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В Киеве потребовали от Цукерберга вернуть право к призыву убивать русских - РИА Новости, 27.01.2024
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02:52 27.01.2024 (обновлено: 03:50 27.01.2024)
https://ria.ru/20240127/prizyv-1923794203.html
В Киеве потребовали от Цукерберга вернуть право к призыву убивать русских
В Киеве потребовали от Цукерберга вернуть право к призыву убивать русских - РИА Новости, 27.01.2024
В Киеве потребовали от Цукерберга вернуть право к призыву убивать русских
Платформа Meta* не должна препятствовать призывам к убийству русских солдат, заявил аналитик украинского Центра демократии и международного права Павел Бурляк... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T02:52
2024-01-27T03:50
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Платформа Meta* не должна препятствовать призывам к убийству русских солдат, заявил аналитик украинского Центра демократии и международного права Павел Бурляк на конференции.&quot;Они (российские солдаты. — Прим. ред.) не являются защищенной группой, соответственно, слова-эпитеты действуют в их адрес, и их не должны классифицировать как язык вражды&quot;, — высказался Бурдяк.Словами-эпитетами, которые платформа блокирует и помечает как оскорбление, эксперт назвал язвительные выражения в адрес российских военнослужащих, которые часто употребляются в украинских СМИ.Эксперт также выразил обеспокоенность из-за того, что многие украинские медийные лица получают блокировки и штрафы за публикации от 2014-2015 годов с оскорблениями в адрес России.Ранее Meta Platforms* в свете событий на Украине временно сняла в Facebook* и Instagram* запрет на призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения ". После этого Генпрокуратура России поставила вопрос о признании Meta* экстремистской организацией, а СК завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.Вице-президент Meta* Ник Клегг позднее объяснил, что площадка "не потерпит русофобии", а представитель компании на заседании Мосгорсуда по жалобе платформы на блокировку в России заявила, что Meta* не допускает призывов к насилию в отношении граждан России и выступает против ненависти к ним.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231126/stoun-1911922473.html
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в мире, россия, киев, украина, ник клегг, facebook, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Россия, Киев, Украина, Ник Клегг, Facebook, Генеральная прокуратура РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
В Киеве потребовали от Цукерберга вернуть право к призыву убивать русских

Эксперт Бурдяк потребовал от Цукерберга разрешить призыв убивать русских на Meta

© AP Photo / Susan WalshГенеральный директор Facebook Марк Цукерберг
Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг . Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Платформа Meta* не должна препятствовать призывам к убийству русских солдат, заявил аналитик украинского Центра демократии и международного права Павел Бурляк на конференции.
«

"Они (российские солдаты. — Прим. ред.) не являются защищенной группой, соответственно, слова-эпитеты действуют в их адрес, и их не должны классифицировать как язык вражды", — высказался Бурдяк.

Словами-эпитетами, которые платформа блокирует и помечает как оскорбление, эксперт назвал язвительные выражения в адрес российских военнослужащих, которые часто употребляются в украинских СМИ.
Эксперт также выразил обеспокоенность из-за того, что многие украинские медийные лица получают блокировки и штрафы за публикации от 2014-2015 годов с оскорблениями в адрес России.
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Вице-президент Meta* Ник Клегг позднее объяснил, что площадка "не потерпит русофобии", а представитель компании на заседании Мосгорсуда по жалобе платформы на блокировку в России заявила, что Meta* не допускает призывов к насилию в отношении граждан России и выступает против ненависти к ним.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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