В Киеве потребовали от Цукерберга вернуть право к призыву убивать русских
Эксперт Бурдяк потребовал от Цукерберга разрешить призыв убивать русских на Meta
© AP Photo / Susan WalshГенеральный директор Facebook Марк Цукерберг
© AP Photo / Susan Walsh
Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг . Архивное фото
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Платформа Meta* не должна препятствовать призывам к убийству русских солдат, заявил аналитик украинского Центра демократии и международного права Павел Бурляк на конференции.
«
"Они (российские солдаты. — Прим. ред.) не являются защищенной группой, соответственно, слова-эпитеты действуют в их адрес, и их не должны классифицировать как язык вражды", — высказался Бурдяк.
Словами-эпитетами, которые платформа блокирует и помечает как оскорбление, эксперт назвал язвительные выражения в адрес российских военнослужащих, которые часто употребляются в украинских СМИ.
Эксперт также выразил обеспокоенность из-за того, что многие украинские медийные лица получают блокировки и штрафы за публикации от 2014-2015 годов с оскорблениями в адрес России.
Ранее Meta Platforms* в свете событий на Украине временно сняла в Facebook* и Instagram* запрет на призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения ". После этого Генпрокуратура России поставила вопрос о признании Meta* экстремистской организацией, а СК завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.
Вице-президент Meta* Ник Клегг позднее объяснил, что площадка "не потерпит русофобии", а представитель компании на заседании Мосгорсуда по жалобе платформы на блокировку в России заявила, что Meta* не допускает призывов к насилию в отношении граждан России и выступает против ненависти к ним.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.