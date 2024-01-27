https://ria.ru/20240127/rusofobiya-1923875546.html

В Европе русофобия продвигается как официальная политика, заявил Путин

В Европе русофобия продвигается как официальная политика, заявил Путин - РИА Новости, 27.01.2024

В Европе русофобия продвигается как официальная политика, заявил Путин

Неонацисты в некоторых странах взяли на вооружение методы гитлеровцев, киевский режим продолжает убийства мирных граждан, а в некоторых странах Европы русофобия РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T17:21

2024-01-27T17:21

2024-01-27T18:13

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ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН (Ленинградская обл.), 27 янв - РИА Новости. Неонацисты в некоторых странах взяли на вооружение методы гитлеровцев, киевский режим продолжает убийства мирных граждан, а в некоторых странах Европы русофобия продвигается как официальная политика, заявил президент России Владимир Путин."Мы видим, как в наши дни фактически пересматриваются итоги нюрнбергского процесса, в ходе которого нацизму была дана однозначная правовая оценка. В некоторых странах не только переписывают историю и оправдывают палачей. Реваншисты и неонацисты взяли на вооружение идеологию и методы гитлеровцев", - заявил Путин в субботу на церемонии открытия мемориала жертвам нацистского геноцида в СССР.Он указал, что в государствах Прибалтики сейчас "десятки тысяч людей объявляют недочеловеками и лишают самых элементарных прав, подвергают травле"."Режим в Киеве возвеличивает пособников Гитлера, эсэсовцев, использует террор против всех неугодных, продолжаются варварские обстрелы мирных городов и поселков, убийства стариков, женщин, детей. В ряде стран Европы русофобия продвигается как государственная политика", - сказал президент РФ.

https://ria.ru/20240127/prizyv-1923794203.html

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Заявления Путина на открытии мемориала в память о жертвах нацистского геноцида Президент России Владимир Путин вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко принял участие в церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях Советского Союза, ставших жертвами нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны. 2024-01-27T17:21 true PT2M44S

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в мире, европа, владимир путин, россия, украина, прибалтика