https://ria.ru/20240127/pvo-1923848276.html

Российская ПВО за сутки сбила семь снарядов HIMARS и Vampire

Российская ПВО за сутки сбила семь снарядов HIMARS и Vampire - РИА Новости, 27.01.2024

Российская ПВО за сутки сбила семь снарядов HIMARS и Vampire

Российские средства ПВО сбили за сутки семь реактивных снарядов систем РСЗО HIMARS и Vampire, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T14:23

2024-01-27T14:23

2024-01-27T14:24

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

луганская народная республика

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили за сутки семь реактивных снарядов систем РСЗО HIMARS и Vampire, сообщили в субботу в Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и Vampire", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что также уничтожены 28 украинских беспилотников в различных районах ДНР, ЛНР и Херсонской области. Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 568 самолетов, 265 вертолетов, 11 283 беспилотника, 456 ЗРК, 14 805 танков и другой бронетехники, 1210 боевых машин РСЗО, 7881 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 17 940 единиц специальной военной автомобильной техники, подчеркнули в МО РФ.

https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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донецкая народная республика, луганская народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)