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Российская ПВО за сутки сбила семь снарядов HIMARS и Vampire - РИА Новости, 27.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:23 27.01.2024 (обновлено: 14:24 27.01.2024)
https://ria.ru/20240127/pvo-1923848276.html
Российская ПВО за сутки сбила семь снарядов HIMARS и Vampire
Российская ПВО за сутки сбила семь снарядов HIMARS и Vampire - РИА Новости, 27.01.2024
Российская ПВО за сутки сбила семь снарядов HIMARS и Vampire
Российские средства ПВО сбили за сутки семь реактивных снарядов систем РСЗО HIMARS и Vampire, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T14:23
2024-01-27T14:24
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
луганская народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили за сутки семь реактивных снарядов систем РСЗО HIMARS и Vampire, сообщили в субботу в Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и Vampire", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что также уничтожены 28 украинских беспилотников в различных районах ДНР, ЛНР и Херсонской области. Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 568 самолетов, 265 вертолетов, 11 283 беспилотника, 456 ЗРК, 14 805 танков и другой бронетехники, 1210 боевых машин РСЗО, 7881 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 17 940 единиц специальной военной автомобильной техники, подчеркнули в МО РФ.
https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html
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донецкая народная республика, луганская народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО за сутки сбила семь снарядов HIMARS и Vampire

Минобороны: ПВО за сутки сбила 7 снарядов HIMARS и Vampire и 28 беспилотников

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая стрельба зенитным дивизионом ПВО
Боевая стрельба зенитным дивизионом ПВО - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Боевая стрельба зенитным дивизионом ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили за сутки семь реактивных снарядов систем РСЗО HIMARS и Vampire, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и Vampire", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Отмечается, что также уничтожены 28 украинских беспилотников в различных районах ДНР, ЛНР и Херсонской области.
Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 568 самолетов, 265 вертолетов, 11 283 беспилотника, 456 ЗРК, 14 805 танков и другой бронетехники, 1210 боевых машин РСЗО, 7881 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 17 940 единиц специальной военной автомобильной техники, подчеркнули в МО РФ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
25 января, 15:11
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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