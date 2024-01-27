Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке
Путин возложил букет роз к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке
КИРОВСК (Ленинградская обл.), 27 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в 80-ю годовщину снятия блокады Ленинграда возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке.
Глава государства, преклонив колено, положил букет красных роз, перевязанный траурной черной лентой. Церемония проходила под исполнение почетным караулом мелодии песни Льва Гурова "Тишина".
Невский пятачок — плацдарм на левом берегу Невы, который стал символом стойкости и мужества советских солдат в битве за Ленинград и сыграл одну из ключевых ролей в успехе операции "Искра" в январе 1943 года.
Кроме того, президент посетил Пискаревское мемориальное кладбище, где возложил цветы к братской могиле, где похоронен его брат, а также положил венок к подножию монумента "Мать-Родина".
Пискаревское кладбище блокадной зимой 1941-1942 годов стало основным местом массового захоронения. Здесь в братских могилах покоятся 420 тысяч жителей города и 70 тысяч воинов-защитников.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь — "Дорога жизни", — по которому в город доставлялось продовольствие, проложили по льду Ладожского озера. Блокаду прорвали 18 января 1943 года, но ее полное снятие произошло 27 января 1944 года.
В октябре 2022 года Санкт-Петербургский городской суд признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Согласно материалам прокуратуры города, численность жертв составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный городу и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по нынешнему курсу.