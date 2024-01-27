https://ria.ru/20240127/protest-1923904792.html

В Дюссельдорфе около ста тысяч человек вышли на акцию протеста

В Дюссельдорфе около ста тысяч человек вышли на акцию протеста - РИА Новости, 27.01.2024

В Дюссельдорфе около ста тысяч человек вышли на акцию протеста

Около 100 тысяч человек вышли на акцию протеста против правого экстремизма и оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Дюссельдорфе, сообщила... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T21:32

2024-01-27T21:32

2024-01-27T21:41

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германия

дюссельдорф

нижняя саксония

борис писториус

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Около 100 тысяч человек вышли на акцию протеста против правого экстремизма и оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Дюссельдорфе, сообщила полиция города. "На пике полиция оценила количество людей примерно в 100 тысяч человек... Имели место единичные нарушения закона о собраниях (в том числе использование пиротехники)", - говорится в релизе, опубликованном на сайте ведомства. Отмечается, что в городе наблюдались значительные перебои в транспортном сообщении: это касалось как общественного, так и частного транспорта. Демонстрацию объявили оконченной в 16.50 (18.50 - мск.), в общей сложности она продолжалась почти пять часов. Начальник полиции Дюссельдорфа подчеркнул, что митинг прошел спокойно и мирно. Митинги против правого экстремизма также прошли и в ряде других городов Германии. Издание Tagesschau сообщает о 20 тысячах участников митинга в Аахене, 25 тысячах в Оснабрюке, 11,5 тысячи в Киле и других. В акции протеста в Оснабрюке, расположенном в федеральной земле Нижней Саксонии, принял участие глава министерства обороны Германии Борис Писториус, пишет Tagesschau. Он выступил перед собравшимися гражданами, призвав их к защите демократии, и подчеркнул, что Веймарская демократия была разрушена не силами ее врагов, а слабостью сторонников, подчеркнуло издание. В январе по Германии прокатилась волна протестов против праворадикальных сил, включая АдГ. Поводом послужила публикация издания Correctiv, согласно которой в конце ноября вблизи Потсдама прошла конференция крайне правых политиков. В числе прочего на встрече якобы обсуждалась возможность массовой высылки миллионов мигрантов из Германии. По данным Correctiv, в мероприятии принимали участие и представители АдГ. В 2023 году Федеральное ведомство по охране конституции признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. Данное решение позволит федеральным властям расширить арсенал средств слежки за организацией. На федеральном уровне партия "подозревается в экстремизме", это считается более низкой угрозой. В июне прошлого года Немецкий институт прав человека опубликовал доклад, в котором заявил, что условия для запрета АдГ выполнены. При этом АдГ в последние полгода резко набрала популярность: по данным опросов, ее рейтинг колеблется в диапазоне 18-23%, что делает ее второй по популярности политической силой после оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Партия в числе прочего активно выступает за ограничение притока мигрантов и необходимость начала мирных переговоров по Украине. Противники партии часто обвиняют ее в тесных связях с Россией.

https://ria.ru/20240127/germaniya-1923476973.html

https://ria.ru/20240125/gretsiya-1923535521.html

https://radiosputnik.ru/20240125/slovakiya-1923532985.html

https://ria.ru/20240125/protesty-1923443897.html

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дюссельдорф

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в мире, германия, дюссельдорф, нижняя саксония, борис писториус