https://ria.ru/20240127/samolet-1923837579.html

Самолет не смог вылететь из Улан-Удэ в Москву из-за неисправности

Самолет не смог вылететь из Улан-Удэ в Москву из-за неисправности - РИА Новости, 27.01.2024

Самолет не смог вылететь из Улан-Удэ в Москву из-за неисправности

Самолет авиакомпании "Сибирь", рейсом в Москву, не вылетел из Улан-Удэ из-за технической неисправности, сообщили РИА Новости в пресс-службе Восточно-Сибирской... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T13:05

2024-01-27T13:05

2024-01-27T15:24

происшествия

улан-удэ

москва

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УЛАН-УДЭ, 27 янв – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Сибирь", рейсом в Москву, не вылетел из Улан-Удэ из-за технической неисправности, сообщили РИА Новости в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. "Двадцать седьмого января 2024 года в аэропорту города Улан-Удэ в связи с технической неисправностью задержан вылет рейса авиакомпании "Сибирь" по маршруту "Улан-Удэ - Москва", запланированный на 10.00 часов (05.00 мск)", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что вылет ожидают 160 пассажиров, в том числе шесть несовершеннолетних. По предварительной информации, рейс вылетит в субботу в 18.00 (13.00 мск). Бурятская транспортная прокуратура контролирует ситуацию с задержкой вылета рейса, осуществляется контроль соблюдения прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся в таких случаях.Восточный МСУТ СК РФ проводит доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного по ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Следователи осмотрели место происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.В call-центре аэропорта "Байкал" РИА Новости сообщили, что задержанный ранее рейс 3034 вылетел в Москву в 18.43 (13.43 мск).

https://ria.ru/20240115/samolet-1921460929.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, улан-удэ, москва