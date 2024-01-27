https://ria.ru/20240127/putin-1923836516.html

Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке

Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке - РИА Новости, 27.01.2024

Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке

Президент России Владимир Путин в 80-ю годовщину снятия блокады Ленинграда возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке. РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T13:00

2024-01-27T13:00

2024-01-27T13:37

общество

ленинград

владимир путин

блокада ленинграда (1941-1944)

ладожское озеро

россия

санкт-петербургский городской суд

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КИРОВСК (Ленинградская обл.), 27 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в 80-ю годовщину снятия блокады Ленинграда возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке.Глава государства, преклонив колено, положил букет красных роз, перевязанный траурной черной лентой. Церемония проходила под исполнение почетным караулом мелодии песни Льва Гурова "Тишина".Кроме того, президент посетил Пискаревское мемориальное кладбище, где возложил цветы к братской могиле, где похоронен его брат, а также положил венок к подножию монумента "Мать-Родина".Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь — "Дорога жизни", — по которому в город доставлялось продовольствие, проложили по льду Ладожского озера. Блокаду прорвали 18 января 1943 года, но ее полное снятие произошло 27 января 1944 года.В октябре 2022 года Санкт-Петербургский городской суд признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Согласно материалам прокуратуры города, численность жертв составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный городу и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по нынешнему курсу.

https://ria.ru/20240127/leningrad-1923741292.html

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ладожское озеро

россия

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Возложение Путиным цветов к монументу "Рубежный камень" Возложение Путиным цветов к монументу "Рубежный камень" 2024-01-27T13:00 true PT1M36S

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Ольга Фомченкова

общество, ленинград, владимир путин, блокада ленинграда (1941-1944), ладожское озеро, россия, санкт-петербургский городской суд