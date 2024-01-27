https://ria.ru/20240127/samolet-1923901748.html

Стали известны новые детали о крушении самолета Falcon 10 в Афганистане

Стали известны новые детали о крушении самолета Falcon 10 в Афганистане - РИА Новости, 28.01.2024

Стали известны новые детали о крушении самолета Falcon 10 в Афганистане

Разбившийся в Афганистане самолет Falcon 10 принадлежал компании без лицензии на авиаперевозки, сообщила следователь по особо важным делам Московского... РИА Новости, 28.01.2024

2024-01-27T20:53

2024-01-27T20:53

2024-01-28T00:24

россия

афганистан

кабул (город)

следственный комитет россии (ск рф)

крушение самолета falcon в афганистане

в мире

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Разбившийся в Афганистане самолет Falcon 10 принадлежал компании без лицензии на авиаперевозки, сообщила следователь по особо важным делам Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК Мария Трубникова. Уточняется, что судно принадлежало второму пилоту Грачеву, а также ООО "Атлетик-групп", учредителем и генеральным директором которого выступает его бывшая жена."Непосредственно эксплуатацией воздушного судна занимался сам Грачев. Компания лицензии на осуществление международных рейсов, в том числе пассажирских авиаперевозок не получала", — рассказала Трубникова.Крушение Falcon 10 произошло в горах провинции Бадахшан на прошлой неделе. Летательный аппарат выполнял частный медицинский эвакуационный рейс из Паттайи в Москву с двумя техническими посадками.На борту четыре члена экипажа, а также погибшие в результате катастрофы два пассажира— супруги Евсюковы из Волгодонска,.Среди приоритетных версий инцидента следователи считают отказ двигателей.

https://ria.ru/20240126/pilot-1923558373.html

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афганистан

кабул (город)

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россия, афганистан, кабул (город), следственный комитет россии (ск рф), крушение самолета falcon в афганистане, в мире