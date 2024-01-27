https://ria.ru/20240127/putin-1923851383.html

"Унизительно". На Западе сделали шокирующее заявление о Путине

"Унизительно". На Западе сделали шокирующее заявление о Путине - РИА Новости, 27.01.2024

"Унизительно". На Западе сделали шокирующее заявление о Путине

Запад потерпел фиаско в борьбе с президентом России Владимиром Путиным, пишет Алессандро Орсини для издания Il Fatto Quotidiano. "Унизительно обнаружить, что... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T14:40

2024-01-27T14:40

2024-01-27T19:21

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Запад потерпел фиаско в борьбе с президентом России Владимиром Путиным, пишет Алессандро Орсини для издания Il Fatto Quotidiano. "Унизительно обнаружить, что экономика России сильнее, чем экономика ЕС, а ее военная промышленность превосходит военное производство НАТО", — говорится в публикации. Орсини считает, что Путин смеется, а итальянцы плачут, потому что в Германии рецессия, а падение немецкой экономики серьезно скажется на положении Италии. В статье отмечается, что в сфере военных технологий россияне также опережают Запад по многим направлениям. В частности, он напомнил о существовании гиперзвуковой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", которая может менять траекторию и высоту полета, направляясь к цели, находящейся на расстоянии до 18 тысяч километров, со скоростью, в 20 раз превышающей скорость звука. Вместе с тем Пентагон признал, что США не в состоянии ее перехватить, пишет автор. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240127/zelenskiy-1923815757.html

https://ria.ru/20240127/germaniya-1923821110.html

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в мире, россия, владимир путин, германия, италия, евросоюз