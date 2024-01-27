Рейтинг@Mail.ru
В Европе русофобия продвигается как официальная политика, заявил Путин - РИА Новости, 27.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:21 27.01.2024 (обновлено: 18:13 27.01.2024)
https://ria.ru/20240127/rusofobiya-1923875546.html
В Европе русофобия продвигается как официальная политика, заявил Путин
В Европе русофобия продвигается как официальная политика, заявил Путин - РИА Новости, 27.01.2024
В Европе русофобия продвигается как официальная политика, заявил Путин
Неонацисты в некоторых странах взяли на вооружение методы гитлеровцев, киевский режим продолжает убийства мирных граждан, а в некоторых странах Европы русофобия РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T17:21
2024-01-27T18:13
в мире
европа
владимир путин
россия
украина
прибалтика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1b/1923882000_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e71bb9fed126ef706e3941f43031f175.jpg
ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН (Ленинградская обл.), 27 янв - РИА Новости. Неонацисты в некоторых странах взяли на вооружение методы гитлеровцев, киевский режим продолжает убийства мирных граждан, а в некоторых странах Европы русофобия продвигается как официальная политика, заявил президент России Владимир Путин."Мы видим, как в наши дни фактически пересматриваются итоги нюрнбергского процесса, в ходе которого нацизму была дана однозначная правовая оценка. В некоторых странах не только переписывают историю и оправдывают палачей. Реваншисты и неонацисты взяли на вооружение идеологию и методы гитлеровцев", - заявил Путин в субботу на церемонии открытия мемориала жертвам нацистского геноцида в СССР.Он указал, что в государствах Прибалтики сейчас "десятки тысяч людей объявляют недочеловеками и лишают самых элементарных прав, подвергают травле"."Режим в Киеве возвеличивает пособников Гитлера, эсэсовцев, использует террор против всех неугодных, продолжаются варварские обстрелы мирных городов и поселков, убийства стариков, женщин, детей. В ряде стран Европы русофобия продвигается как государственная политика", - сказал президент РФ.
https://ria.ru/20240127/prizyv-1923794203.html
европа
россия
украина
прибалтика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Заявления Путина на открытии мемориала в память о жертвах нацистского геноцида
Президент России Владимир Путин вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко принял участие в церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях Советского Союза, ставших жертвами нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны.
2024-01-27T17:21
true
PT2M44S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1b/1923882000_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ee6d1b656fd64b636774bbc7166d322e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, владимир путин, россия, украина, прибалтика
В мире, Европа, Владимир Путин, Россия, Украина, Прибалтика
В Европе русофобия продвигается как официальная политика, заявил Путин

Путин: в ряде стран Европы русофобия продвигается как официальная политика

Читать ria.ru в
ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН (Ленинградская обл.), 27 янв - РИА Новости. Неонацисты в некоторых странах взяли на вооружение методы гитлеровцев, киевский режим продолжает убийства мирных граждан, а в некоторых странах Европы русофобия продвигается как официальная политика, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Мы видим, как в наши дни фактически пересматриваются итоги нюрнбергского процесса, в ходе которого нацизму была дана однозначная правовая оценка. В некоторых странах не только переписывают историю и оправдывают палачей. Реваншисты и неонацисты взяли на вооружение идеологию и методы гитлеровцев", - заявил Путин в субботу на церемонии открытия мемориала жертвам нацистского геноцида в СССР.
Он указал, что в государствах Прибалтики сейчас "десятки тысяч людей объявляют недочеловеками и лишают самых элементарных прав, подвергают травле".
"Режим в Киеве возвеличивает пособников Гитлера, эсэсовцев, использует террор против всех неугодных, продолжаются варварские обстрелы мирных городов и поселков, убийства стариков, женщин, детей. В ряде стран Европы русофобия продвигается как государственная политика", - сказал президент РФ.
Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
В Киеве потребовали от Цукерберга вернуть право призыва к убийству русских
Вчера, 02:52
 
В миреЕвропаВладимир ПутинРоссияУкраинаПрибалтика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала