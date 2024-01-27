Рейтинг@Mail.ru
В Дюссельдорфе около ста тысяч человек вышли на акцию протеста - РИА Новости, 27.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:32 27.01.2024 (обновлено: 21:41 27.01.2024)
https://ria.ru/20240127/protest-1923904792.html
В Дюссельдорфе около ста тысяч человек вышли на акцию протеста
В Дюссельдорфе около ста тысяч человек вышли на акцию протеста - РИА Новости, 27.01.2024
В Дюссельдорфе около ста тысяч человек вышли на акцию протеста
Около 100 тысяч человек вышли на акцию протеста против правого экстремизма и оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Дюссельдорфе, сообщила... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T21:32
2024-01-27T21:41
в мире
германия
дюссельдорф
нижняя саксония
борис писториус
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147303/91/1473039136_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_f030194abef8039c5caf23e452a0ba3b.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Около 100 тысяч человек вышли на акцию протеста против правого экстремизма и оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Дюссельдорфе, сообщила полиция города. "На пике полиция оценила количество людей примерно в 100 тысяч человек... Имели место единичные нарушения закона о собраниях (в том числе использование пиротехники)", - говорится в релизе, опубликованном на сайте ведомства. Отмечается, что в городе наблюдались значительные перебои в транспортном сообщении: это касалось как общественного, так и частного транспорта. Демонстрацию объявили оконченной в 16.50 (18.50 - мск.), в общей сложности она продолжалась почти пять часов. Начальник полиции Дюссельдорфа подчеркнул, что митинг прошел спокойно и мирно. Митинги против правого экстремизма также прошли и в ряде других городов Германии. Издание Tagesschau сообщает о 20 тысячах участников митинга в Аахене, 25 тысячах в Оснабрюке, 11,5 тысячи в Киле и других. В акции протеста в Оснабрюке, расположенном в федеральной земле Нижней Саксонии, принял участие глава министерства обороны Германии Борис Писториус, пишет Tagesschau. Он выступил перед собравшимися гражданами, призвав их к защите демократии, и подчеркнул, что Веймарская демократия была разрушена не силами ее врагов, а слабостью сторонников, подчеркнуло издание. В январе по Германии прокатилась волна протестов против праворадикальных сил, включая АдГ. Поводом послужила публикация издания Correctiv, согласно которой в конце ноября вблизи Потсдама прошла конференция крайне правых политиков. В числе прочего на встрече якобы обсуждалась возможность массовой высылки миллионов мигрантов из Германии. По данным Correctiv, в мероприятии принимали участие и представители АдГ. В 2023 году Федеральное ведомство по охране конституции признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. Данное решение позволит федеральным властям расширить арсенал средств слежки за организацией. На федеральном уровне партия "подозревается в экстремизме", это считается более низкой угрозой. В июне прошлого года Немецкий институт прав человека опубликовал доклад, в котором заявил, что условия для запрета АдГ выполнены. При этом АдГ в последние полгода резко набрала популярность: по данным опросов, ее рейтинг колеблется в диапазоне 18-23%, что делает ее второй по популярности политической силой после оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Партия в числе прочего активно выступает за ограничение притока мигрантов и необходимость начала мирных переговоров по Украине. Противники партии часто обвиняют ее в тесных связях с Россией.
https://ria.ru/20240127/germaniya-1923476973.html
https://ria.ru/20240125/gretsiya-1923535521.html
https://radiosputnik.ru/20240125/slovakiya-1923532985.html
https://ria.ru/20240125/protesty-1923443897.html
германия
дюссельдорф
нижняя саксония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147303/91/1473039136_142:0:2809:2000_1920x0_80_0_0_e39e92a951efb9f57d7bd8783dd5454a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, дюссельдорф, нижняя саксония, борис писториус
В мире, Германия, Дюссельдорф, Нижняя Саксония, Борис Писториус
В Дюссельдорфе около ста тысяч человек вышли на акцию протеста

В Дюссельдорфе около ста тысяч человек вышли на акцию против правого экстремизма

© AP Photo / Matthias SchraderНемецкие полицейские
Немецкие полицейские - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© AP Photo / Matthias Schrader
Немецкие полицейские. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Около 100 тысяч человек вышли на акцию протеста против правого экстремизма и оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Дюссельдорфе, сообщила полиция города.
"На пике полиция оценила количество людей примерно в 100 тысяч человек... Имели место единичные нарушения закона о собраниях (в том числе использование пиротехники)", - говорится в релизе, опубликованном на сайте ведомства.
Участники митинга сторонников партии АдГ в Эрфурте, Германия - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
Немцы взялись за старое. Германия подошла к правому краю
Вчера, 08:00
Отмечается, что в городе наблюдались значительные перебои в транспортном сообщении: это касалось как общественного, так и частного транспорта.
Демонстрацию объявили оконченной в 16.50 (18.50 - мск.), в общей сложности она продолжалась почти пять часов.
Начальник полиции Дюссельдорфа подчеркнул, что митинг прошел спокойно и мирно.
Города мира. Херсониссос - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
В Греции прошли акции против частных университетов
25 января, 23:59
Митинги против правого экстремизма также прошли и в ряде других городов Германии. Издание Tagesschau сообщает о 20 тысячах участников митинга в Аахене, 25 тысячах в Оснабрюке, 11,5 тысячи в Киле и других.
В акции протеста в Оснабрюке, расположенном в федеральной земле Нижней Саксонии, принял участие глава министерства обороны Германии Борис Писториус, пишет Tagesschau. Он выступил перед собравшимися гражданами, призвав их к защите демократии, и подчеркнул, что Веймарская демократия была разрушена не силами ее врагов, а слабостью сторонников, подчеркнуло издание.
В январе по Германии прокатилась волна протестов против праворадикальных сил, включая АдГ. Поводом послужила публикация издания Correctiv, согласно которой в конце ноября вблизи Потсдама прошла конференция крайне правых политиков. В числе прочего на встрече якобы обсуждалась возможность массовой высылки миллионов мигрантов из Германии. По данным Correctiv, в мероприятии принимали участие и представители АдГ.
Вид на Братиславу. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
В Словакии прошли антиправительственные митинги
25 января, 22:59
В 2023 году Федеральное ведомство по охране конституции признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. Данное решение позволит федеральным властям расширить арсенал средств слежки за организацией. На федеральном уровне партия "подозревается в экстремизме", это считается более низкой угрозой. В июне прошлого года Немецкий институт прав человека опубликовал доклад, в котором заявил, что условия для запрета АдГ выполнены.
При этом АдГ в последние полгода резко набрала популярность: по данным опросов, ее рейтинг колеблется в диапазоне 18-23%, что делает ее второй по популярности политической силой после оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Партия в числе прочего активно выступает за ограничение притока мигрантов и необходимость начала мирных переговоров по Украине. Противники партии часто обвиняют ее в тесных связях с Россией.
Акция протеста фермеров в Италии
В Италии фермеры провели акции протеста на сельскохозяйственной технике
25 января, 15:39
 
В миреГерманияДюссельдорфНижняя СаксонияБорис Писториус
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала