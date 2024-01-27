https://ria.ru/20240127/rosseti-1923842085.html

Работник "Россети Центр" награжден почетной грамотой президента России

Работник "Россети Центр" награжден почетной грамотой президента России - РИА Новости, 27.01.2024

Работник "Россети Центр" награжден почетной грамотой президента России

На церемонии открытия отраслевого Дня энергетики на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ министр энергетики РФ Николай Шульгинов вручил почетную... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T14:16

2024-01-27T14:16

2024-01-27T14:16

пресс-релизы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1b/1923846027_0:7:1125:640_1920x0_80_0_0_bea3a865c181882ed109e3b4fe92fc91.jpg

МОСКВА, 27 янв - Пресс-служба ПАО "Россети Центр". На церемонии открытия отраслевого Дня энергетики на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ министр энергетики РФ Николай Шульгинов вручил почетную грамоту президента Российской Федерации Ярославу Юрикову, заместителю главного инженера "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье". Награда получена за активное участие в реализации cпециальных инфраструктурных проектов, высокие достижения в профессиональной деятельности и многолетнюю добросовестную работу, готовность к самоотверженному труду и неизменное желание приносить пользу Родине. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

пресс-релизы