителей, по большей части отставных военных, взяла под охрану свой кусок государственной границы страны. Нацгвардейцы отлавливают на реке Рио-Гранде нелегальных мигрантов из Мексики и депортируют их.При этом пограничников к границе США не допускают. Дело в том, что работающие на Байдена федералы относятся к нелегалам хорошо и позволяют им просачиваться на территорию страны. А техасцам это надоело: легко ли — через их штат в год проходит больше двух миллионов нелегалов, причем многие везут оружие и наркотики, грабят, убивают и кошмарят население штата.Нацгвардейцы захватили парк Шелби, своеобразный лагерь передержки для мигрантов, заблокировали ведущие туда дороги и не пускают федералов. То есть налицо противостояние вооруженных сил штата Техас и Погранслужбы США.Верховный суд США постановил это безобразие прекратить, однако губернатор Грег Эббот и не подумал это решение выполнять. Он сам заваливает администрацию Байдена исками из-за мигрантов, а параллельно набирает все новых людей в нацгвардию штата.У жителей незалежного Техаса много и других претензий к Вашингтону. Культ трансгендеров и ЛГБТ* в школах, критическая расовая теория, пропаганда веганства и радикального феминизма, экофанатизм, который грозит угробить легендарное техасское животноводство и менее легендарную, но очень успешную нефтянку. Ну и, разумеется, налоги. Всю программу "Национального движения Техаса" — это главная из сепаратистских партий штата — можно уложить в один лозунг: "Хватит кормить Вашингтон".Неудивительно, что еще месяц назад жители Техаса собрали 139 тысяч подписей за то, чтобы параллельно с президентскими выборами в ноябре провести референдум о выходе из США. Власти штата забраковали подписи, однако их противостояние с федералами на госгранице — это и есть по факту классический сепаратизм.Заметим, никакой референдум им и не нужен. Ну пройдет он, ну проголосуют жители вольного Техаса за свою независимость. Но Верховный суд тут же разъяснит, что конституционного права на это у штата нет. Вашингтон вынужден будет послать в Техас армию. Начнется вооруженный конфликт — зачем это нужно Грегу Эбботу? Нет, региональной элите выгодно добиться независимости мирным путем и явочным порядком по типу "мы не будем выполнять ваши приказы, но будем получать ваши субсидии".Но, может быть, против Вашингтона бунтуют лишь американские "ватники"? Да нет, самый хипстерский штат страны, Калифорния, в мае прошлого года отказался возвращать долг в 18,5 миллиарда долларов в федеральный бюджет. Фактически Калифорния объявила дефолт.Потом пошли разъяснения, что долг все-таки будет выплачен (лет так через семь-восемь), но не за счет штата, а за счет обложения налогами местного бизнеса. Но суть происходящего была в том, что демократический губернатор Гэвин Ньюсом откровенно послал подальше демократического президента Джо Байдена. Характерно, что сепаратистские тенденции в Калифорнии не менее отчетливы, чем в Техасе.Что уж говорить про Флориду, где губернатор Рон Десантис сначала в пику Вашингтону отменял антикоронавирусные меры, потом при поддержке кубинской диаспоры мутил Майдан на Кубе, затем пытался провернуть еще один в Бразилии и, наконец, пообещал не выдавать в Вашингтон Трампа, если за ним придут федералы? Как видим, государство Флорида демонстрирует полную независимость в своей политике — и внешней, и внутренней.В апреле на экраны выйдет фильм британского режиссера Алекса Гарланда (он прославился своим романом "Пляж") "Гражданская война". В нем описываются события ближайшего будущего в США. По сценарию, штаты объявили войну Вашингтону, причем альянсы образовались очень причудливые. Например, на штурм столицы идут объединенные войска Калифорнии и Техаса.Удивительно, правда? Ведь Калифорния считается обителью самых радикальных демократов, а Техас консервативен, как потертое седло. Однако здесь точно подмечено, что распад Америки пойдет отнюдь не по границам "красных" и "синих" штатов. Все будет гораздо сложнее.Дело в том, что "сепаров" в Штатах пруд пруди на всех уровнях. Есть республиканские анклавы в демократической Калифорнии и демократические анклавы в республиканском Техасе. Кстати, именно среди таких людей, живущих во враждебном окружении, сильнее всего радикальные настроения.Есть целые регионы типа Восточного Орегона, который хочет вместе со своими землями перекочевать из-под ига демократов в республиканский Айдахо.Есть родители, которые объединяются в сообщества, чтобы учить детей в нормальных частных школах без ЛГБТ*-повестки. А есть банды антифа и BLM, которые запугивают избирателей на выборах, а в свободное время обносят магазины.Есть города, в которых аборты запрещены, а есть города, где аборты откровенно — в том числе и финансово — поощряются. Есть штаты, в которых вторая поправка (то есть право пользования огнестрелом) священна. Есть города, которые называют себя священным убежищем для нелегальных мигрантов. Есть поселения, центром которых является церковь, а есть города типа Портленда, где единственная религия — это культ BLM. То есть скрепы федерального закона и национального единства разрушаются одна за другой.И все это цветущее разнообразие кипит, постреливает и с ненавистью посматривает на соседей. Как отмечают американские интеллектуалы, "процессы отделения — назовите их мягким сепаратизмом или легким сепаратизмом — идут прямо сейчас". Мы предложили бы коллегам термин "ползучий сепаратизм" — он лучше звучит."По очень многим направлениям Америка уже разорвана на части, — констатируют американцы. — Когда дело доходит до сепаратизма, вопрос не в "что, если", а в "что теперь".Что ж, как отметил Дмитрий Медведев, мир, "похрустывая попкорном", будет наблюдать за борьбой Техасской народной республики за свою независимость. Возможно, стоило бы и поддержать товарищей. Послать лучи добра Грегу Эбботу, например. Поднять вопрос о праве Техаса на самоопределение в ООН. Люди страдают под игом Вашингтона — им же надо срочно помочь.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20240108/demokratiya-1920075391.html

https://ria.ru/20240114/vitse-prezident-1921190674.html

https://ria.ru/20240107/oshibki-1919973364.html

https://ria.ru/20240126/tramp-1923538617.html

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https://ria.ru/20240101/migranty-1919275465.html

https://ria.ru/20240126/bayden-1923687464.html

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в мире, техас, вашингтон (штат), джо байден, гэвин ньюсом, сша, рон десантис, оон, аналитика, миграционный кризис в техасе