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"Одержали верх". Немецкий генерал назвал ключевой для России момент на СВО - РИА Новости, 27.01.2024
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04:06 27.01.2024
https://ria.ru/20240127/rossiya-1923797171.html
"Одержали верх". Немецкий генерал назвал ключевой для России момент на СВО
"Одержали верх". Немецкий генерал назвал ключевой для России момент на СВО - РИА Новости, 27.01.2024
"Одержали верх". Немецкий генерал назвал ключевой для России момент на СВО
Российская армия одерживает верх над ВСУ из-за продвинутой логистики, заявил генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер в эфире канала... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T04:06
2024-01-27T04:06
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Российская армия одерживает верх над ВСУ из-за продвинутой логистики, заявил генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер в эфире канала Welt."Сейчас, помимо противовоздушной обороны, важно нанести устойчивый ущерб логистике российских вооруженных сил. Потому что сейчас кажется, что русские одержали верх. И одна из причин, по которой они одержали верх, заключается в том, что, вопреки мнению многих, у них достаточно материалов и в остальном достаточно персонала", — признался генерал.По его мнению, Киеву необходимы западные дальнобойные ракеты, они якобы могут нарушить баланс сил.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20240127/ukraina-1923796428.html
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в мире, киев, россия, германия, вооруженные силы украины, welt
В мире, Киев, Россия, Германия, Вооруженные силы Украины, Welt
"Одержали верх". Немецкий генерал назвал ключевой для России момент на СВО

Немецкий генерал Катер: Россия побеждает Украину из-за развитой логистики

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМорские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации
Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Российская армия одерживает верх над ВСУ из-за продвинутой логистики, заявил генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер в эфире канала Welt.
«
"Сейчас, помимо противовоздушной обороны, важно нанести устойчивый ущерб логистике российских вооруженных сил. Потому что сейчас кажется, что русские одержали верх. И одна из причин, по которой они одержали верх, заключается в том, что, вопреки мнению многих, у них достаточно материалов и в остальном достаточно персонала", — признался генерал.
По его мнению, Киеву необходимы западные дальнобойные ракеты, они якобы могут нарушить баланс сил.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
США предлагают Киеву оборонительную стратегию, пишут СМИ
03:58
 
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