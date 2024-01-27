https://ria.ru/20240127/putin-1923839579.html

Путин прибыл на Пискаревское кладбище

Путин прибыл на Пискаревское кладбище - РИА Новости, 27.01.2024

Путин прибыл на Пискаревское кладбище

Президент РФ Владимир Путин в день 80-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады прибыл на Пискаревское кладбище Санкт-Петербурга, чтобы... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T13:22

2024-01-27T13:22

2024-01-27T13:23

общество

ленинград

владимир путин

пискаревское кладбище

блокада ленинграда (1941-1944)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в день 80-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады прибыл на Пискаревское кладбище Санкт-Петербурга, чтобы почтить память жертв Великой Отечественной войны. Пискаревское кладбище - скорбный памятник, это самое большое кладбище жертв Великой Отечественной войны. На территории в 26 гектаров земли в 186 братских могилах покоятся 420 тысяч жителей Ленинграда, 70 тысяч воинов - защитников города, 6 тысяч индивидуальных воинских могил. В одной из братских могил Пискаревского кладбища покоится родной брат президента - Виктор, умерший в блокадном городе в малолетнем возрасте зимой 1942 года. Блокада Ленинграда войсками фашистской Германии длилась 879 дней - с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 года, но только 27 января 1944 года Ленинград был освобожден от блокады: в ходе операции "Январский гром" немецкие войска были отброшены на 60-100 км от границ города. По данным на 1 января 1941 года, в Ленинграде проживали чуть менее трех миллионов человек. За годы блокады погибли около 1 миллиона человек. На Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысяч человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные 97% умерли от голода.

https://ria.ru/20240127/leningrad-1923741292.html

https://ria.ru/20240127/osvobozhdenie-1922373397.html

ленинград

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, ленинград, владимир путин, пискаревское кладбище, блокада ленинграда (1941-1944)