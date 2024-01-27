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Над Белгородской областью уничтожили снаряд РСЗО "Ураган"
Над Белгородской областью уничтожили снаряд РСЗО "Ураган" - РИА Новости, 27.01.2024
Над Белгородской областью уничтожили снаряд РСЗО "Ураган"
ПВО уничтожила снаряд украинской РСЗО "Ураган" над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T22:13
2024-01-27T22:13
2024-01-27T23:08
белгородская область
россия
происшествия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. ПВО уничтожила снаряд украинской РСЗО "Ураган" над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны."Двадцать седьмого января около 20:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня "Ураган". Дежурными средствами ПВО реактивный снаряд уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в заявлении.Белгородская область граничит с Украиной, ВСУ регулярно обстреливают регион и пытаются устраивать диверсии. В области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых структур, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html
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белгородская область, россия, происшествия
Белгородская область, Россия, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
Над Белгородской областью уничтожили снаряд РСЗО "Ураган"
МО РФ: над Белгородской областью уничтожили снаряд РСЗО "Ураган"