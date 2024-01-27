"Унизительно". На Западе сделали шокирующее заявление о Путине
Il Fatto Quotidiano: Запад потерпел фиаско в борьбе с Путиным
Президент Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Запад потерпел фиаско в борьбе с президентом России Владимиром Путиным, пишет Алессандро Орсини для издания Il Fatto Quotidiano.
"Унизительно обнаружить, что экономика России сильнее, чем экономика ЕС, а ее военная промышленность превосходит военное производство НАТО", — говорится в публикации.
"Унизительно обнаружить, что экономика России сильнее, чем экономика ЕС, а ее военная промышленность превосходит военное производство НАТО", — говорится в публикации.
Орсини считает, что Путин смеется, а итальянцы плачут, потому что в Германии рецессия, а падение немецкой экономики серьезно скажется на положении Италии.
В статье отмечается, что в сфере военных технологий россияне также опережают Запад по многим направлениям. В частности, он напомнил о существовании гиперзвуковой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", которая может менять траекторию и высоту полета, направляясь к цели, находящейся на расстоянии до 18 тысяч километров, со скоростью, в 20 раз превышающей скорость звука. Вместе с тем Пентагон признал, что США не в состоянии ее перехватить, пишет автор.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
В статье отмечается, что в сфере военных технологий россияне также опережают Запад по многим направлениям. В частности, он напомнил о существовании гиперзвуковой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", которая может менять траекторию и высоту полета, направляясь к цели, находящейся на расстоянии до 18 тысяч километров, со скоростью, в 20 раз превышающей скорость звука. Вместе с тем Пентагон признал, что США не в состоянии ее перехватить, пишет автор.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>