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"Не предадим подвиг дедов". Путин почтил память жертв блокады Ленинграда - РИА Новости, 27.01.2024
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19:00 27.01.2024 (обновлено: 20:25 27.01.2024)
https://ria.ru/20240127/putin-1923888540.html
"Не предадим подвиг дедов". Путин почтил память жертв блокады Ленинграда
"Не предадим подвиг дедов". Путин почтил память жертв блокады Ленинграда - РИА Новости, 27.01.2024
"Не предадим подвиг дедов". Путин почтил память жертв блокады Ленинграда
Судьба блокадного Ленинграда, его борьба и мужество навсегда останутся одной из самых трагических, но при этом триумфальных страниц в истории страны, заявил... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T19:00
2024-01-27T20:25
россия
владимир путин
общество
санкт-петербургский городской суд
европа
ленинград
блокада ленинграда (1941-1944)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв — РИА Новости. Судьба блокадного Ленинграда, его борьба и мужество навсегда останутся одной из самых трагических, но при этом триумфальных страниц в истории страны, заявил президент России Владимир Путин на концерте, посвященном 80-летию освобождения города от фашистской блокады."Ровно 80 лет назад Ленинград был полностью и бесповоротно освобожден от вражеской нацистской осады. Его великая судьба, борьба и мужество, его победа навсегда останутся одной из самых трагических, но и самых триумфальных страниц в истории нашей страны, да и всего мира. &lt;...&gt; Мы никогда не предадим память и подвиг наших отцов, дедов, прадедов. Никогда не забудем их жертвенный путь к Великой Победе", — сказал глава государства.Как подчеркнул президент, нацисты действовали люто и цинично, "творили ад кромешный на земле": издевались над беззащитными гражданами, убивали военнопленных, уничтожали памятники и грабили музеи. "Их действия в отношении многонационального советского народа полностью соответствуют признанному во всем мире определению геноцида. И мы добьемся, чтобы оценка таких преступлений была незыблема в системе международного права".По его словам, агрессия, с которой столкнулась сегодня Россия, говорит о том, что нацизм в 1945 году был повержен, но не изжит."Русофобия, ксенофобия, национализм стали орудием реваншистов во многих странах Европы, в Прибалтике, к сожалению, на Украине", — указал Путин.Он также отметил, что некоторые страны, снося советские памятники, отказываются от своих предков, но Россия никогда этого не сделает."Им невыгодна настоящая, подлинная история. Отсюда постоянные попытки пересмотреть, извратить причины, ход и итоги Второй мировой войны, возвеличить убийц и оболгать героев. Они в бессильной злобе сносят памятники тем, кто освободил планету от нацизма, и тем самым отрекаются от своих предков. И это тоже преступление", — заявил российский лидер.В заключение глава государства объявил минуту молчания в память о погибших жителях и защитниках Ленинграда.Блокада, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь, "Дорога жизни", по которому в город доставлялось продовольствие, проложили по льду Ладожского озера. Блокаду прорвали 18 января 1943 года, но ее полное снятие произошло 27 января 1944 года.В октябре 2022 года Санкт-Петербургский городской суд признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Согласно материалам прокуратуры города, численность жертв составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный городу и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по нынешнему курсу.
https://ria.ru/20240127/frg-1923839715.html
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Путин на концерте в честь 80-летия освобождения Ленинграда от блокады
Путин на концерте в честь 80-летия освобождения Ленинграда от блокады
2024-01-27T19:00
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PT17M00S
Почти 900 дней ужаса: блокада Ленинграда глазами детей
Восьмого сентября 1941 года началась блокада Ленинграда, которая продлилась 872 дня. Под непрекращающимся артобстрелом жили 2,5 млн людей, в том числе 400 тысяч детей. Спустя 80 лет некоторые из них рассказали, каково было жить в осажденном городе.
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россия, владимир путин, общество, санкт-петербургский городской суд, европа, ленинград, блокада ленинграда (1941-1944)
Россия, Владимир Путин, Общество, Санкт-Петербургский городской суд, Европа, Ленинград, Блокада Ленинграда (1941-1944)
"Не предадим подвиг дедов". Путин почтил память жертв блокады Ленинграда

Путин: сегодняшняя агрессия против России свидетельствует, что нацизм не изжит

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв — РИА Новости. Судьба блокадного Ленинграда, его борьба и мужество навсегда останутся одной из самых трагических, но при этом триумфальных страниц в истории страны, заявил президент России Владимир Путин на концерте, посвященном 80-летию освобождения города от фашистской блокады.
"Ровно 80 лет назад Ленинград был полностью и бесповоротно освобожден от вражеской нацистской осады. Его великая судьба, борьба и мужество, его победа навсегда останутся одной из самых трагических, но и самых триумфальных страниц в истории нашей страны, да и всего мира. <...> Мы никогда не предадим память и подвиг наших отцов, дедов, прадедов. Никогда не забудем их жертвенный путь к Великой Победе", — сказал глава государства.
Как подчеркнул президент, нацисты действовали люто и цинично, "творили ад кромешный на земле": издевались над беззащитными гражданами, убивали военнопленных, уничтожали памятники и грабили музеи.
«
"Их действия в отношении многонационального советского народа полностью соответствуют признанному во всем мире определению геноцида. И мы добьемся, чтобы оценка таких преступлений была незыблема в системе международного права".
Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент
По его словам, агрессия, с которой столкнулась сегодня Россия, говорит о том, что нацизм в 1945 году был повержен, но не изжит.
"Русофобия, ксенофобия, национализм стали орудием реваншистов во многих странах Европы, в Прибалтике, к сожалению, на Украине", — указал Путин.
Он также отметил, что некоторые страны, снося советские памятники, отказываются от своих предков, но Россия никогда этого не сделает.
Рейхстаг в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
Германия заявила, что принимает всю ответственность за блокаду Ленинграда
Вчера, 13:22
"Им невыгодна настоящая, подлинная история. Отсюда постоянные попытки пересмотреть, извратить причины, ход и итоги Второй мировой войны, возвеличить убийц и оболгать героев. Они в бессильной злобе сносят памятники тем, кто освободил планету от нацизма, и тем самым отрекаются от своих предков. И это тоже преступление", — заявил российский лидер.
В заключение глава государства объявил минуту молчания в память о погибших жителях и защитниках Ленинграда.
Блокада, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь, "Дорога жизни", по которому в город доставлялось продовольствие, проложили по льду Ладожского озера. Блокаду прорвали 18 января 1943 года, но ее полное снятие произошло 27 января 1944 года.
В октябре 2022 года Санкт-Петербургский городской суд признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Согласно материалам прокуратуры города, численность жертв составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный городу и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по нынешнему курсу.
Снятие блокады Ленинграда. Первый поезд на Шлиссельбургской железнодорожной линии, которая стала Дорогой Победы - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
Вчера, 02:18
 
РоссияВладимир ПутинОбществоСанкт-Петербургский городской судЕвропаЛенинградБлокада Ленинграда (1941-1944)
 
 
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