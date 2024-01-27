https://ria.ru/20240127/pvo-1923908540.html

Над Белгородской областью уничтожили снаряд РСЗО "Ураган"

Над Белгородской областью уничтожили снаряд РСЗО "Ураган" - РИА Новости, 27.01.2024

Над Белгородской областью уничтожили снаряд РСЗО "Ураган"

ПВО уничтожила снаряд украинской РСЗО "Ураган" над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T22:13

2024-01-27T22:13

2024-01-27T23:08

белгородская область

россия

происшествия

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. ПВО уничтожила снаряд украинской РСЗО "Ураган" над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны."Двадцать седьмого января около 20:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня "Ураган". Дежурными средствами ПВО реактивный снаряд уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в заявлении.Белгородская область граничит с Украиной, ВСУ регулярно обстреливают регион и пытаются устраивать диверсии. В области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых структур, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html

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белгородская область, россия, происшествия