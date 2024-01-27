https://ria.ru/20240127/pvo-1923848276.html
Российская ПВО за сутки сбила семь снарядов HIMARS и Vampire
Российская ПВО за сутки сбила семь снарядов HIMARS и Vampire - РИА Новости, 27.01.2024
Российская ПВО за сутки сбила семь снарядов HIMARS и Vampire
Российские средства ПВО сбили за сутки семь реактивных снарядов систем РСЗО HIMARS и Vampire, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T14:23
2024-01-27T14:23
2024-01-27T14:24
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
луганская народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911503553_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_45723aedf27835aef0722a9e6cf023ca.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили за сутки семь реактивных снарядов систем РСЗО HIMARS и Vampire, сообщили в субботу в Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и Vampire", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что также уничтожены 28 украинских беспилотников в различных районах ДНР, ЛНР и Херсонской области. Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 568 самолетов, 265 вертолетов, 11 283 беспилотника, 456 ЗРК, 14 805 танков и другой бронетехники, 1210 боевых машин РСЗО, 7881 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 17 940 единиц специальной военной автомобильной техники, подчеркнули в МО РФ.
https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911503553_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_ff35824127ba394cc8f86a01bf2934db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, луганская народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО за сутки сбила семь снарядов HIMARS и Vampire
Минобороны: ПВО за сутки сбила 7 снарядов HIMARS и Vampire и 28 беспилотников