https://ria.ru/20240127/rossiya-1923797171.html

"Одержали верх". Немецкий генерал назвал ключевой для России момент на СВО

"Одержали верх". Немецкий генерал назвал ключевой для России момент на СВО - РИА Новости, 27.01.2024

"Одержали верх". Немецкий генерал назвал ключевой для России момент на СВО

Российская армия одерживает верх над ВСУ из-за продвинутой логистики, заявил генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер в эфире канала... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T04:06

2024-01-27T04:06

2024-01-27T04:06

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вооруженные силы украины

welt

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Российская армия одерживает верх над ВСУ из-за продвинутой логистики, заявил генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер в эфире канала Welt."Сейчас, помимо противовоздушной обороны, важно нанести устойчивый ущерб логистике российских вооруженных сил. Потому что сейчас кажется, что русские одержали верх. И одна из причин, по которой они одержали верх, заключается в том, что, вопреки мнению многих, у них достаточно материалов и в остальном достаточно персонала", — признался генерал.По его мнению, Киеву необходимы западные дальнобойные ракеты, они якобы могут нарушить баланс сил.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20240127/ukraina-1923796428.html

киев

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в мире, киев, россия, германия, вооруженные силы украины, welt