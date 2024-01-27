Рейтинг@Mail.ru
Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке - РИА Новости, 27.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:00 27.01.2024 (обновлено: 13:37 27.01.2024)
https://ria.ru/20240127/putin-1923836516.html
Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке
Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке - РИА Новости, 27.01.2024
Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке
Президент России Владимир Путин в 80-ю годовщину снятия блокады Ленинграда возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке. РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T13:00
2024-01-27T13:37
общество
ленинград
владимир путин
блокада ленинграда (1941-1944)
ладожское озеро
россия
санкт-петербургский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1b/1923840403_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_639899ee71298d3fabce727f7bf15c2a.jpg
КИРОВСК (Ленинградская обл.), 27 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в 80-ю годовщину снятия блокады Ленинграда возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке.Глава государства, преклонив колено, положил букет красных роз, перевязанный траурной черной лентой. Церемония проходила под исполнение почетным караулом мелодии песни Льва Гурова "Тишина".Кроме того, президент посетил Пискаревское мемориальное кладбище, где возложил цветы к братской могиле, где похоронен его брат, а также положил венок к подножию монумента "Мать-Родина".Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь — "Дорога жизни", — по которому в город доставлялось продовольствие, проложили по льду Ладожского озера. Блокаду прорвали 18 января 1943 года, но ее полное снятие произошло 27 января 1944 года.В октябре 2022 года Санкт-Петербургский городской суд признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Согласно материалам прокуратуры города, численность жертв составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный городу и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по нынешнему курсу.
https://ria.ru/20240127/leningrad-1923741292.html
https://ria.ru/20240127/leningrad-1923730744.html
ленинград
ладожское озеро
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Возложение Путиным цветов к монументу "Рубежный камень"
Возложение Путиным цветов к монументу "Рубежный камень"
2024-01-27T13:00
true
PT1M36S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1b/1923840403_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_cdb89018401e4ad82ad0a08d67e10a50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ленинград, владимир путин, блокада ленинграда (1941-1944), ладожское озеро, россия, санкт-петербургский городской суд
Общество, Ленинград, Владимир Путин, Блокада Ленинграда (1941-1944), Ладожское озеро, Россия, Санкт-Петербургский городской суд
Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке

Путин возложил букет роз к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке

Читать ria.ru в
КИРОВСК (Ленинградская обл.), 27 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в 80-ю годовщину снятия блокады Ленинграда возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке.
Глава государства, преклонив колено, положил букет красных роз, перевязанный траурной черной лентой. Церемония проходила под исполнение почетным караулом мелодии песни Льва Гурова "Тишина".
Жители блокадного Ленинграда набирают воду из пробитого при обстреле водопровода - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
Россия помнит то, что Запад предпочел забыть
Вчера, 08:00

Невский пятачок — плацдарм на левом берегу Невы, который стал символом стойкости и мужества советских солдат в битве за Ленинград и сыграл одну из ключевых ролей в успехе операции "Искра" в январе 1943 года.

Кроме того, президент посетил Пискаревское мемориальное кладбище, где возложил цветы к братской могиле, где похоронен его брат, а также положил венок к подножию монумента "Мать-Родина".

Пискаревское кладбище блокадной зимой 1941-1942 годов стало основным местом массового захоронения. Здесь в братских могилах покоятся 420 тысяч жителей города и 70 тысяч воинов-защитников.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь — "Дорога жизни", — по которому в город доставлялось продовольствие, проложили по льду Ладожского озера. Блокаду прорвали 18 января 1943 года, но ее полное снятие произошло 27 января 1944 года.
В октябре 2022 года Санкт-Петербургский городской суд признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Согласно материалам прокуратуры города, численность жертв составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный городу и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по нынешнему курсу.
27 января 1944 года закончилась героическая оборона города на Неве, продолжавшаяся 872 дня. После снятия блокады Ленинграда, жители города освобождают памятник Петру l от защитных укрытий - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
"Было два варианта". Как советские войска спасали Ленинград
Вчера, 08:00
 
ОбществоЛенинградВладимир ПутинБлокада Ленинграда (1941-1944)Ладожское озероРоссияСанкт-Петербургский городской суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала