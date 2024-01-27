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Стали известны новые детали о крушении самолета Falcon 10 в Афганистане
Стали известны новые детали о крушении самолета Falcon 10 в Афганистане - РИА Новости, 28.01.2024
Стали известны новые детали о крушении самолета Falcon 10 в Афганистане
Разбившийся в Афганистане самолет Falcon 10 принадлежал компании без лицензии на авиаперевозки, сообщила следователь по особо важным делам Московского... РИА Новости, 28.01.2024
2024-01-27T20:53
2024-01-27T20:53
2024-01-28T00:24
россия
афганистан
кабул (город)
следственный комитет россии (ск рф)
крушение самолета falcon в афганистане
в мире
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Разбившийся в Афганистане самолет Falcon 10 принадлежал компании без лицензии на авиаперевозки, сообщила следователь по особо важным делам Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК Мария Трубникова. Уточняется, что судно принадлежало второму пилоту Грачеву, а также ООО "Атлетик-групп", учредителем и генеральным директором которого выступает его бывшая жена."Непосредственно эксплуатацией воздушного судна занимался сам Грачев. Компания лицензии на осуществление международных рейсов, в том числе пассажирских авиаперевозок не получала", — рассказала Трубникова.Крушение Falcon 10 произошло в горах провинции Бадахшан на прошлой неделе. Летательный аппарат выполнял частный медицинский эвакуационный рейс из Паттайи в Москву с двумя техническими посадками.На борту четыре члена экипажа, а также погибшие в результате катастрофы два пассажира— супруги Евсюковы из Волгодонска,.Среди приоритетных версий инцидента следователи считают отказ двигателей.
https://ria.ru/20240126/pilot-1923558373.html
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россия, афганистан, кабул (город), следственный комитет россии (ск рф), крушение самолета falcon в афганистане, в мире
Россия, Афганистан, Кабул (город), Следственный комитет России (СК РФ), Крушение самолета Falcon в Афганистане, В мире
Стали известны новые детали о крушении самолета Falcon 10 в Афганистане
Разбившийся в Афганистане самолет Falcon 10 не имел лицензии на авиаперевозки