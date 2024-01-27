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Антонов заявил, что США не видят порочность санкций против России

Антонов заявил, что США не видят порочность санкций против России - РИА Новости, 27.01.2024

Антонов заявил, что США не видят порочность санкций против России

США отказываются понимать всю порочность нелегитимной ограничительной политики по отношению к России, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T01:15

2024-01-27T01:15

2024-01-27T01:15

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ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. США отказываются понимать всю порочность нелегитимной ограничительной политики по отношению к России, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Здесь как будто отказываются понимать всю порочность нелегитимной ограничительной политики по отношению к нашей стране", - сообщил дипломат, комментируя заявления американских чиновников о возможности расширения антироссийских санкций. По словам Антонова, уже "доказано на практике", что попытки Запада во главе с США "надавить на Россию, побудить отказаться от защиты национальных интересов и отстаивания собственного суверенитета обречены на провал". В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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в мире, россия, сша, анатолий антонов, владимир путин