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"Безумие". СМИ узнали о страхе украинских генералов из-за хода Путина - РИА Новости, 27.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:00 27.01.2024 (обновлено: 17:44 27.01.2024)
https://ria.ru/20240127/putin-1923862686.html
"Безумие". СМИ узнали о страхе украинских генералов из-за хода Путина
"Безумие". СМИ узнали о страхе украинских генералов из-за хода Путина - РИА Новости, 27.01.2024
"Безумие". СМИ узнали о страхе украинских генералов из-за хода Путина
Россия опережает западные страны по темпам производства вооружений, что вызывает беспокойство украинских генералов, пишет британская газета Telegraph. РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T16:00
2024-01-27T17:44
специальная военная операция на украине
политика
безопасность
технологии
владимир путин
сергей чемезов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Россия опережает западные страны по темпам производства вооружений, что вызывает беспокойство украинских генералов, пишет британская газета Telegraph."Мобилизация военной промышленности, которая, как надеется Владимир Путин — и как опасаются западные и украинские генералы, — может переломить ход военных действий", — говорится в материале.Отмечается, что показатели коллективного Запада с трудом могут сравниться с успехами российского ВПК. Эксперты в области обороны предупреждают, что со временем это может дать Москве существенное превосходство, чтобы одержать победу на Украине."Это просто безумие", — сказал изданию один из британских оборонных инсайдеров на условиях анонимности, добавив, что в Европе и США сохраняются институциональные барьеры, препятствующие расширению производства вооружений.Несмотря на то, что в кулуарах признают серьезность проблемы, западные правительства просто не успевают за такими темпами, резюмировал автор статьи.Ранее в субботу генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил в интервью РИА Новости, что количество вооружений всех классов у ВСУ быстро сокращается. Он добавил, что со стороны российского оборонно-промышленного комплекса, наоборот, набран такой темп производства, который позволяет не только восполнять потери, но и наращивать количество вооружений, техники в зоне спецоперации. Чемезов уточнил, что по снарядам для артиллерии объем производства в сравнении с 2021 годом увеличился примерно в 50 раз по отдельным видам, производство БМП, БМД и различных бронеавтомобилей, которые очень востребованы военными, — более чем в пять раз, выпуск танков — почти в семь раз.
https://ria.ru/20240127/garantii-1923856348.html
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политика, безопасность, технологии, владимир путин, сергей чемезов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Политика, Безопасность, Технологии, Владимир Путин, Сергей Чемезов, Вооруженные силы Украины
"Безумие". СМИ узнали о страхе украинских генералов из-за хода Путина

Telegraph: генералы ВСУ боятся превосходства России в военной сфере

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Россия опережает западные страны по темпам производства вооружений, что вызывает беспокойство украинских генералов, пишет британская газета Telegraph.
"Мобилизация военной промышленности, которая, как надеется Владимир Путин — и как опасаются западные и украинские генералы, — может переломить ход военных действий", — говорится в материале.
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Отмечается, что показатели коллективного Запада с трудом могут сравниться с успехами российского ВПК. Эксперты в области обороны предупреждают, что со временем это может дать Москве существенное превосходство, чтобы одержать победу на Украине.
"Это просто безумие", — сказал изданию один из британских оборонных инсайдеров на условиях анонимности, добавив, что в Европе и США сохраняются институциональные барьеры, препятствующие расширению производства вооружений.
Несмотря на то, что в кулуарах признают серьезность проблемы, западные правительства просто не успевают за такими темпами, резюмировал автор статьи.
Ранее в субботу генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил в интервью РИА Новости, что количество вооружений всех классов у ВСУ быстро сокращается. Он добавил, что со стороны российского оборонно-промышленного комплекса, наоборот, набран такой темп производства, который позволяет не только восполнять потери, но и наращивать количество вооружений, техники в зоне спецоперации. Чемезов уточнил, что по снарядам для артиллерии объем производства в сравнении с 2021 годом увеличился примерно в 50 раз по отдельным видам, производство БМП, БМД и различных бронеавтомобилей, которые очень востребованы военными, — более чем в пять раз, выпуск танков — почти в семь раз.
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Специальная военная операция на УкраинеПолитикаБезопасностьТехнологииВладимир ПутинСергей ЧемезовВооруженные силы Украины
 
 
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