https://ria.ru/20240127/putin-1923862686.html

"Безумие". СМИ узнали о страхе украинских генералов из-за хода Путина

"Безумие". СМИ узнали о страхе украинских генералов из-за хода Путина - РИА Новости, 27.01.2024

"Безумие". СМИ узнали о страхе украинских генералов из-за хода Путина

Россия опережает западные страны по темпам производства вооружений, что вызывает беспокойство украинских генералов, пишет британская газета Telegraph. РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T16:00

2024-01-27T16:00

2024-01-27T17:44

специальная военная операция на украине

политика

безопасность

технологии

владимир путин

сергей чемезов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Россия опережает западные страны по темпам производства вооружений, что вызывает беспокойство украинских генералов, пишет британская газета Telegraph."Мобилизация военной промышленности, которая, как надеется Владимир Путин — и как опасаются западные и украинские генералы, — может переломить ход военных действий", — говорится в материале.Отмечается, что показатели коллективного Запада с трудом могут сравниться с успехами российского ВПК. Эксперты в области обороны предупреждают, что со временем это может дать Москве существенное превосходство, чтобы одержать победу на Украине."Это просто безумие", — сказал изданию один из британских оборонных инсайдеров на условиях анонимности, добавив, что в Европе и США сохраняются институциональные барьеры, препятствующие расширению производства вооружений.Несмотря на то, что в кулуарах признают серьезность проблемы, западные правительства просто не успевают за такими темпами, резюмировал автор статьи.Ранее в субботу генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил в интервью РИА Новости, что количество вооружений всех классов у ВСУ быстро сокращается. Он добавил, что со стороны российского оборонно-промышленного комплекса, наоборот, набран такой темп производства, который позволяет не только восполнять потери, но и наращивать количество вооружений, техники в зоне спецоперации. Чемезов уточнил, что по снарядам для артиллерии объем производства в сравнении с 2021 годом увеличился примерно в 50 раз по отдельным видам, производство БМП, БМД и различных бронеавтомобилей, которые очень востребованы военными, — более чем в пять раз, выпуск танков — почти в семь раз.

https://ria.ru/20240127/garantii-1923856348.html

https://ria.ru/20240127/ukraina-1923798748.html

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политика, безопасность, технологии, владимир путин, сергей чемезов, вооруженные силы украины