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Работник "Россети Центр" награжден почетной грамотой президента России - РИА Новости, 27.01.2024
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Работник "Россети Центр" награжден почетной грамотой президента России
Работник "Россети Центр" награжден почетной грамотой президента России - РИА Новости, 27.01.2024
Работник "Россети Центр" награжден почетной грамотой президента России
На церемонии открытия отраслевого Дня энергетики на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ министр энергетики РФ Николай Шульгинов вручил почетную... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T14:16
2024-01-27T14:16
пресс-релизы
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МОСКВА, 27 янв - Пресс-служба ПАО "Россети Центр". На церемонии открытия отраслевого Дня энергетики на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ министр энергетики РФ Николай Шульгинов вручил почетную грамоту президента Российской Федерации Ярославу Юрикову, заместителю главного инженера "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье". Награда получена за активное участие в реализации cпециальных инфраструктурных проектов, высокие достижения в профессиональной деятельности и многолетнюю добросовестную работу, готовность к самоотверженному труду и неизменное желание приносить пользу Родине. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза
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пресс-релизы
Пресс-релизы

Работник "Россети Центр" награжден почетной грамотой президента России

© Фото : Россети Министр энергетики РФ Николай Шульгинов вручил почетную грамоту президента Российской Федерации Ярославу Юрикову на церемонии открытия отраслевого Дня энергетики на выставке-форуме "Россия"
Министр энергетики РФ Николай Шульгинов вручил почетную грамоту президента Российской Федерации Ярославу Юрикову на церемонии открытия отраслевого Дня энергетики на выставке-форуме Россия - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© Фото : Россети
Министр энергетики РФ Николай Шульгинов вручил почетную грамоту президента Российской Федерации Ярославу Юрикову на церемонии открытия отраслевого Дня энергетики на выставке-форуме "Россия"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв - Пресс-служба ПАО "Россети Центр". На церемонии открытия отраслевого Дня энергетики на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ министр энергетики РФ Николай Шульгинов вручил почетную грамоту президента Российской Федерации Ярославу Юрикову, заместителю главного инженера "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье".
Награда получена за активное участие в реализации cпециальных инфраструктурных проектов, высокие достижения в профессиональной деятельности и многолетнюю добросовестную работу, готовность к самоотверженному труду и неизменное желание приносить пользу Родине.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
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